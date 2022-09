Chinas verrückte Null-Covid-Politik: „Wer hat sich diesen Quatsch ausgedacht?“

Von: Stella Rüggeberg

Einreisende müssen sich nach Ankunft in China eine siebentägige Quarantäne begeben. Spezielle Busse bringen sie in die jeweiligen Hotels. © dpa/Jin Liwang

Funktioniert Chinas Null-Covid-Strategie mit der Omikron-Variante heute noch? Zu Beginn der Pandemie ließen sich noch viele Befürworter finden. Mittlerweile zweifeln jedoch einige an Chinas Covid-Politik und machen ihren Frust deutlich.

München - Am 20. September meldete China 747 neue COVID-19-Infektionen. Neue Todesfälle gab es keine. Trotz der niedrigen Infektionszahlen macht China die Einreise für Studenten und Touristen beinahe unmöglich. Die Preise für Flüge sind explodiert, und gemeinsam mit Visum und Quarantäne-Hotel kommt eine happige Summe zusammen. Je nach Flugticket müssen Studierende bis zu 6.500 Euro für eine Einreise nach China zahlen. Immerhin hat China die vorgeschriebene Quarantäne-Zeit für Einreisende von 14 Tagen auf eine Woche reduziert.

Im Vorfeld des 20. Parteitags im Oktober setzt die Regierung ihre Null-Covid-Strategie weiterhin durch. Eine Entlastung für Reiseunternehmen und Reisewillige ist derzeit nicht in Sicht. Das bekam auch „Die Zeit”-Journalistin Yang Xifan bei ihrer Ankunft in China zu spüren. „Nach 8 Nächten der Quarantäne in einem leeren Wohnblock werde ich für drei weitere Nächte nach Hause entlassen. Auf dem Weg zum Krankenwagen, der mich nach Hause brachte, verfolgte mich dieser Geisterjäger und desinfizierte jeden Zentimeter, den ich betreten hatte. Wer hat sich diesen Quatsch ausgedacht?“, beschwerte sich die deutschsprachige China-Korrespondentin am 15. September 2022 auf Twitter. Vor zwei Jahren noch hatte sie Chinas harte Covid-Politik wegen ihrer relativ erfolgreichen Bekämpfung des Virus durchaus positiv bewertet.

Chinesen fordern ein Ende der Null-Covid-Strategie

Nicht nur Yang aber hat ihre Meinung aufgrund der neuen Lage geändert. Dass Chinas Lockdowns und Abschottung zum Ausland bis weit ins nächste Jahr anhalten könnte, macht vielen Angst. „Es ist wirklich eine große Sorge, weil die Welt sich weiterbewegt und nicht auf China wartet“, urteilte am Mittwoch Jörg Wuttke, Präsident der Europäischen Handelskammer in China.

Das Positionspapier 2022/2023 der EU-Kammer ging kritisch auf die Null-Covid-Strategie ein: „Das Festhalten an einer unflexiblen COVID-19-Politik hat zu noch nie dagewesenen Störungen im Geschäftsleben geführt und die bereits bestehenden Probleme noch verschärft.“

Nicht nur unter Ausländern wird über Chinas Strategie diskutiert. Auch bei den Chinesen selbst nimmt der Unmut stetig zu. Auslöser dafür war der Unfall eines Busses, der Menschen in ein Corona-Quarantänezentrum bringen sollte. 27 Menschen kamen dabei ums Leben, 20 wurden schwer verletzt. In sozialen Medien drückten Chinesen ihr Mitgefühl aus: „Wir sitzen alle in diesem Bus“, lautete ein Kommentar. Andere fragten, wann das alles ein Ende haben würde.

Null-Covid-Strategie verhalf China zum Erfolg, das Coronavirus einzudämmen

Mit seiner Null-Covid-Strategie kam das Land bislang ganz gut durch die Pandemie. Die Omikron-Variante stellte China Anfang des Jahres jedoch auf eine harte Probe und zwang mehrere Städte der Volksrepublik in den Lockdown. Doch auch dann ist der Kampf gegen die hochansteckende Variante äußerst schwierig.

In Hongkong kamen im Februar 2022 Tausende durch eine Omikronwelle ums Leben. Viele der Todesopfer waren ältere Einwohner, die aus ihrer übertriebenen Sorge vor Nebenwirkungen sich nicht impfen lassen wollten. Auch in anderen Ecken Chinas scheitert es an fehlender Impfbereitschaft unter älteren Menschen. Die Folge: Etwa 50 chinesische Städte mit einer Gesamtbevölkerung von 290 Millionen Menschen befanden sich im April und Mai 2022 im teilweisen oder absoluten Lockdown.

Mehrere Großstädte Chinas in den Lockdown gezwungen

Helfer in weißen Schutzanzügen liefern im Shanghaier Lockdown Lebensmittel wurden im Lockdown. Wegen der sparsamen Mengen mussten manche Hunger leiden. © dpa/Wang Yanting

Am schlimmsten war es in Shanghai: Zwei Monate lang herrschte in der Metropole eine Ausgangssperre. Drohnen flogen zwischen den Hochhäusern und forderten Bewohner dazu auf, nicht ihre Balkone zu betreten und ihre Fenster zu schließen. Lebensmittel wurden von Helfern in weißen Schutzanzügen geliefert, reichten jedoch oft nicht aus, um alle zu sättigen. Viele Einwohner gerieten dadurch in eine Hungersnot.

Und es ging auch im Sommer weiter. Nach einem zweiwöchigen Lockdown lockerte die südwestchinesische Millionenstadt Chengdu erst am 18. September endlich wieder seine Maßnahmen. Dort nahmen die Menschen das Leben „in geordneter Weise“ wieder auf - ein kleiner Lichtblick.

Warum aber hält China also an seiner Strategie so starrsinnig fest? Zwar sind die Infektionszahlen der Volksrepublik im Vergleich zu anderen Ländern relativ gering. Jedoch bereitet die Geschwindigkeit, in welcher sich die Omikron-Variante verbreitet, große Sorgen. Hinzu kommt, dass die verwendeten Impfstoffe in China nicht so gut vor einer Ansteckung schützen wie die Moderna- oder BioNTech/Pfizer mRNA-Impfstoffe und sich viele Einwohner aus Angst vor den Nebenwirkungen nicht impfen lassen wollen.

Warum sich ältere Menschen vor der Impfung fürchten

Die ausländischen Impfstoffe aber sind in China nicht zugelassen, stattdessen produziert die Volksrepublik seine eigenen, die sich allerdings in der Vergangenheit als nicht besonders wirksam erwiesen haben. Wegen der niedrigen Impfquote unter älteren Menschen fürchten die Behörden zudem hohe Todeszahlen.

Weil China an seine Strategie klammert, springt das Land also notgedrungen von einem Lockdown in den nächsten. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte Null-Covid als nicht nachhaltig und forderte China auf, seine Strategie zu ändern. Ob China weiterhin seine Null-Covid-Strategie verfolgen wird, oder die Maßnahmen ändert, bleibt offen. Immerhin hat Xi Jinping einen Großteil seines Ansehens auf diese Politik gesetzt und wirkt entschlossen, sie beizubehalten. Zumindest bis zum Parteitag ist wohl keine Lockerung zu erwarten.