Corona-Krise: Seehofer wegen geschlossener Grenzen unter Druck

+++ 22.04 Uhr: Ab dem kommenden Montag (11.05.2020) gibt es hinsichtlich der Lockerungen der Corona-Maßnahmen viele Neuerungen. Bund und Länder sind bei diesen Veränderungen nicht immer auf dem selben Weg. Politiker Anton Hofreiter (Grüne) kritisiert diese Alleingänge scharf. „Das ist hochproblematisch“, erklärt der Politiker im Interview.

+++ 16.02 Uhr: Der von besonders vielen Corona-Infektionen betroffene Schlachtbetrieb in Coesfeld wird vorübergehend geschlossen. Das teilte Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Freitag in Düsseldorf mit. Außerdem sollen nach mehr als 100 festgestellten Corona-Infektionen unter den Arbeitnehmern in dem Betrieb im Münsterland die Mitarbeiter aller Schlachtbetriebe in Nordrhein-Westfalen auf das Virus getestet werden. Zudem sollen die Sammelunterkünfte auf die Hygienemaßnahmen überprüft werden.

Erst am Freitagmorgen (08.05.2020) wurde bekannt, dass der Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche in Coesfeld überschritten wurde. Er lag am Freitag (Stand: 0.00 Uhr) bei 52,7.

+++ 15.40 Uhr: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sieht sich wachsendem Druck ausgesetzt, die Sperren für die Ein- und Ausreisen an den deutschen Grenzen rasch aufzuheben. Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) fordert ein Ende der Kontrollen an der französischen Grenze schon ab Montag. Er verwies auf Erfolge bei der Corona-Eindämmung.

Unions-Fraktionsvize Andreas Jung (CDU) nannte eine Fortsetzung der Beschränkungen rechtswidrig. Auch Luxemburg und Österreich machten Druck auf die Bundesregierung. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sagte in Wien, eine Einigung über die von ihm gewünschte Grenzöffnung werde es geben, „sobald Deutschland dazu bereit ist". Er sei "optimistisch, dass wir mit Deutschland in den nächsten Wochen eine Lösung finden“. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn forderte Seehofer zu einer baldigen Grenzöffnung auf. Die Beschränkungen an der Grenze müssten „schnell weg“, sagte er im SWR. Das Virus "kennt keine Grenzen" und müsse „anders bekämpft werden“.

+++ 12.34 Uhr: Der Bundesverband der Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD) hat die von Bund und Ländern vereinbarte Infektionsobergrenze für die Rücknahme von Lockerungen als zu viel hoch kritisiert: „Wie die Gesundheitsämter damit klar kommen sollen, ist mir ein Rätsel. Das ist nicht zu schaffen“, sagte die Verbandsvorsitzende Ute Teichert dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Die Gesundheitsämter werden ohne dauerhafte Personalunterstützung in die Knie gehen“, warnte sie.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Mittwoch mit den Ministerpräsidenten der Länder vereinbart, dass die beschlossenen Lockerungen regional dann zurückgenommen werden sollen, wenn sich mehr als 50 Menschen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen neu mit dem Coronavirus anstecken. Auf Nachfrage begründete Merkel die Zahl 50 mit den Kapazitäten der Gesundheitsämter, Quarantänemaßnahmen zu überwachen und die Infektionsketten nachzuverfolgen.

Teichert sagte dazu: „Die Zahl 50 ist eine mir nicht bekannte Zahl. Uns ist schleierhaft, wo sie herkommt.“ Sie betonte, die Gesundheitsämter hätten in den vergangenen Wochen die Arbeit nur geschafft, weil das Personal unter anderem durch Medizinstudenten und viele Freiwillige verdrei- bis vervierfacht worden sei. „Und dennoch sind alle Mitarbeiter der Gesundheitsämter in den vergangenen Wochen auf dem Zahnfleisch gekrochen“, sagte sie. Die Aushilfskräfte seien nun teilweise schon wieder weg, weil sie ins Studium oder in ihren eigentlichen Job zurückgekehrt seien.

Deutlicher Anstieg der Sterbefallzahlen wegen Coronavirus seit Ende März

+++ 10.55 Uhr: Seit Ende März sind wegen der Corona-Epidemie in Deutschland im Vergleich zu den Vorjahren deutlich mehr Menschen gestorben. Die auffälligsten Anzeichen für eine Übersterblichkeit im Zusammenhang mit Covid-19 gab es bislang vor allem in der zweiten Aprilwoche, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte.

