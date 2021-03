Corona in Baden-Württemberg: Kretschmann geht bei Öffnungsschritten mit - trotz steigender Infektionszahlen

In Baden-Württemberg ist das Corona-Infektionsgeschehen weiterhin auf hohem Niveau. Nach dem Corona-Gipfel gibt es nun Klarheit. Der News-Ticker.

Coronavirus: In Baden-Württemberg ist die 7-Tage-Inzidenz unverändert.

Baden-Württemberg trägt die Entscheidung nach dem Corona-Gipfel mit.

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert

Update vom 4. März, 7.40 Uhr: Baden-Württemberg trägt die Entscheidung der Bund-Länder-Runde für regionale Lockerungen des Corona-Lockdowns ab einer Inzidenz von 50 mit. So soll es auch im Südwesten regional eine schrittweise Öffnung des Einzelhandels geben, wenn die Zahl der Infektionen unter 50 je 100.000 Einwohner in sieben Tagen liegt. Der Lockdown zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wird aber angesichts weiter hoher Infektionszahlen grundsätzlich bis zum 28. März verlängert.



Die grün-schwarze Koalition im Südwesten muss die Beschlüsse aber noch für das Land umsetzen. Unklar ist bisher, ob schon vom kommenden Montag an auch die weiterführenden Schulen schrittweise wieder öffnen können, wie Kultusministerin Susanne Eisenmann dies gefordert hatte. Ministerpräsident Winfried Kretschmann wollte sich erst am Donnerstag zu den Beschlüssen äußern und mit Eisenmann die nächsten Schritte besprechen. Der Grüne hatte sich zuletzt skeptisch gezeigt, ob es so schnell gelingen kann, die Wiedereröffnung der Schulen mit genügend Schnelltests bei Schülerinnen und Schülern abzusichern.



Der Beschluss von Bund und Ländern sieht vor, dass vom kommenden Montag an bei einer 7-Tage-Inzidenz von unter 50 der Einzelhandel wieder öffnen kann - allerdings mit einer Begrenzung von einer Kundin oder einem Kunden pro 10 Quadratmeter beziehungsweise 20 Quadratmeter je nach Verkaufsfläche. Möglich sind dann auch die Öffnung von Museen, Galerien, Gedenkstätten, zoologischen und botanischen Gärten sowie auch kontaktfreier Sport in kleinen Gruppen bis maximal zehn

Personen im Außenbereich, auch auf Außensportanlagen.



Allerdings steigt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Virus pro 100.000 Einwohner in Baden-Württemberg weiter. Der Wert lag nach Angaben des Landesgesundheitsamts in Stuttgart vom Mittwoch bei landesweit 54,4 nach 52 am Vortag. Unter der Inzidenz von 50 lagen demnach 20 von 44 Stadt- und Landkreisen.

Corona in Baden-Württemberg: Kretschmann will Baumärkte öffnen - kaum Hoffnung auf weitere Lockerungen

Update vom 3. März, 13.39 Uhr: Die Ergebnisse der Bund-Länder-Gespräche am Mittwochnachmittag werden auch in Baden-Württemberg mit Spannung erwartet. Gibt es einen weiteren Vorstoß beim Öffnen der Schulen? Wie sieht es mit den Schnelltests aus? Wie mit Lockerungen? Vieles ist noch offen. Beim Thema Kontaktbeschränkungen über Ostern bleibt es ziemlich ruhig. Dabei hatte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) eine Lockerung in Aussicht gestellt (siehe Erstmeldung).

Corona in Baden-Württemberg - 30 von 38 Gesundheitsämtern in BaWü nutzten Sofware

Update vom 3. März, 13.35 Uhr: In Baden-Württemberg sind 30 von 38 Gesundheitsämtern aktuell an die Software Somas angeschlossen, berichtet die Bild. Soviel zur digitalen Nachverfolgung bei Corona-Infektionen. Die Software soll die Nachverfolgung in der Corona-Pandemie deutlich vereinfachen, ebenso das Dokumentieren von Symptomen sowie der Datenaustausch mit anderen zuständigen Behörden. Insgesamt seien laut dem Medienbericht 257 von 375 Ämtern in Deutschland bis zum vergangenen Wochenende damit ausgestattet worden.

Corona-Varianten breiten sich in Baden-Württemberg aus

Update vom 3. März, 10.55 Uhr: Das Infektionsgeschehen in Baden-Württemberg nimmt weiter an Fahrt auf. Der Anteil der Corona-Mutationen nimmt deutlich zu. Inzwischen liegt der Anteil der ansteckenderen Varianten bei den positiven Corona-Tests bei 50 Prozent. Allerdings seien die Zahlen verzerrt, weil gezielt auf solche Varianten getestet werde, teilt das Landesgesundheitsamt mit.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 1.084 Corona-Neuinfektionen und 50 weitere Todesfälle in Baden-Württemberg verzeichnet. Das ist aus dem Covid-19-Dashboard des Robert-Koch-Instituts (RKI) abzulesen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt demnach aktuell bei 52,0. Seit Wochen weist das Land hier einen stabilen Wert vor.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) dämpft derweil Hoffnungen aus weiteren Schritten aus dem Lockdown. Das deutete sich schon vor dem Corona-Gipfel an diesem Mittwoch (3. März 2021) an. Durch breites Testen will Baden-Württemberg mehr Freiheiten zulassen. Doch massenhafte Schnell- und Selbsttests seien ein großer organisatorischer Aufwand. Erst müsse die Testkapazität ausgebaut werden. Was Schulen betrifft, scheint noch vieles unklar. Fest steht allerdings, dass Baumärkte in Baden-Württemberg wohl spätestens am Montag wieder öffnen werden. Das hatte Kretschmann auf der Regierungspressekonferenz am Dienstag angekündigt.

