Vor Corona-Gipfel mit Merkel: „Wettlauf mit der Zeit“ - Söder mit Forderung an Bund

Der Tag des Corona-Gipfels mit Kanzlerin Angela Merkel ist gekommen. Vor den Beratungen hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder eine Forderung an den Bund.

Am Montag (22. März) beraten die Länder mit Kanzlerin Angela Merkel* über das weitere Vorgehen in der Corona*-Krise.

Markus Söder* plädierte vorab für einen vorsichtigen Kurs und stellte eine Forderung an den Bund.

München - Die Corona-Infektionszahlen* steigen. Deutschland hat am Sonntag die kritische 100er Marke übersprungen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) lag die Sieben-Tage-Inzidenz* bei 103,9 (Vortag 99,9). Der Freistaat überschritt bereits am Freitag den Grenzwert: Das RKI* meldete eine Inzidenz von 100,8. Am Samstag stieg der Wert auf 103,6, am Sonntag kletterte er weiter auf 107,7.

Vor Corona-Gipfel mit Merkel: Holetschek wirbt um Verständnis für Maßnahmen

Angesichts der steigenden Corona*-Infektionszahlen rief Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek dazu auf, die Kontakte auf das Nötigste zu beschränken. „Wir brauchen weiter Geduld, um Corona einzudämmen. Dazu gehört, die Abstands- und Maskenregeln* einzuhalten.“ Das betonte der CSU-Politiker am Sonntag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.



„Es war richtig zu entscheiden, dass es am morgigen Montag keine weiteren Öffnungsschritte in Bayern gibt. Denn der Schutz vor weiteren Infektionen muss Vorrang haben“, erklärte Holetschek. Er ist derzeit auch der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz.

Video: Söder fordert bundesweite Notbremse für Corona-Hotspots

Corona-Gipfel mit Merkel: Söder plädiert für Vorsicht - und hat Forderung an den Bund

Eigentlich waren im Freistaat für nächste Woche weitere Öffnungen geplant. Allerdings müssen Biergärten, Kinos und Theater wegen der hohen Infektionszahlen weiter geschlossen bleiben. Das hatte das Gesundheitsministerium bereits am Donnerstag mitgeteilt.

Am Montag schalten sich die Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel* (CDU) zusammen, um über weitere Schritte in der Pandemie-Bekämpfung und die Regelungen für Ostern zu beraten. Markus Söder hat am Dienstag bereits klar gemacht, dass er weiter einen vorsichtigen Kurs bevorzugt. Auf Twitter schrieb Bayerns Ministerpräsident: „Die Abkehr von der Inzidenz wäre ein Blindflug. Ab 100 muss einheitlich die Notbremse gezogen werden. Vorsicht und Umsicht haben weiter absolute Priorität. Wir befinden uns im Wettlauf mit der Zeit und mit der Geduld. Leider steigen überall in der EU die Zahlen.“

Mit Blick auf Ostern forderte er vom Bund, eine verbindliche Testpflicht für Urlaubsrückkehrer einzuführen. „Die vielen Reisebuchungen nach Mallorca machen große Sorge. Bayern wird genug Testkapazitäten an den Flughäfen aufbauen und bereithalten. Wir dürfen nichts riskieren.“

Corona-Gipfel mit Merkel: Lockerungen oder Lockdown? Wie geht es an den Schulen weiter?

Thema der Beratungen könnten außerdem die Schulen sein. Aktuell gilt beispielesweise: Liegt ein Landkreis über der 100er-Inzidenz, findet lediglich in Abschlussklassen Präsenzunterricht statt, sofern der Mindestabstand eingehalten werden kann. Andernfalls gibt es Wechselunterricht. Das betrifft (Stand Freitag) 40 bayerische Landkreise und kreisfreie Städte, wie der Bayerische Rundfunk berichtet. Eine Übersicht über die aktuell geltenden Regeln finden Sie hier.*

Lehrerverbandspräsident Heinz-Peter Meidinger warnte derweil vor einer Rückkehr zum Distanzunterricht: Der Bild am Sonntag sagte er, die einzige Möglichkeit in der dritten Welle einen sicheren Präsenzunterricht anbieten zu können, sei Lehrer schnell zu impfen und regelmäßig Schnelltests durchzuführen. Bei beidem würde es aber massiv haken. Gut möglich, dass deshalb auch die Schulen wieder ein zentrales Thema des Corona-Gipfels werden. (kam/dpa)