Nach vorläufigen Zahlen starben in der 15. Kalenderwoche vom 6. bis 12. April mindestens 19.892 Menschen. Das waren 2000 beziehungsweise elf Prozent mehr als im Durchschnitt der vergangenen vier Jahre. Bereits seit der letzten Märzwoche liegen die Sterbefälle über dem Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019, wie aus der Sonderauswertung des Statistikamts hervorgeht.

Der Trend deutet den Statistikern zufolge auf eine Übersterblichkeit im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie hin, da die Sterbefallzahlen in dieser Jahreszeit aufgrund der ausklingenden Grippewelle normalerweise von Woche zu Woche abnehmen. Im europäischen Vergleich ist die Übersterblichkeit in Deutschland bislang aber gering.

Corona-Krise in Deutschland: Neue Beschränkungen? Grenzwert in Kreis überschritten

+++ 10.00 Uhr: Dem besonders vom Coronavirus betroffenen Kreis Coesfeld drohen als erstem in Nordrhein-Westfalen neue Beschränkungen in der Coronavirus-Pandemie. Nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) ist der Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche überschritten worden. Er lag am Freitag (Stand: 0.00 Uhr) bei 52,7.

Bund und Länder hatten sich am Mittwoch darauf verständigt, dass zahlreiche im Zuge der Corona-Krise verfügte Einschränkungen des öffentlichen Lebens wieder gelockert werden, bei einer Überschreitung dieser Obergrenze aber umgehend wieder ein Beschränkungskonzept umgesetzt werden muss.

Das Coronavirus hatte sich zuletzt vor allem in dem fleischverarbeitenden Betrieb Westfleisch in Coesfeld ausgebreitet. 129 Infizierte waren am Donnerstag nach Kreisangaben erfasst worden. Alle 1200 Beschäftigten des Standortes sollten auf das Virus getestet werden. Der Kreis Coesfeld erklärte am Morgen, dass die Situation fortlaufend bewertet und über Maßnahmen beraten werde.

Corona-Krise in Deutschland: Die tagesaktuellen Fallzahlen

+++ 8.45 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Freitag mit 167.300 angegeben - ein Plus von 1209 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 169.430 Infizierte.

Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte bislang 7226 Todesfälle, die JHU 7392 Tote. Die Zahl der Genesenen betrug etwa 141.700.

Immer mehr Bürger klagen gegen Corona-Beschränkungen

Update vom 08.05.2020, 7.30 Uhr: Immer mehr Bürger klagen gegen die Corona-Auflagen in Deutschland. Bundesweit seien inzwischen rund tausend Eilanträge im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie bei den Gerichten eingegangen, sagte der Geschäftsführer des Deutschen Richterbundes, Sven Rebehn, den Zeitungen der Funke Mediengrupe. Täglich kämen neue Eilanträge hinzu. Dies zeige, dass „die allgemeine Akzeptanz für tiefgreifende Corona-Einschränkungen allmählich schwindet und der Wunsch nach Lockerungen wächst“.

Die Gerichtsverfahren betreffen laut Richterbund etwa die Maskenpflicht, Versammlungsverbote, Reisebeschränkungen, Gottesdienst-Auflagen oder Regelungen für Geschäftsöffnungen. In den meisten Fällen werden die Auflagen den Angaben zufolge allerdings für rechtmäßig erklärt. Nur „zu einem kleinen Teil“ hätten die Gerichte den Anträgen ganz oder teilweise stattgegeben, sagte Rebehn.

Corona-Lockerungen: Wann Sie wieder ins Kino, Theater, Hotel oder aufs Konzert gehen können

+++ 18.52 Uhr: In Hessen sollen ab dem 15. Mai Kultureinrichtungen wieder den Betrieb aufnehmen. Großveranstaltungen mit bis zu 100 Personen wieder erlaubt sein, so Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) während einer Pressekonferenz. Auch Kinos und Theater können den Betrieb aufnehmen, wenn sie in jeder Situation den Abstand gewährleisten können.

Auch Hotels und Campingplätze sollen ab dem 15.05.2020 wieder Gäste aufnehmen können. Auf Veranstaltungen trägt der Veranstalter das Risiko und die Verantwortung dafür, dass die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Bouffier gehe davon aus, dass Veranstalter aber im eigenen Interesse peinlich genau darauf achten, dass die Regelungen eingehalten werden.

