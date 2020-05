Aktion des Deutschen Theaters: Drive-in-Theater in der Tiefgarage

Corona in Göttingen: Theater in der Tiefgarage: Als Blickfang an der Einfahrt dient ein Kassenhäuschen eines Fahrgeschäftes. Regisseurin Antje Thoms (Mitte), Intendant Erich Sidler und Verwaltungsdirektorin Sandra Hinz stellten das Projekt vor.

Besonderes Projekt in Göttingen

von Bernd Schlegel

Corona in Göttingen: Nach den ersten Autokinos in der Region gibt es in der Corona-Krise nun auch ein Drive-In-Theater in der Tiefgarage.