Corona in Deutschland: Neue Strategie für die zweite Welle

Deutschland fürchtet die zweite Welle des Coronavirus. Erneut gibt es mehr als 1000 Neuinfektionen an einem Tag. Virologen äußern sich zur Lage.

Das Coronavirus breitet sich in Deutschland weiter aus.

Das RKI meldet die neuesten Infektionszahlen.

meldet die neuesten Infektionszahlen. Virologe Christian Drosten präsentiert ein neues Konzept, um eine zweite Welle kontrollieren zu können.

Die Corona-Krise dominiert nach wie vor den Alltag in Deutschland. 214.214 Menschen haben sich nach Kenntnisstand des Robert-Koch-Instituts (RKI) schon mit dem Coronavirus infiziert. 9.183 Menschen sind an den Folgen der Krankheit Covid-19 gestorben. Im Vergleich zum Vortag haben sich damit 1147 Menschen neu mit Corona infiziert, teilt das RKI mit.

Corona in Deutschland: RKI meldet neue Infektionszahlen

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen mit Datenstand 05.08.2020, 0.00 Uhr, in Deutschland bei 0,99 (Vortag: 0,9). Das bedeutet, dass ein Corona-Infizierter im Mittel etwas weniger als einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Zudem gibt das RKI ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Es bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen lag dieser Wert mit Datenstand 6.8., 0.00 Uhr, bei 1,06 (Vortag: 0,97). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor 8 bis 16 Tagen.

Bundesland Bestätigte Infektionen Baden-Württemberg 37.642 (+68) Bayern 51.710 (+128) Berlin 9.543 (+53) Brandenburg 3.600 (+3) Bremen 1.798 (+6) Hamburg 5.530 (+44) Hessen 12.468 (+158) Mecklenburg-Vorpommern 910 (+3) Niedersachsen 14.847 (+124) Nordrhein-Westfalen 50.937 (+444) Rheinland-Pfalz 7.713 (+46) Saarland 2.900 (+3) Sachsen 5.590 (+20) Sachsen-Anhalt 2.044 (+0) Schleswig-Holstein 3.569 (+31) Thüringen 3.413 (+12) Gesamt 214.214 (+1.147)

Corona in Deutschland: Die Testpflicht für Reiserückkehrer kommt

Einreisende aus Corona-Risikogebieten müssen sich ab dem kommenden Samstag auf das Coronavirus testen lassen, teilte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Donnerstag in einer Pressekonferenz mit. An Flughäfen sollen dafür Teststationen errichtet werden. Auch bei der Einreise mit Auto oder der Bahn soll es Testmöglichkeiten geben. Bereits jetzt können sich Einreisende innerhalb von 72 Stunden kostenlos auf das Coronavirus testen lassen.

Ab Samstag müssen sich Rückreisende aus Risikogebieten auf #COVID__19 testen lassen. Dies sei zwar ein Eingriff in die Freiheit des Einzelnen, sagt Gesundheitsminister @jensspahn, aber Freiheit bedeute auch, Verantwortung für andere zu übernehmen. #corona pic.twitter.com/Gy1txezO8q — SWR Aktuell (@SWRAktuell) August 6, 2020

Corona: Bekommt Deutschland eine zweite Welle in den Griff?

Ist die zweite Welle der Neuinfektionen mit dem Coronavirus schon in Deutschland angekommen? Oder war die erste Welle noch gar nicht vorbei? Die Diskussion geht weiter. Nun hat sich Virologe Hendrik Streeck zu Wort gemeldet. Er findet den Begriff der „Dauerwelle“ passender. „Die Infektionen verschwinden ja nicht“, sagte Streeck, „sondern wir werden lernen müssen, das Virus in unseren Alltag zu integrieren.

Derweil hat sich der Virologe Christian Drosten in einem Gastbeitrag in „Die Zeit“ zu einer zweiten Corona-Welle in Deutschland geäußert. Diese werde demnach ganz anders verlaufen als die erste, da neue Fälle gleichzeitig und überall auftreten können - anders als zu Beginn der Corona-Pandemie. Drosten schlägt ein neues Konzept vor, nach dem die Gesundheitsämter in Deutschland sich auf Cluster, also Mehrfachübertragungen, fokussieren anstatt auf jeden einzelnen Fall. Das soll Zeit und Kapazitäten sparen.

(1) Gastbeitrag in Zeit von Christian Drosten beschreibt neue Strategie, für die ich mich auch einsetze. Wir müssen weg von der Einzelfallverfolgung und wie in Japan Superspreader und Cluster identifizieren. Beides gleichzeitig geht wegen Kapazität nicht https://t.co/88dyvx5jig — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) August 5, 2020

Die Strategie, so der Virologe, wurde erfolgreich in Japan eingesetzt. Sollten die Gesundheitsbehörden überfordert sein, drohe ein Corona-Lockdown in Deutschland. Christian Drosten ruft die Bürger dazu auf, im Winter ein Kontakt-Tagebuch zu führen, um Mitglieder eines Clusters identifizieren und eine Infektion zurückverfolgen zu können. Drostens Ideen erhielten Zuspruch von Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach (SPD). (Luas Rogalla)

