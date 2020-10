Corona passé! China macht Urlaub, Millionen Menschen auf Reisen - oft ohne Abstand

In China herrscht wieder Normalität. Nach dem Lockdown im Zuge der Corona-Pandemie begeben sich Millionen Menschen auf Reisen.

Peking - Verkehrte Welt in Corona-Zeiten. Während in zahlreichen Ländern die Infektionszahlen wieder rasant in die Höhe schießen und vielerorts vor einer zweiten Welle gewarnt wird, beginnt in China eine „Völkerwanderung“ die ihresgleichen sucht. Neun Monate nach Beginn der Corona-Pandemie in China sind wieder Millionen Chinesen auf Reisen.

Da die Volksrepublik seit Wochen keine lokalen Infektionen mehr berichtet, werden über die laufende „Goldene Woche“ mit acht freien Tagen zum Nationalfeiertag und Mondfest rund 600 Millionen Reisen erwartet, wie die Tageszeitung China Daily berichtete. Damit werden 70 bis 80 Prozent der Vorjahreszahl erreicht.

Millionen Chinesen freuen sich auf ihren ersten großen Urlaub seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Die Volksrepublik hofft durch den starken Reisestrom die Wirtschaft im eigenen Land wieder anzukurbeln. Die Bürger sollen durch freien Eintritt in Touristen-Attraktionen und Sonderangebote zum Reisen animiert werden. Berühmte Attraktionen wie die Chinesische Mauer und Shanghai Disneyland waren vollgestopft mit Touristen, Bahnhöfe und Flughäfen platzten aus allen Nähten.

In Shanghai entschied sich eine Familie Urlaub zu Hause zu machen und buchte ein Boutique-Hotel in der Nähe von Disneyland. Sie hatte aber nicht mit dem Andrang der vielen Touristen gerechnet. „Meine Tochter musste fast drei Stunden in der Schlange anstehen, um eine Fahrt zu machen“, sagte eine Mutter.

Während die globale Tourismusindustrie nach Schätzungen in diesem Jahr mehr als eine Billion US-Dollar verlieren dürfte, hat sich damit die Reisetätigkeit zumindest in China wieder weitgehend normalisiert. Die Ausgaben für Touristenattraktionen dürften rund 90 Prozent der Vorjahreszahlen erreichen, als aber in der „Goldenen Woche“ nur sieben Tage frei waren, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua.

Mit strengen Maßnahmen wie der Abriegelung von Millionenstädten, strikter Isolation und Einreisesperren hat China das Virus unter Kontrolle gebracht. Gegenwärtig werden nur noch importierte Fälle berichtet. Normale Visa werden noch nicht wieder vergeben, auch sind internationale Flüge weiter stark beschränkt. Reisende müssen nach der Ankunft für 14 Tage in Quarantäne-Einrichtungen.

Die große Mehrheit der Menschen trägt in Peking weiter Gesichtsmasken. Auch wird an Eingängen zu Geschäften, Restaurants

oder Wohngebieten noch immer Fieber gemessen. Mit einer Corona-App auf dem Handy müssen sich die Menschen vielerorts registrieren und auch nachweisen, dass ihre jüngste Reisetätigkeit unbedenklich war.

