Besorgniserregende Entdeckung: Coronavirus auf Fleisch-Produkt gefunden

Peking - Behörden in China haben eigenen Angaben zufolge Spuren des Coronavirus auf importierten Chicken-Wings aus Brasilien und anderen Waren entdeckt. Eine Probe von der Oberfläche der Hühnerflügel sei positiv auf das Virus getestet worden, teilte die südchinesische Stadt Shenzhen mit.

China hat in den vergangenen Monaten damit begonnen, Einfuhren von Fleisch, Fisch und Meeresfrüchten auf das Coronavirus* zu testen, die in wichtigen Häfen des Landes ankommen. So wurden nach Behördenangaben kürzlich auch Spuren des Virus auf importierten Meeresfrüchten in der nordostchinesischen Stadt Dalian entdeckt. Die Sorge um eine zweite Welle in China ist groß.

Corona auf Chickenwings: Geringe Ansteckungsgefahr beim Verzehr

Für alle Menschen, die möglicherweise mit den Produkten in Kontakt waren, seien Coronatests organisiert worden. Alle Tests seien dabei jedoch negativ ausgefallen. Auch das Bundesinstitut für Risikobewertung schätzt die Gefahr einer Infektion* über Lebensmittel gering ein. Es gebe derzeit „keine Fälle, bei denen nachgewiesen ist, dass sich Menschen über den Verzehr kontaminierter Lebensmittel mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben“, heißt es auf der Webseite.

Zwar könne eine Schmierinfektion über Oberflächen nicht ausgeschlossen werden, aber zumeist finde eine Ansteckung über sogenannte Tröpfchen statt, die beim Niesen oder Husten in die Luft gelangen und dann von anderen eingeatmet werden.

Corona in China: Es ist nicht der erste Fund auf Lebensmitteln

Es ist aber nicht das erste Mal, dass Behörden in China den Erreger des Virus auf importierten Lebensmitteln entdeckt haben. Bei einem Corona*-Ausbruch in der Hauptstadt Peking hieß es im Juni, das Virus sei auf einem Schneidebrett für importierten Lachs gefunden worden. Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC gibt es aber kein oder nur ein sehr geringes Risiko, dass das neue Coronavirus über Nahrungsmittel übertragen wird. (mam/dpa) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerkes

