Falschmeldung über chinesischen Angriff schockiert Taiwaner – Verantwortliche bei TV-Sender treten ab

Von: Sven Hauberg

Taiwanische Soldaten bei einer Übung: Die Insel wird seit Jahren militäisch von China bedroht. © Daniel Ceng Shou-Yi/ZUMA Wire/Imago

„Neu-Taipeh wurde von Lenkraketen getroffen“: Eine Falschmeldung sorgte unlängst in Taiwan für Aufregung. Unbegründet sind die Sorgen indes nicht.

München/Taipeh – Seit Jahren droht China mit der militärischen Eroberung Taiwans. Kein Wunder also, dass viele Bürgerinnen und Bürger der demokratisch regierten Inselrepublik unter Schock standen, als der taiwanische Fernsehsender CTS am Mittwoch einen Angriff chinesischer Truppen auf das Land meldete. „Neu-Taipeh wurde von Lenkraketen der chinesischen kommunistischen Streitkräfte getroffen. Schiffe im Hafen von Taipeh explodierten, Einrichtungen und Schiffe wurden alle zerstört“, war in Einblendungen im morgendlichen Nachrichtenprogramm des Senders zu lesen. Kurze Zeit später stellte sich heraus: Einen Angriff gab es nicht, bei dem eingeblendeten Text handelte es sich um einen technischen Fehler.

Am Freitag traten nun zwei Top-Managerinnen von CTS zurück. Der Sender hatte sich zuvor bereits für den Fehler entschuldigt und erklärt, man habe „aus Versehen“ Texte aus einem zuvor aufgezeichneten Video über Katastrophenprävention gesendet. „Es besteht kein Grund zur Panik“, so CTS. Taiwans größte Oppositionspartei Kuomintang forderte die taiwanische Kommunikationsbehörde auf, die Senderverantwortlichen für den Fehler zu bestrafen.

Falschmeldung in Taiwan: „Das war schrecklich“

Berichtet wurde am Mittwoch nicht nur über den angeblichen Angriff aus China, sondern auch über ein schweres Erdbeben, einen Flugzeugabsturz und einen Sprengstoffanschlag auf einen Bahnhof. „Das war schrecklich, als ich heute Morgen die CTS-Nachrichten gesehen habe, und ich habe mich kurz gefragt, ob das wirklich wahr ist“, zitierte die in Hongkong erscheinende South China Morning Post am Mittwoch einen Mann aus Taiwan. Der Ukraine-Krieg und die aktuellen Spannungen zwischen Peking und Taipeh würden einen chinesischen Angriff möglich erscheinen lassen, so der Mann.

Seit Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine wachsen weltweit die Sorgen, China könnte sich ermutigt fühlen, in Taiwan einzumarschieren. Beobachter vermuten umgekehrt allerdings auch, dass die geschlossene Reaktion des Westens auf die Invasion sowie die militärischen Probleme Moskaus China von einem Angriff auf Taiwan abhalten können. Peking betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz, obwohl das international kaum anerkannte Land nie Teil der Volksrepublik war. In den letzten Monaten waren chinesische Kampfflugzeuge immer wieder in Taiwans Luftverteidigungszone eingedrungen. Ob die USA die Regierung in Taipeh bei einem Angriff Chinas auch militärisch unterstützen würden, ist unklar. Washington liefert Taiwan allerdings seit Jahren schwere Waffen. (sh)