Corona in Deutschland: Hotel-Lockerung - Urlauber können an die Nord- und Ostsee fahren

+++ 17.20 Uhr: Nach rund zweimonatiger Pause macht Schleswig-Holstein am 18. Mai einen Tourismus-Neustart. Das Einreiseverbot im Zuge der Corona-Krise fällt, Hotels und Ferienwohnungen stehen Urlaubern an Nord- und Ostsee dann wieder offen. Inseln und Halligen dürfen wieder betreten werden, Restaurants können ihre Gäste bekochen. Gaststätten müssen aber um 22.00 Uhr schließen. Pro Raum sind 50 Gäste erlaubt, Abstandsregeln müssen eingehalten werden. „Es gibt jetzt mehr Freiheit und damit auch für alle Beteiligten mehr Verantwortung“, sagte Tourismusminister Bernd Buchholz (FDP) am Donnerstag.

Bereits ab dem 15. Mai können Pensionen, Privatzimmer und Hotels in Hessen ihren Betrieb wieder aufnehmen. In allen öffentlichen Bereichen wie der Rezeption, den Tagungs- und Frühstücksräumen sowie dem Restaurant müssten aber die Abstandsregeln zwischen Personal und Gästen sowie der Gäste untereinander eingehalten werden, erklärte Regierungschef Volker Bouffier (CDU) am Donnerstag in Wiesbaden.

Corona-Krise in Deutschland: Corona-App soll Mitte Juni zur Verfügung stehen

+++ 17.05 Uhr: Die geplante App zur Nachverfolgung von Corona-Infektionsketten soll in etwa fünf bis sechs Wochen zur Verfügung stehen. „Mitte Juni ist ein realistischer Zeitraum“, hieß es am Donnerstag aus Regierungskreisen. Zunächst solle die App lediglich ihre „Kernfunktion“ besitzen, mit der Kontaktpersonen von Corona-Infizierten informiert werden sollen. Die Option zur freiwilligen Weitergabe von Daten an das Robert-Koch-Instituts (RKI) soll demnach später hinzukommen.

Die App sei ein „wichtiges Tool“, um Infektionsketten „umfassender zu erkennen“ als bisher, hieß es weiter. Bislang müssten sich Corona-Infizierte im Gespräch mit dem Gesundheitsamt an alle Kontaktpersonen erinnern und diese benennen. Dies sei aber beispielsweise nicht möglich, wenn der- oder diejenige in Bus oder Bahn neben Unbekannten gesessen habe.

Das RKI soll die App herausgeben. Entwickelt wird sie von SAP und der Deutschen Telekom. Einbezogen sind auch die Fraunhofer-Gesellschaft sowie das Helmholtz-Institut und weitere Bundesbehörden, darunter das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).

Corona-Krise: Bundestagsabgeordnete verzichten auf Erhöhung ihrer Diäten

+++ 16.30 Uhr: Wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise verzichten die Abgeordneten des Bundestags auf Geld. Die Parlamentarier beschlossen am Donnerstag einstimmig, dass die automatische Erhöhung ihrer Diäten in diesem Jahr ausgesetzt wird. „Es ist das richtige Signal in einer schwierigen Zeit“, erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Buschmann, und verwies auf die teils dramatischen Einbußen für Arbeitnehmer und Selbstständige.

+++ 15.40 Uhr: Nur mithilfe eines Impfstoffs kann die Corona-Pandemie nach Ansicht des Präsidenten des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Cichutek, beendet werden. „Mit den bisherigen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus gewinnen wir Zeit, um einen Impfstoff zu bekommen, den wir dringend brauchen. Denn nur der Impfstoff ist am Ende die Lösung des Problems“, sagte Cichutek der „Rheinischen Post“.

Sobald es einen Impfstoff gebe, werde wohl eine Priorisierung stattfinden: Manche Menschen würden seiner Einschätzung nach zuerst geimpft werden - etwa medizinisches Personal wegen der erhöhten Ansteckungsgefahr oder Menschen, bei denen es voraussichtlich zu schweren Krankheitsverläufen kommen könnte. Für bestimmte Regionen oder Staaten dürfe der Impfstoff aber nicht reserviert werden. „Wir müssen global und gleichberechtigt vorgehen“, sagte Cichutek.

