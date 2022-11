China: Tesla-Fahrer verliert völlig Kontrolle über sein Auto – zwei Tote

Zwei Tote in China: Tesla beschleunigt nach Einparkversuch völlig unkontrolliert, wie Videos in den sozialen Netzwerken zeigen. © Twitter screenshot

Ein Tesla rast völlig außer Kontrolle durch die Straßen. Nichts hält das Auto auf. Es gibt mindestens zwei Tote. Videos mit verstörenden Szenen kursieren in den sozialen Netzwerken.

Peking – Ein Tesla-Fahrer wollte offenbar gerade einparken, doch dann beschleunigte das Fahrzeug auf Höchstgeschwindigkeit. Der Tesla heizte mit hoher Geschwindigkeit durch die Straßen in der chinesischen Provinz Guangdong. Bei dem Vorfall am 5. November in der Stadt Chaozhou sind laut lokalen Medienberichten sind zwei Menschen gestorben und drei verletzt worden.

China: Tesla-Fahrer verliert völlig Kontrolle über sein Auto – zwei Tote

Der Tesla kollidierte mit anderen Fahrzeugen und stieß mit einem Radfahrer zusammen. Auf Twitter teilten verschiedene Nachrichtenportale Videos von der tödlichen Unfallfahrt. In verschiedenen Sequenzen sind Aufnahmen aus Überwachungskameras zu sehen, die den Verlauf der tödlichen Tesla-Fahrt dokumentieren.

Der Tesla begann beim Einparkversuch zu beschleunigen, berichtete das Nachrichtenportal FranceNews24. Auf den Videos ist zu sehen, wie der weiße Tesla erst abbremst, aber dann plötzlich weiterfährt. Das Tempo des Wagens beschleunigt sich. Ungebremst erfasst das Fahrzeug erst einen Radfahrer, dann einen Motorradfahrer. Der Tesla in China soll aufgrund eines Softwarefehlers außer Kontrolle geraten sein. Das berichtet auch das Onlinemedium Nexta.

Video zeigt tödlichen Tesla-Unfall: Vorsicht – Inhalt des Videos kann verstörend sein

Tödlicher Tesla-Unfall in China: Unternehmen von Elon Musk will Polizei bei Aufklärung helfen

Ob ein Softwarefehler tatsächlich vorlag, blieb zunächst noch offen. User auf Twitter vermuteten, dass die Software von chinesischen Ingenieuren sabotiert wurde. Wie der Nachrichtendienst Reuters am Sonntag berichtete, werde der US-Autohersteller Tesla die chinesische Polizei bei der Untersuchung des Unfalls unterstützen. Zudem habe Tesla in einer Nachricht gegenüber Reuters davor gewarnt, „Gerüchten“ zu glauben. Der Elektrobauer Tesla ist wegen Bremsproblemen bei seinem „Autopilot“ auch schon in den USA in das Visier der National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) geraten. (ml)