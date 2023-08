Mallorca-Urlauber erblindet bei Party — Clubbesitzer muss gewaltige Summe zahlen

Ein Mallorca-Urlaub wurde für einen jungen Mann zum Albtraum. Bei einer Party erblindete er. Der Veranstalter muss sich vor Gericht verantworten.

Magaluf/Palma — Eigentlich wollte der damals 18-jährige Dillon Connery mit seinen Freunden einen schönen Urlaub verbringen. 2018 fliegen die Freunde nach Mallorca. Doch der Urlaub veränderte sein ganzes Leben. Bei einer „Holi“-Party, bei der Farben umhergeschmissen werden, verlor der junge Mann auf beiden Augen sein Augenlicht. Das Landgericht in Palma verurteilte nun den Clubbetreiber zu einem Schadensersatz. Bei der Summe handelt es sich jedoch nur um einen Bruchteil von dem, was Connery forderte.

Mallorca-Urlaub: Tourist verliert Augenlicht auf Party in Magaluf

Am 11. Juli 2018 sind Connery und seine sechs Freunde in der Partystadt Magaluf auf Mallorca, wie die Zeitung Ultima Hora damals berichtete. Es war das erste Mal für den Schotten, dass er mit seinen Freunden verreist war. Die Teenager besuchten die bunte „Holi“-Party, die zu dem Zeitpunkt überall in Europa gefeiert wurde. Menschen tanzen zur Musik und werfen dabei Farbe, ein Brauch, der seinen Ursprung in Indien hat.

Auf der Party geschah es dann: Connery bekam die UV-Farbe von einer großen Farbpistole auf der Bühne direkt in sein Gesicht geschossen. Beide Augen wurden dabei zerstört. Der 18-Jährige wurde zunächst im Son Espases-Krankenhaus behandelt. Später wurde er zurück nach Glasglow geflogen, um von weiteren Spezialisten behandelt zu werden. Auf TikTok erklärte Connery, dass er sich nicht an das Geschehene erinnern könne. In einem Moment feierte er noch und im nächsten wachte er im Krankenhaus auf, wie er die Situation schilderte. Er erklärte, dass ihm mittlerweile ein Auge entfernt wurde.

Mallorca: Urlauber erblindet — Clubbetreiber muss Schadensersatz zahlen

Vor dem Landgericht Palma musste sich nun auch der Clubbetreiber verantworten, wie die Mallorca Zeitung schrieb. Das Gericht verurteilte ihn zu 150.000 Euro Schadensersatz und kam zu dem Entschluss, dass keine ausreichenden Sicherheitsmaßnahmen auf der Party getroffen wurden. Die Teilnehmer der Veranstaltung wurden nicht ausreichend auf die Gefahren der Farbe hingewiesen. Connery wurden bereits 150.000 Euro von der Versicherung des Clubs ausgezahlt, womit er insgesamt eine Entschädigung in Höhe von 300.000 Euro bekam.

Der Junge Mann hatte einen Schadensersatz von einer Million Euro gefordert. In der erstens Instanz wurden ihm nur 2.600 Euro zugesprochen, wie die Mallorca Zeitung weiter berichtete. Zu der Summe hatte die Ansicht des Richters geführt, dass Connerys Blindheit nicht erwiesen sei. Das Landgericht weitersprach dem Urteil. Ein Bericht des Krankenhauses konnte die nötigen Beweise vorlegen. Einige Anklagepunkte sieht jedoch auch das neue Urteil als nicht erwiesen an. So konnte Connery nicht genügend belegen, inwieweit er durch seine Erblindung seine Wohnung anpassen musste und wie das Familienleben beeinträchtigt wurde.