Weltweit forschen Wissenschaftler fieberhaft nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus. In Deutschland diskutiert man über die Impfpflicht.

Horst Seehofer erteilt Grenzöffnungen eine Absage

+++ 15.25 Uhr: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat Forderungen nach vorzeitigen Grenzöffnungen eine Absage erteilt. Die Grenzkontrollen seien „Teil unseres bisherigen Erfolgs bei der Eindämmung des Infektionsgeschehens“, sagte Seehofer am Donnerstag der „Bild“-Zeitung. In der Bundesregierung bestehe Einvernehmen, die Kontrollen zunächst bis 15. Mai fortzusetzen.

Zuvor hatten zwölf CDU-Bundestags- und Europaabgeordnete, Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) und FDP-Chef Christian Lindner die rasche Öffnung der Grenzen zu europäischen Nachbarstaaten gefordert.

Corona-Krise in Deutschland: Sachsen-Anhalt weitet Corona-Tests aus

+++ 15.10 Uhr: Sachsen-Anhalt will die Corona-Tests ausweiten. Geplant sind repräsentative wöchentliche Stichproben von Bewohnern in Pflegeheimen, wie Landesgesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am Donnerstag in Magdeburg mitteilte. Zudem sollen Kinder bei den vorgeschriebenen Schuleingangsuntersuchungen und bei Vorsorgeuntersuchungen auf Coronaviren getestet werden.

Hintergrund sind unter anderem gelockerte Besucherregeln in Alten- und Pflegeheimen. Ab Montag sind Besuche von Angehörigen wieder eingeschränkt möglich. Es gelte, besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen zu schützen sowie Infektionsketten schnell zu erkennen und zu unterbrechen, erklärte Grimm-Benne. „Ziel ist zu verhindern, dass Infektionsherde entstehen, die zu einer starken zweiten Welle der Krankheit im Land führen könnten.“ Genügend Testkapazitäten stünden zur Verfügung.

Corona-Krise in Deutschland: Jens Spahn will Gesundheitsämter stärker unterstützen

+++ 13.50 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat Unterstützung für die deutschen Gesundheitsämter im Kampf gegen die Corona-Epidemie zugesichert. Der öffentliche Gesundheitsdienst sei ein wichtiger Pfeiler in dieser Krise und solle weiter gestärkt werden, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag im Bundestag. Er verwies auf die jüngsten Beschlüsse vor Bund und Ländern, dass gerade das Nachverfolgen von Kontaktpersonen von Infizierten und das Brechen von Infektionsketten vor Ort in den Kommunen ein ganz entscheidender Punkt sei.

Weitere Unterstützung für die Gesundheitsämter ist Teil eines Gesetzentwurfs, den die große Koalition nun ins Parlament eingebracht hat. Vor allem um die Digitalisierung voranzubringen, will der Bund für die bundesweit 375 Gesundheitsämter insgesamt rund 50 Millionen Euro bereitstellen. Beim Robert Koch-Institut soll dauerhaft eine Kontaktstelle für den öffentlichen Gesundheitsdienst mit zusätzlichen 40 Stellen eingerichtet werden.

Corona-Krise in Deutschland: Bundestag beschließt Änderungen beim Elterngeld

+++ 12.40 Uhr: Mütter und Väter sollen wegen der Corona-Krise keine Einbußen beim Elterngeld hinnehmen müssen. Der Bundestag hat am Donnerstag einen Gesetzentwurf der großen Koalition beschlossen, der die Berechnungsgrundlage für das Elterngeld vorübergehend ändert. Normalerweise wird das durchschnittliche Nettoeinkommen der zwölf Monate vor der Geburt für die Berechnung herangezogen. Wenn jemand wegen der Corona-Krise gerade weniger verdient, sollen die betreffenden Monate nun nicht mitgerechnet werden, so dass das Elterngeld nicht niedriger ausfällt.

Außerdem verabschiedete der Bundestag ein Gesetz zur Unterstützung von Wissenschaftlern und Studierenden. Wissenschaftler in der sogenannten Qualifizierungsphase - etwa während der Promotion oder Habilitation - bekommen demnach mehr Zeit, um Corona-bedingte Beeinträchtigungen des Wissenschaftsbetriebs auszugleichen. Die maximal zulässige Befristungsdauer für Zeitverträge wird um sechs Monate verlängert.

