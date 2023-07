Italienischer Badeort an der Adria verhängt Oben-Ohne-Verbot – auch für Männer

Von: Andreas Knobloch

Teilen

Oben-Ohne-Mentalität wird in Chioggia bei Venedig 50 Meter vom Strand entfernt bald bestraft. Hier ist ein Lifeguard mit Hund am Strand von Sottomarina in Chioggia zu sehen. © imago stock&people

Der Urlaub in Italien ist für viele eine Traumzeit, mit kleinen Hindernissen haben die Touristen an der Adria aber auch zu kämpfen.

Chioggia – Der Badeurlaub in Italien ist vor allem für die deutschen Touristen ein jährliches Wunscherlebnis. Gelato, Pizza, Pasta und der Lido machen den Aufenthalt am Land des Stiefels einzigartig. Jedoch gibt es manche Hürden, die der Tourist umgehen muss, denn nicht alles ist in jedem Ort erlaubt oder gestattet.

Bei Merkur.de gibt es beispielsweise auch eine Übersicht der irren Gesetze, die in Italien gelten. Ein sehr beliebtes Gebiet, vor allem für Bewohner des Bundeslandes Bayern, ist der Nordosten Italiens. An der Adria liegen die Ferienorte Jesolo, Bibione oder auch Lignano. Ganz in der Nähe bieten sich auch Ausflüge in die romantische Stadt Venedig, von der leicht südlich auch der Badeort Chioggia erreicht werden kann, wo allerdings eine Strafe droht, wenn man eine Gepflogenheit nicht einhält.

Oben-Ohne-Verbot in italienischer Urlaubsstadt an der Adria

Es handelt sich dabei nicht um ein Kuss-Verbot, wie in der 40.000-Einwohner-Stadt Eboli im Südwesten des Landes. In Chioggia gibt es ein Oben-Ohne-Verbot – und zwar auch für Männer. Touristen können einmal durchatmen: natürlich besteht keine T-Shirt-Pflicht am Strand, jeder, der sich aber 50 Meter vom Strand entfernt, muss allerdings schon ein Oberteil tragen. Sonst droht eine Strafe, die sonst gerne in ein Abendessen investiert werden würde. 75 Euro kostet das Herumlaufen ohne Oberteil, was an die „rote Zonen“ in Portofino, Ligurien erinnert.

Wie italienische Medien berichten, will Bürgermeister Mauro Armelao in Chioggia „nicht zulassen, dass man halb nackt im Stadtzentrum spaziert, die Polizei wird unnachgiebig sein“. Selbst in öffentlichen Verkehrsmitteln sollen Frauen im Bikini oder Männer in nur Badehosen mit der Geldstrafe belegt werden.

„Für mich nicht möglich“: Chioggia-Bürgermeister verhängt Strafe für unangemessene Kleidung bei Touristen

„Niemand ist in Chioggia bigott, aber wir verlangen Respekt für eine Stadt, die sich dem Tourismus verschrieben hat. Es ist für mich nicht möglich, täglich Männer in Badeanzügen oder Damen im Bikini in Supermärkten zu sehen“, wird Bürgermeister Armelao unter anderem von chioggianews24.it zitiert. Er beruft sich auf Artikel 28, der sich auf den „öffentlichen Anstand an öffentlichen Orten beruft und bittet, private Körperteile nicht zur Schau zu stellen“. Auch Stadtrat Tiozzo Caenazzo bekräftigt den Vorschlag und meint, dass es nicht viel bräuchte, um den „Stilverfall“ zu vermeiden und die Stadt Nachrichten und Berichte von Passanten berücksichtigt, die auf den Fehler aufmerksam machen.

Chioggia, Venetien Die Hafenstadt an der Adria gehört zu Venedig und hat nahezu 50.000 Einwohner. Die Stadt trägt auch den Spitznamen „kleines Venedig“, weil es, wie hallo-venedig.com unter anderem beschreibt, romantische Brücken, Lagunen, Fischerboote sowie zauberhafte Strände und hübsche Restaurants hat. Tagesausflüge von Chioggia nach Venedig stehen für viele Touristen auf dem Plan. Das geht sowohl über Land als auch über Wasser.

Der Kanal Vena in der Küstenstadt Chioggia gilt als romantisches Beispiel für den zauberhaften Ort an der Adria, der nun bei Oben-Ohne-Touristen durchgreift. © IMAGO/imageBROKER/alimdi / Arterra

Doch nicht nur unbekleidet in der Innenstadt oder den Partner küssend, drohen Strafen, sondern auch im PKW. Wer einige Verkehrsregeln in Italien oder auch die häufigen Fehler auf der österreichischen Autobahn nicht kennt, der muss tief in die Tasche greifen. (ank)