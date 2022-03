Barmer: Allzeithoch bei coronabedingten Krankschreibungen - es gibt regionale Unterschiede

Laut einer Studie gab es bei Frauen wesentlich mehr coronabedingte Krankschreibungen als bei Männern.(Symbolbild) © Monkey Business2/shotstop/imago

Die Barmer veröffentlicht Zahlen zu Corona. Auffällig ist, dass immer mehr Frauen als Männer Krankschreibungen wegen Corona einreichen. Das hat Gründe.

Berlin - Noch nie waren coronabedingt so viele Menschen arbeitsunfähig, wie momentan. Zu dem Ergebnis kommt die Auswertung des Barmer Instituts für Gesundheitssystemforschung (kurz: bifg) unter den bei der Barmer versicherten Erwerbstätigen. In der Woche vom 13. Februar bis 19. Februar waren 52.100 der bei der Barmer versicherten Beschäftigten wegen einer Covid-19-Infektion arbeitsunfähig, schreibt die Krankenkasse in einer Pressemeldung. Zum Vergleich: In Spitzenzeiten der ersten Welle waren es rund 25.000 Krankengeld-Anspruchsberechtigte krankgeschrieben. Das entspricht einer Steigerung von 108 Prozent.

Frauen häufiger als Männer wegen Corona krankgeschrieben

Im Jahr 2021 waren nach der Jahresauswertung der Barmer mehr Frauen als Männer wegen Corona krankgeschrieben. „Frauen arbeiten häufiger in sozialen Berufen als Männer, etwa in der Pflege“, erklärt Vorstandsvorsitzende der Barmer, Prof. Dr. Christoph Straub. „Das ist ein Grund dafür, dass sie häufiger mit dem Coronavirus in Kontakt kommen und daran erkranken.“

So seien etwa im Jahr 2021 im Schnitt 0,33 Prozent der BARMER-versicherten Berufstätigen in der Altenpflege wegen Corona krankgeschrieben gewesen. In der Informatik hingegen, wo immer noch ein Großteil der Beschäftigten männlich sei, lag der Corona-bedingte Krankenstand bei 0,06 Prozent. In der IT-Branche ist zudem weitestgehend Homeoffice möglich, das die niedrigere Infektionsrate erklärt. Eine weitere Ursache für mehr Corona-Infektionen bei Frauen ist auch noch, dass sie in der Familie öfter die Pflege von erkrankten Personen übernehmen.

Bei den Krankschreibungen zeichnen sich auch regionale Unterschiede ab

Auch gab es im vergangenen Jahr deutliche regionale Unterschiede bei der Häufigkeit Corona-bedingter Krankschreibungen. Ostdeutsche Flächenländer hatten die höchsten Raten. In Sachsen beispielsweise waren pro Woche zwischen 25 bis 229 je 10.000 Beschäftigte mit Anspruch auf Krankengeld krankgeschrieben. In Schleswig-Holstein waren dagegen nur sieben bis 22 Versicherte je 10.000 Krankengeld-Anspruchsberechtigte krankgeschrieben.

„Für die regionalen Unterschiede bei den Corona-Krankschreibungen gibt es keine einzelne Ursache“, kommentiert Straub. Eher seien zahlreiche Gründe in verschieden starkem Maße ausschlaggebend, etwa regional unterschiedliche Impfquoten. Letzten Endes bleibe aber das Verhalten jedes oder jeder Einzelnen zentraler Faktor. Weiter spielen die Bevölkerungsdichte einer Region und Arbeitsplatzstrukturen mit eine Rolle. Es gibt Regionen mit vielen Branchen, die nur kaum oder gar kein Homeoffice ermöglichen.