Robert-Koch-Institut zur Corona-Krise: „Das Virus ist noch in Deutschland“

+++ 12.15 Uhr: Trotz sinkender Ansteckungsraten und ungeachtet der vereinbarten Corona-Lockerungen gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) noch „keine Entwarnung“. „Die Epidemie ist natürlich nicht zu Ende, das Virus ist noch in Deutschland“, sagte RKI-Vizepräsident Lars Schaade am Donnerstag in Berlin. Es müsse aber ein Weg gefunden werden, um das Virus zu kontrollieren und trotzdem ein gesellschaftliches Leben zu haben.

Die nun von Bund und Ländern beschlossenen Lockerungen seien daher „legitim“ und auch gesellschaftlich erforderlich. Gleichwohl bergen Schaade zufolge alle Lockerungsmaßnahmen „ein gewisses Risiko“ und sollten daher „mit Augenmaß“ erfolgen. Die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln bleiben dem RKI zufolge sehr wichtig.

Corona-Krise: Fallzahlen für Deutschland - 166.091 Menschen infiziert

+++ 8.25 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Donnerstag mit 166.091 angegeben - ein Plus von 1284 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 168.162 Infizierte.

Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte bislang 7119 Todesfälle, die JHU 7275 Tote. Die Zahl der Genesenen betrug etwa 139.900.

Angriff auf ARD-Team bei Demo in Berlin

Update 07.05.2020, 7.45 Uhr: Die Polizei hat am Mittwoch eine Demonstration mit bis zu 400 Menschen vor dem Berliner Reichstagsgebäude aufgelöst. Grund war ein Verstoß gegen die derzeit gültigen Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Die Demonstranten, die gegen vermeintliche Grundrechtseinschränkungen während der Pandemie protestierten, waren laut Polizei offenbar einem Aufruf auf Social-Media-Kanälen gefolgt.

Am frühen Abend soll ein Mann einen Kameramann und einen Tonassistenten der ARD angegriffen haben. Dabei soll er laut Polizei versucht haben, den 51-jährigen Tonassistenten zu treten, habe dabei aber offenbar die Mikrofon-Angel getroffen, die in der Folge gegen den Kopf des 56 Jahre alten Kameramannes schlug. Der Tatverdächtige sei festgenommen worden.

Unserem Team geht es zum Glück gut, aber solche Angriffe gegen die #Presse sind widerlich!

+++ Update, 17.04 Uhr: Mehr als 165 500 Menschen haben sich in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert. Davon seien mindestens 7062 Personen an den Folgen ihrer Infektion gestorben, so eine Auswertung der Deutschen Presse-Agentur.

Die Reproduktionszahl lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Dienstag bei 0,71. Demnach stecken zehn Infizierte im Schnitt rund sieben weitere Menschen an. Das bedeutet auch, dass die Zahl der Neuinfektionen weiter abnimmt.

Bund und Länder einigen sich auf Corona-Notbremse

+++ Update, 16.02 Uhr: In der Diskussion um die Lockerungen der Corona-Beschränkungen haben Bund und Länder einige Einigungen getroffen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigte sich in einer Pressekonferenz am Mittwoch zufrieden mit den aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Dennoch betonte die Kanzlerin, dass grundlegende Regelungen, wie der Mindestabstand und die Maskenpflicht auch weiterhin gelten und gegebenenfalls auch ausgeweitet werden könnten. Die Kontaktbeschränkungen sollen noch bis mindestens zum 5. Juni gelten. Nach dem neuen Beschluss sind fortan aber auch Treffen zwischen Personen zweier Hausstände erlaubt. Dementsprechend können sich die Personen eines Haushalts auch mit einer Person außerhalb dieses Kreises treffen. Die Kanzlerin betonte, dass es sich dabei immer noch um eine Beschränkung handele.

Auch für Pflegeheimen kündigte der Bund Lockerungen an. So darf künftig eine feste Kontaktperson unter Einhaltung der Sicherheitsbeschränkungen pflegebedürftige Menschen besuchen.

Bund und Länder einigen sich auf regionale Corona-Notbremse

Merkel und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verkündeten zudem die Vereinbarung einer Notbremse. Dabei handele es sich um den Richtwert von mehr als 5 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen. Sollte dieser Wert in Landkreisen oder kreisfreien Städten überschritten werden, müssten Beschränkungen wieder angezogen werden. Die Umsetzung der Einschränkungen liege dann bei den jeweiligen Ländern. Damit könne man die Verbreitung des Coronavirus regional kontrollieren, ohne das gesamte Land lahm zu legen, so Söder. „Wir öffnen, aber nicht bestürzt“, so der CSU-Politiker. Er spräch sich zudem für eine bessere Ausstattung und Bezahlung der Angestellten im Gesundheitswesen aus.

