Corona-Forschung: Hier lebt es sich während der Krise am entspanntesten

Corona in Göttingen: Ein Forschungsinstitut erforscht das Leben auf dem Land in Niedersachsen. Während der Corona-Krise lebt es sich dort entspannter.

Ein Forschungsinstitut aus Göttingen erforscht in Zeiten von Corona das Leben auf dem Land.

erforscht in Zeiten von das Leben auf dem Land. Dort lebt es sich in der Corona-Krise gelassener.

gelassener. Aber auch in den Dörfern wurde das soziale Leben während Corona eingeschränkt.

Das Soziologische Forschungsinstitut Göttingen (SOFI) erforscht auch das Leben auf dem Land, in der Region Südniedersachsen. Dort lebt es sich momentan während der Corona-Krise und den Kontaktbeschränkungen entspannter, unbelasteter.

Zu diesem Ergebnis kommt das SOFI aus Göttingen, das im Rahmen des Projektes „Gleichwertigkeit – Mehr als eine gute Idee?!“ nach dem Umgang von Menschen auf dem Land mit Corona gefragt hat. Die Recherche der Wissenschaftler ergab zunächst Erwartbares: „In den Dörfern begegnet man der pandemischen Lage zwar besorgt und dennoch, so scheint es, mit einer gewissen Gelassenheit“, fassen Professor Berthold Vogel und die wissenschaftliche Mitarbeiterin Maike Simmank zusammen.

Corona in Göttingen: Landbewohner sind räumliche Entfernung gewohnt

Die SOFI-Forscher aus Göttingen nehmen auch an, dass von den Landbewohnern eine „gewohnte räumliche Entfernung“ zwischen Wohnort, Arbeitsplatz und Versorgungsmöglichkeiten die Restriktionen durch Corona-Regelungen als „weniger einschneidend“ erlebt wird. Gewohnt, weil Leistungen und Angebote der täglichen Versorgung in vielen Ortschaften schon lange nicht mehr vorhanden sind: Für Einkäufe, Arztbesuche, Behördengänge und Kulturveranstaltungen müssen so ständig Distanzen in Kauf genommen werden.

Corona in Göttingen: Gefestigte soziale Strukturen auf dem Land

Aber: Gleichzeitig verfügen die Dörfer über gefestigte soziale Strukturen, was die befragten Bewohner hervorheben und ihnen den Umgang mit der Corona-Krise erleichtert. Sie vereinsamen nicht.

In der Nachbarschaft und im Vereinsleben findet ohnehin ein regelmäßiger Austausch statt. Dieser wird in der Corona-Krise noch intensiviert. Positiv, so die SOFI-Forscher aus Göttingen, wirke sich auch „die oftmals starke Ritualisierung des Dorfalltags aus, der eine Strukturierung bewirke.“

Corona in Göttingen: Sicherheitsgefühl durch geringe Anonymität

Generell wichtig sei, dass bei den Menschen durch die geringe Anonymität – man achtet aufeinander – ein Sicherheitsgefühl wächst. „Der ländliche Raum scheint an vielen Orten so etwas wie ein pandemisches Refugium zu sein“, erklären die Forscher aus Göttingen.

Er ist aber nicht nur Idylle, denn auch dort ist vieles eingefroren, der lockere Treff mit Freunden, das Vereinsleben, der Kirchenbesuch, was in der Normalität sonst prägend und sinnstiftend ist. Kurzum: Die Alltagsstruktur bröckelt aufgrund des Coronavirus.

Corona in Göttingen: Dörfer bekommen schnelle Hilfe

Als positiv wahrgenommen wird auch, dass in vielen Dörfern Probleme und Fragen schnell gelöst werden können – unbürokratisch. Die Ortsvertreter werden zu Koordinatoren und Vermittlern für innerörtliche Probleme, die sie hervorragend überblicken. „Positive Urteile über die öffentliche Hand und Verwaltungen finden sich in starkem Maße gerade auf dem Land“, fassen Vogel und Simmank zusammen.

Für die beiden Forscher aus Göttingen bleiben aber auch Fragen: So, wie lange die gegenseitige Unterstützung in der Corona-Krise, zumal, wenn diese sich verstärken, erhalten werden können? Deshalb müssen dort die genannten Institutionen und öffentlichen Einrichtungen handlungsfähig bleiben, folgern die Forscher.

Coronavirus in Göttingen: Versorgung funktioniert weiterhin

Die Versorgung und Wirtschaft funktioniert weiterhin, sagen die Befragten. Bäckerauto, rollender Laden und Fischwagen kommen weiter, Pflegedienste ebenfalls. Und die Handwerksbetriebe haben gut zu tun, haben „Aufträge ohne Ende“, wie manche sagen.

Corona in Göttingen: Maike Simmank spricht über die Perspektiven des Landlebens

Über die Umfrage und die Ergebnisse in Zeiten von Corona sprachen wir mit Maike Simmank vom Soziologischen Forschungsinstitut Göttingen (SOFI).