In den Schritten aus Baden-Württemberg steckt allerdings viel Wahlkampf drin. Die Landtagswahlen finden nämlich am 14. März statt, noch vor den Osterferien (vom 6. bis zum 10. April 2021). Grundsätzlich soll der Lockdown bis zum 28. März verlängert werden, heißt es.

Britische Coronavirus-Variante B.1.1.7 erstmals am 24. Dezember 2020 in Baden-Württemberg festgestellt.

Südafrikanische Coronavirus-Variante B.1.351 am 11. Januar bei einer Familie, die am 13. Dezember 2020 aus Südarfika eingereist war, nachgewiesen.

Seit Dezember 2020 wurden dem Landesgesundheitsamt 5.101 Virusvarianten mit besonderer Bedeutung (Variants of Concern - kurz VOC) gemeldet aus 44 Stadt und Landkreisen gemeldet. Den größten Anteil nimmt der zuerst in Großbritannien festgestellte Corona-Variante B.1.1.7 ein.

Corona in Baden-Württemberg: Infektionszahlen auf hohem Niveau - Kretschmann will Baumärkte öffnen

Erstmeldung vom 3. März 2021

Stuttgart - Noch gelten der Corona-Lockdown in Baden-Württemberg und die Corona-Regeln bis zum 7. März. Bei der 7-Tage-Inzidenz steht das Land mit 51,9 am besten in Deutschland (65,4) da. Vom Bund-Länder angestrebten 35er-Zielwert ist das zwar noch weit entfernt. Erst beim Erreichen der 35-Inzidenz sollte über regionale Öffnungsschritte beraten werden. Doch der Druck wächst.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will mehr Lockerungen im Corona-Lockdown durchsetzen. Auch, wenn die Corona-Fallzahlen steigen. Seine Öffnungsstrategie basiert vor allem auf Corona-Schnelltests. Ein bemerkenswerter Kurswechsel. Lange war Kretschmann skeptisch. In seinem Impulspapier für den Corona-Gipfel mit Kanzlerin Angela Merkel setzt der Ministerpräsident auf das Testen in Bereichen, in denen das Infektionsrisiko überschaubar ist.

Antigen-Schnelltests, die zur Selbsttestung geeignet sind, würden in Zukunft zum Hygienekonzept dazugehören. Das betonte Baden-Württembergs Ministerpräsident (Grüne) auf der Regierungspressekonferenz der Landesregierung am Dienstag. Die neue Rolle, die er den Tests zuschreibt, sieht er jedoch nicht als Kurswechsel in der Corona-Politik. Massenhafte Schnell- und Selbsttests müssten jedoch verfügbar sein.

„Das ist ein großer organisatorischer Aufwand.“ Die Test-Infrastruktur müsse schon da sein, „damit man die Teststrategie mit der Öffnungsstrategie verbinden kann“, erklärte der Grünen-Politiker, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet.

Corona in Baden-Württemberg - Baumärkte sollen öffnen

Selbst die Baumärkte in Baden-Württemberg sollen wieder öffnen. „Spätestens am Montag werden die Baumärkte wieder offen sein“, sagte Kretschmann Dienstagmittag auf der Regierungspressekonferenz, wie der SWR berichtet. In Bayern sind die Baumärkte bereits geöffnet. Shopping-Tourismus war befürchtet worden. Sonst seien aber keine weiteren Öffnungen geplant.

Bis Ostern ist es noch vier Wochen hin, doch für Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) ist der Feiertag Thema. „Das ist ein Familienfest, ähnlich wie Weihnachten“, sagte Strobl laut SWR. Es bräuchte eine Perspektive begleitet durch ein Testkonzept. Zuvor hatte er eine Lockerung bei den Kontaktbeschränkungen in Aussicht gestellt.

Corona-Mutation aus Südafrika in Baden-Württemberg - 150 Menschen in Quarantäne

Während über Lockerungen diskutiert wird, lässt ein Corona-Ausbruch in der Gemeinde Achberg im Kreis Ravensburg aufhorchen. 150 Menschen sind bereits in Quarantäne. An einer Grundschule hat es einen Infektionsfall mit der Corona-Variante aus Südafrika gegeben. Das berichtet der SWR. Die Schule sei geschlossen worden. Die Lehrkräfte und rund 70 Kinder sowie deren Kontaktpersonen wurden unter Quarantäne gestellt. Am vergangenen Freitag sei die südafrikanische Corona-Variante (B.1.351) bei einem Schulkind festgestellt worden. Auch eine Lehrerin ist infiziert. Ob es sich um die Mutation handle, sei noch unklar. Zum Thema Corona in Deutschland finden Sie hier unserem News-Ticker (ml) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Rubriklistenbild: © Sebastian Gollnow/dpa