Mehr als 10 000 Corona-Infektionen im Gesundheitswesen

+++ Update, 14.37 Uhr: Mehr als 10 000 Beschäftigte im deutschen Gesundheitswesen haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwoch bestätigte, wurden bislang 10 101 Personen, die in Krankenhäusern, Arztpraxen und anderen medizinischen Einrichtungen arbeiten, positiv auf das Virus getestet. Von den Infizierten seien 9000 Betroffene bereits wieder genesen. Die Zahl der in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorbenen Beschäftigten im medizinischen Bereich hat sich demnach auf 16 erhöht. Die tatsächlichen Zahlen könnten noch höher liegen, da laut RKI nur für zwei Drittel aller Corona-Infektionen entsprechende aufgeschlüsselte Daten vorliegen. Für die übermittelten Covid-19-Fälle aus den Einrichtungen sei jedoch unbekannt, wie hoch der Anteil derer sei, die sich auch in dieser Einrichtung angesteckt hätten.

+++ Update, 14.13 Uhr: In Deutschland dürfen unter Auflagen alle Geschäfte wieder öffnen. Darauf einigten sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch. Damit wird laut Nachrichtenagentur dpa auch die Beschränkung für Ladenflächen von 800 Quadratmetern aufgehoben.

Corona-Lockerungen: Bund übergibt Verantwortung an Länder

+++ Update, 12.29 Uhr: In der Diskussion um die Lockerungen der Corona-Beschränkungen hat die Bundesregierung den Ländern die weitgehende Verantwortung übertragen. Laut Meldung der Nachrichtenagentur dpa sollen die Länder damit aber auch eventuell nötige Verschärfungen garantieren. Die Landesregierungen müssen in Landkreisen oder kreisfreien Städten mit mehr als 5 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen sofort wieder strengere Beschränkungen umsetzen. Der Vorschlag von Kanzlerin Angela Merke l (CDU) hatte, laut Informationen aus Teilnehmerkreisen, in der Konferenz für heftige Diskussionen gesorgt. Gerade die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen hatten sich gegen die Obergrenze geäußert.

Sollten weitere Infektionen mit dem Coronavirus klar einschränkbar sein - etwa in einer einzelnen Einrichtung, können die Länder die Beschränkungen auch nur für diese Einrichtung erheben. Bei einer weitflächigen Verbreitung und höheren Infektionsrate müssen sie dafür auch inzwischen aufgehobene Beschränkungen regional wieder einführen. Welche Lockerungen trotz des Coronavirus für Deutschland gelten, verkündet Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch, nachzulesen im Corona-Liveticker von msl24.

Panne beim RKI: Neue Zahlen zur Corona-Pandemie

+++ Update, 11.06 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat seine Zahlen zu den erhobenen Tests in der Corona-Krise deutlich korrigieren müssen. In einer Anmerkung räumt das RKI ein, dass die Anzahl der durchgeführten Tests nach dem Coronavirus in Wahrheit niedriger ist als bislang bekannt gegeben.

Bislang war das RKI davon ausgegangen, dass die Zahl der Tests in der Woche vom 20. bis zum 27. April auf 467.137 Tests gestiegen sei - das würde einem Anstieg um 40 Prozent entsprechen. Die korrekte Zahl beträgt aber 347.578 durchgeführte Tests. Damit ist die Zahl der Coronavirus-Tests im Vergleich zu den Vorwochen sogar gesunken.

Corona-Krise in Deutschland: Bund plant weitreichende Lockerungen

+++ Update vom 06.05., 09.00 Uhr: Der Bund plant eine Neuausrichtung seiner Corona-Politik: Beschränkungen für Schulen, Geschäfte und Sportstätten sollen erheblich gelockert werden, wobei weiterhin strenge Hygiene- und Abstandsregeln gelten, heißt es in einer Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen mit den Ministerpräsidenten.

Neu an dem Konzept ist ein regionaler Notbremse-Mechanismus: Wenn die Neuinfektionen in einem Landkreis binnen sieben Tagen die Zahl von 50 pro 100.000 Einwohner übersteigen, werden dort die Auflagen sofort verschärft.

