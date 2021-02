Corona-Ausbruch auf TUI-Kreuzfahrtschiff: Etliche in Quarantäne - Urlauber berichtet von unfassbaren Szenen

Über 20 Urlauber:innen sitzen aktuell in Quarantäne in Las Palmas. Mehrere von ihnen fühlen sich offenbar vom Reiseunternehmen alleingelassen.

Gran Canaria - Corona-Fälle auf einem Kreuzfahrtschiff vor den kanarischen Inseln. Insgesamt befinden sich laut dem Sender RTL über 20 Personen in Quarantäne. Darunter drei mit dem Coronavirus infizierte Urlauber:innen - zwei Gäste und ein Besatzungsmitglied - sowie Kontaktpersonen ersten Grades. Diese hatten mit den Erkrankten in einem Ausflugsbus auf Fuerteventura gesessen. Auf engstem Raum, wie nun mehrere Reisende dem Sender berichten.

„Der Bus war knüppeldickevoll“, so ein Passagier. In den Ausflugsfahrzeugen sei es eng gewesen, es seien keine Sitzreihen oder Plätze zwischen den Urlauber:innen freigelassen worden. „Überall wird man darauf aufmerksam gemacht, Abstand zu halten und sich an die Regeln zu halten – und im Bus wurden wir zusammengepfercht“, berichtet er weiter aus der Quarantäne heraus.

Corona-Quarantäne nach Kreuzfahrt - Urlauber:innen beschweren sich über Informations-Lage

Die Quarantäne verbringen die Passagiere des Tui-Kreuzfahrtschiffes „Mein Schiff 2“ in einem Hotel in Las Palmas, Gran Canaria. „Wir haben gestern unser negatives Testergebnis erhalten und zusätzlich heute ein Schreiben, dass wir in Quarantäne bleiben müssen. Aber keinerlei Info bis wann. Die Nachfrage, ob wir noch einen Test machen könnten nach fünf Tagen, um vorzeitig aus der Quarantäne entlassen zu werden, wurde verneint“, sagt ein weiterer Urlauber gegenüber RTL.

Auch andere beklagen, dass sie nicht ausreichend Informationen erhielten. Ihnen sei gesagt worden, sie müssten eine 14-tägige-Quarantäne einhalten - in Spanien seien jedoch nur zehn Tage vorgeschrieben. „Der Wohlfühleffekt ist weg“, urteilt ein Rentner aus Berlin. „Keiner hat mit uns gesprochen oder es uns erklärt – wir wurden einfach sitzen gelassen.“

Corona-Ausbruch auf Kreuzfahrtschiff: Reiseveranstalter Tui bestätigt Infektions-Fälle

Der Reiseveranstalter Tui bestätigte auf RTL-Anfrage die Infektions-Fälle. Es seien insgesamt 24 Gäste sowie ein Besatzungsmitglied in Quarantäne. Tui Cruises spricht dabei jedoch von zehn Tagen Quarantäne, diese werde jedoch von den örtlichen Behörden festgelegt. Man bedaure, dass sich die Urlauber:innen nicht ausreichend informiert gefühlt hätten.

„Vor nicht notwendigen, touristischen Reisen nach Spanien einschließlich der Kanarischen Inseln wird derzeit gewarnt“, macht währenddessen das Auswärtige Amt deutlich. Tui Cruises veranstaltet als eines der wenigen Unternehmen Reisen zu den Kanaren - mit einer Auslastung von 60 Prozent und Hygiene-Vorschriften. Die Reisen sind aufgrund des Corona-Infektions-Geschehens umstritten.(aka)

