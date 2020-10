Noch strenger als zuvor: Niedersachsen verschärft Corona-Regeln erneut

In Niedersachsen steigen die Corona-Zahlen immer weiter an. Deshalb fallen die Regeln laut Verordnung nun noch strenger aus.

Ab Freitag, 23.10.2020, gelten neue Regeln in Niedersachsen .

in . Grund ist die neue Corona-Verordnung .

. Finale Details sollen heute Abend bekannt gegeben werden.

Göttingen – Die neue Corona-Verordnung für Niedersachsen soll am Freitag, 23.10.2020, in Kraft treten. Ab einer 7-Tage-Inzidenz von über 35 soll eine Sperrstunde zwischen 23 und 6 Uhr gelten. Außerdem müssen Menschen an Orten, die den Wert überschreiten, Masken auch im Freien tragen.

Steigt der Wert auf 50 an, darf die Gastronomie keine alkoholischen Getränke mehr verkaufen. Bei einer Pressekonferenz sind außerdem noch mehr Regelungen durchgesickert. Wegen der ansteigenden Corona-Fallzahlen in Niedersachsen sollen die Kontaktbeschränkungen verschärft werden.

Inzidenzwert über 50: In Osnabrück greifen verschärfte Corona-Regeln. In großen Teilen der Innenstadt sowie vor dem Bahnhof gilt Maskenpflicht. Dazu kommt eine Sperrstunde. #Neuinfektionen https://t.co/Nmu6u9rUae — NDR Niedersachsen (@NDRnds) October 22, 2020

Corona in Niedersachsen: Kontaktbeschränkungen werden verschärft

Öffentlich dürfen sich dann maximal zehn Personen treffen. In der eigenen Wohnung sollen es ebenfalls maximal zehn Menschen sein. Mit der Einschränkung, dass die Personen aus höchstens zwei verschiedenen Haushalten stammen dürfen. Weitere Inhalte der Verordnung sollen demnächst bekannt gegeben werden.

Bei der bereits angesprochenen Pressekonferenz ging es um den Start der Schulen in Niedersachsen in Zeiten von Corona. (Moritz Serif)