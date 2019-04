Sturm wirbelt Hüpfburg in die Luft - Video zeigt tödliches Drama 

Sturm wirbelt Hüpfburg in die Luft - zwei Kinder sind bei dem Unglück gestorben (Symbolfoto).

Tote und viele Verletzte

Tragische Szenen haben sich in einem Vergnügungspark in China abgespielt. Ein heftiger Sturm erfasste eine Hüpfburg und schleuderte sie in die Luft. Zwei Kinder kamen bei dem Unglück ums Leben.