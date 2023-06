Fall Maddie McCann: „Das Ganze ist ein Armutszeugnis“ – Verteidiger von Christian B. schimpfen über Ermittler

Die Verteidiger von Christian B. kritisieren die Staatsanwaltschaft Braunschweig im Fall Maddie McCann. Sprecher Christian Wolters reagiert auf IPPEN.MEDIA-Anfrage.

München/Braunschweig – Seit über 16 Jahren tappen Eltern und Öffentlichkeit um Dunklen. Wer hat Madeleine McCann entführt? Lebt das Mädchen vielleicht noch? Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ist sich sicher: Christian B. habe sie entführt und getötet. Details oder Beweise gaben die Ermittler „aus ermittlungstaktischen Gründen“ aber noch nie heraus.

„Hellseher und andere sinistre Quellen“: Verteidiger schimpfen über Staatsanwaltschaft im Fall Maddie

Geltungssucht und unangebrachtes Verhalten werfen die Verteidiger des deutschen Hauptverdächtigen der Staatsanwaltschaft vor. Im Podcast „Zeit – Verbrechen“ sprachen Johann Schwenn und Friedrich Fülscher über Hellseher, geheimnisvolle Beweise und großes Medienspektakel.

Tatsächlich spielen zwei Hellseher skurrile Schlüsselrollen im Fall Maddie. Für Verteidiger Schwenn ein Unding. „Rechtsanwälte müssen ja das Sachlichkeitsgebot einhalten und das fällt hier besonders schwer. Weil die Staatsanwaltschaft natürlich nicht mit Hellsehern und anderen sinistren Quellen zusammenarbeiten darf.“

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt seit über drei Jahren gegen Christian B. – zu einer Anklage im Fall Maddie kam es noch nicht. © Moritz Frankenberg/dpa & IMAGO / imagebroker

Er beklagt, die Staatsanwaltschaft spreche eher mit Hellsehern, als mit ihm. Räumt aber ein, die Staatsanwaltschaft arbeite streng genommen nicht mit dem Hellseher Michael Schneider zusammen, der die Ermittler 2014 auf eine falsche Spur geführt hatte. Aber: „Sie hatten den Eindruck erweckt, dass sie auch auf solche Quellen zurückgreifen wollen.“ Tatsächlich hatte Staatsanwalt Wolters gegenüber der „Zeit“ erklärt, man prüfe „alle Hinweise, ganz gleich, von wem sie kommen.“ Dass ein Hellseher keine deutliche Absage der Behörde bekam, ist für Verteidiger Schwenn „sehr aufschlussreich“.

Maddie-Hinweise oft im TV, aber Verteidigung bekommt keine Akteneinsicht – „ein Armutszeugnis“

Noch deutlicher ist die Kritik an der Medienpolitik der Staatsanwaltschaft. Immer wieder tauchen neue Hinweise in der Öffentlichkeit auf, ohne dass die Verteidigung zuvor darüber informiert wurde, klagen die Anwälte. Akteneinsicht haben sie nie bekommen.

„Es besteht ein gewisses Missverhältnis zwischen dem Vorenthalten der Aktenkenntnis auf der einen und der offensiven Pressepolitik der Staatsanwaltschaft auf der anderen Seite“, sagt Schwenn. Alles, was der Verteidigung vorenthalten würde, könne sie im Privatfernsehen mitbekommen.

Aus seiner Sicht „ein Armutszeugnis“ für die Staatsanwaltschaft. „Die hier den Eindruck erweckt, die Anklage stehe unmittelbar bevor, sich aber scheut, im Ermittlungsverfahren die Auseinandersetzung zu ermöglichen. Das ist dünn“, sagt Schwenn und schießt: „Man hat schon den Eindruck, dass der Fall Maddie sich für die Staatsanwaltschaft zu deren Hitler-Tagebüchern auswachsen könnte.“

Geltungssucht? Harter Vorwurf gegen Staatsanwaltschaft im Fall Maddie

Verteidiger Fülscher hat den Eindruck, die Ermittler wollen etwas von der Popularität des Falls Maddie abhaben. Er sagt: „Das ist eigentlich ein sehr ungewöhnliches Verhalten für die Staatsanwaltschaft, dass man immer wieder an die Öffentlichkeit geht und beteuert: Man habe den richtigen an der Angel und sei auch davon überzeugt, dass der Beschuldigte der Mörder von Madeleine McCann ist.“

„Die Staatsanwaltschaft kommt aber jetzt seit fast drei Jahren nicht mit Ermittlungsergebnissen an die Öffentlichkeit, beziehungsweise gibt sie erstmal an den Beschuldigten und seine Verteidigung“, bemängelt Fülscher. Die Moderatorin des Podcasts merkt an, diese Sensationsgier habe die Staatsanwaltschaft Braunschweig schon bei den Ermittlungen gegen den damaligen Bundespräsidenten Christian Wulff gezeigt.

Maddie-Ermittler erwidert Kritik: „Würden gern in aller Ruhe ermitteln“

Diese Kritik ist für Staatsanwalt Christian Wolters ein Unding. Auf Anfrage von IPPEN.MEDIA kontert er: „Allein der Umstand, dass in dem Podcast erwähnt wird, dass die Staatsanwaltschaft Braunschweig auch die Ermittlungen gegen den damaligen Bundespräsidenten Wulff geführt hat, spricht für sich. Schon mit einer einfachen Google-Abfrage wäre man insoweit auf die tatsächlich tätige Staatsanwaltschaft Hannover gestoßen.“

Staatsanwalt Hans Christian Wolters wehrt sich gegen die Vorwürfe der Verteidiger von Christian B. © Moritz Frankenberg/dpa

Auf einen öffentlichen Schlagabtausch mit den Verteidigern will er sich jetzt trotzdem nicht einlassen, „weil mir nicht an einer erneuten öffentlichen Diskussion gelegen ist“. Wolters erklärt: „Anders als dies in dem Podcast anklingt, würden wir gern in aller Ruhe ermitteln, ohne ständig öffentlich präsent zu sein. Dies lässt sich aber im Fall Madeleine McCann nicht gänzlich vermeiden.“

Staatsanwaltschaft gibt Fall Maddie nicht freiwillig ab – Beschwerde beim Landgericht

Seine Behörde habe außerdem von Anfang an ausdrücklich gesagt, dass eine Anklageerhebung in dem Fall weder sicher sei noch unmittelbar bevor stehe. Christian B. sollte in Niedersachsen wegen anderer Taten vor Gericht, doch das Landgericht sah sich „nicht zuständig“ und will den Fall nach Sachsen-Anhalt geben. Dagegen legte die Staatsanwaltschaft Beschwerde ein. Aber nicht aus Sensationsgier, merkte Wolters an. Zu IPPEN.MEDIA sagte er: „Sie können mir glauben, dass die Ermittlungen ziemlich viel Ermittlungskapazität binden, die wir auch in anderen Ermittlungsverfahren einbringen können. Es gibt aber Zuständigkeitsregelungen in der Strafprozessordnung, an die man sich halten muss.“

Bei der neuerlichen Suchaktion am Arade-Stausee wurden zwar verdächtige Gegenstände gefunden, doch die Lage bleibt unklar. „Die hier in Braunschweig geführten Ermittlungen gegen den 46-jährigen Tatverdächtigen werden voraussichtlich noch längere Zeit andauern“, teilte die Staatsanwaltschaft mit. (moe)