In der Vorlage ist von einem „zweiten großen Öffnungsschritt“ nach den Corona-Lockerungen vom 20. April die Rede. Seit damals sei „die Zahl der Neuinfektionen niedrig geblieben“, schreibt der Bund. „Stand heute ist keine erneut einsetzende Infektionsdynamik erkennbar.“ Deshalb seien nun weitere Lockerungen möglich - wobei der Mindestabstand von 1,50 Metern beim Aufenthalt in der Öffentlichkeit „noch für lange Zeit“ gelten werde.

Bayern lockert Corona-Beschränkungen

München - Bayern kann aufatmen. Nach wochenlangen Verboten und Corona-Beschränkungen hat auch das bayerische Kabinett eine weitreichende Lockerung seiner harten Anti-Corona-Maßnahmen und eine Öffnung der Hotels beschlossen. Die Ausgangsbeschränkungen werden aufgehoben - gewisse Kontaktbeschränkungen und ein Verbot von Menschenansammlungen im öffentlichen Raum bleiben aber bestehen. Vom 6. Mai an ist es erlaubt, eine Person außerhalb des eigenen Hausstands und auch enge Familienangehörige zu treffen oder auch zu besuchen.

Ab kommenden Montag (11.05.) dürfen auch alle Geschäfte wieder öffnen, also auch die größeren. Die bisherige Beschränkung auf eine Verkaufsfläche von maximal 800 Quadratmetern entfällt. Gaststätten und Hotels dürfen in der Corona-Krise schrittweise wieder öffnen: Außenbereiche ab 18. Mai, Speiselokale im Innenbereich ab 25. Mai und Hotels am 30. Mai.

Corona-Krise in Deutschland: Mehrere Bundesländer lockern Kontaktbeschränkungen

Zuvor hatte bereits Sachsen-Anhalt seine Kontaktbeschränkungen im Zuge der Corona-Krise* gelockert, auch Niedersachsen war vorgeprescht, Mecklenburg-Vorpommern – Urlaubsland wie Bayern – hatte ebenfalls die Öffnung seiner Hotels für Ende Mai angekündigt.

„Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für ein vorsichtiges Öffnen. Die Erfolge sind eindeutig“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach der Kabinettssitzung am Dienstag in München.

Bayern lockert strikte Corona-Beschränkungen

Seit dem 21. März hatte es zur Reduzierung der Ansteckungsgefahr mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 Ausgangsbeschränkungen gegeben, diese waren zwischenzeitlich immer wieder verlängert und der Infektionslage entsprechend angepasst worden.

Jetzt im #BR24Live: Markus Söder stellt einen langfristigen Fahrplan für stufenweise Lockerungen vor. https://t.co/nwAx7hk9I8 — BR24 (@BR24) May 5, 2020

In Bayern sind laut Söder aktuell nur noch rund 6400 Menschen am Coronavirus erkrankt. Alleine im Vergleich zur vergangenen Woche habe sich die Zahl der Erkrankten halbiert. Nun sei es daher entscheidend, aus der Corona-Krise herauszukommen, langsam und sicher - das bleibe das oberste Gebot. „Heute ist Zeit zum Handeln“, betonte der CSU-Chef.

Corona-Krise in Deutschland: Bayerisches Konzept als Blaupause für andere Bundesländer

Das bayerische Konzept sei mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) abgestimmt. Söder betonte mit Blick auf die Konferenz von Bund und Ländern am Mittwoch, dass der bayerische „Pfad der Vernunft“ auch für andere Länder eine Blaupause sein könne, die wie Bayern nicht überstürzt handeln wollten.

Nach wochenlangen coronabedingten Sperrungen und Schließungen* dürfen ab Mittwoch (06.05.2020) auch Spielplätze in Bayern wieder freigegeben werden. Ab kommenden Montag folgen dann Zoos, botanische Gärten, Museen, Bibliotheken, Galerien, Ausstellungen und Gedenkstätten. Damit setzt der Freistaat eine Bund-Länder-Vereinbarung aus der vergangenen Woche um. Bayern lockert zudem das strikte coronabedingte Besuchsverbot in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Ab dem Wochenende sind wieder Besuche von einer festen Kontaktperson erlaubt - unter strikten Hygiene- und Schutzmaßnahmen.