Frau Simmank, welches Fazit ziehen Sie aus der Umfrage in Bezug auf den Umgang mit der Corona-Krise auf dem Land?

Das Ergebnis unserer kurzen Recherche beruhigt. Wir sehen, dass nicht Panik, sondern Gelassenheit und Geduld den Umgang mit der Corona-Pandemie im ländlichen Raum bestimmen.

Corona in Göttingen: Dörfer sind stabil

Was resultiert für Sie als Forscherin, die sich auch mit Gleichheit der Lebensverhältnisse in Stadt und Land beschäftigt, daraus?

Diese Stabilität in den Dörfern unterstreicht, dass die Frage nach Gleichwertigkeit und Gemeinwohl neue Aktualität in der Corona-Krise erhält. Teilhabe und Chancengleichheit haben sich selten deutlicher im Vorhandensein – oder im Fehlen – von flächendeckender Daseinsvorsorge und Infrastruktur gezeigt.

Corona in Göttingen: Flächendeckendes Internet ist notwendig

Nennen Sie bitte einige Beispiele dafür.

Die dringende Notwendigkeit einer stabilen, flächendeckenden Internet- und Mobilfunkverbindung wird spätestens im Krisenmodus unbestreitbar: Arbeits- und Schulalltag, aber auch Studium, spielen sich zu großen Teilen im digitalen Raum ab. Damit gleiche Bedingungen herrschen, für alle, müssen Homeoffice und Online-Unterricht auch auf dem Land umsetzbar sein.

Corona-Krise: Forscherin aus Göttingen zur Krise

Was ist für sie als Wissenschaftler noch bedeutend?

Die Untersuchungen im Rahmen des Projekts in den Dörfern Kuventhal im Landkreis Northeim, Hahausen im Kreis Goslar, Kirchbrak im Landkreis Holzminden und Rüdershausen im Kreis Göttingen haben gezeigt: Das Thema Gleichwertigkeit ist kein akademisches, es betrifft die Alltagswelt aller Menschen in der Stadt und auf dem Land. Technischen und sozialen Infrastrukturen kommt in der Corona-Krise eine neue Bedeutung zu.

Hohenwutzen - ein Dorf im Ausnahmezustand! Was die Schließung der Dorfkneipe für den Zusammenhalt bedeutet und welche Bewohner von der Krise sogar profitieren, seht ihr in unserer neuen Doku "Das Dorf und #Corona": https://t.co/9RZ2QGIcel pic.twitter.com/ZPOeTjd95d — TVNOW (@TVNOW) May 5, 2020

Corona in Göttingen: Regionale Produkte werden attraktiver

Welche Rolle spielt das für die dörfliche Umgebung als Wirtschaftsraum?

Es wertet ihn als Standort auf. Regionale Produkte werden weiter an Attraktivität gewinnen, auch könnte er davon profitieren, dass die Debatte um die Produktion von Medikamenten und unverzichtbaren Gütern in Deutschland Folgen haben könnte.

Der ländliche Raum ist aber vor allem der Raum fürs Wohnen und das soziale Leben. Die Menschen dort wollen gleichwertig versorgt werden, im Vergleich zu Städtern.

Coronavirus in Göttingen: Ländlicher Raum wird neu entdeckt

Das hört sich perspektivisch gut für die Dörfer an.

Die Zukunftsfragen der Gesellschaft spielen auf dem Land: Energieversorgung, Nahrungsmittelproduktion, Artenvielfalt, alternde Gesellschaft, Gestaltung sozialen Miteinanders, Zusammenhalts. Vieles spricht dafür, dass in der Corona-Krise der ländliche Raum neu entdeckt wird – aber nicht nur als Nutzfläche für die Städte, sondern als Ort der Innovation für Wirtschaft und Gesellschaft.

Zur Person

+ Wissenschaftliche Mitarbeiterin am SOFI Göttingen: Maike Simmank © SOFI/nh

Maike Simmank wurde 1990 in Kassel geboren, machte ihr Abitur dort an der Max-Eyth-Schule. Sie studierte Soziologie und Wirtschaftswissenschaften an der Uni Kassel, Masterabschluss 2018.

Seit 2017 arbeitet sie am SOFI Göttingen, zunächst als studentische und wissenschaftliche Hilfskraft, seit März 2019 als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Ab November 2020: Promotion am SOFI.

Von Thomas Kopietz

Video: Corona in Göttingen - Test-Roboter als Entlastung für medizinisches Personal?

Alle Informationen zum Corona in Niedersachsen gibt es in unserem aktuellen News-Ticker.

Corona in Göttingen: Ein einfacher Urintest soll Ärzten helfen, früh Warnzeichen für einen bevorstehenden schweren Verlauf der Covid-19-Erkrankung zu erkennen.