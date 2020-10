Corona: RKI warnt nach neuen Zahlen vor „diffuser Ausbreitung“ - Lauterbach mit Lockdown-Ultimatum

Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen dramatisch an. Die Politik rechnet bald mit 20.000 neuen Fällen pro Tag, wie nun durchsickerte. Kommen nun bald strengere, bundesweite Maßnahmen?

Die Corona-Fallzahlen in Deutschland steigen rasant an. Der R-Wert* lag am Freitag (23. Oktober) bei 1,2. Die zweite Welle * scheint nicht aufzuhalten.

Wie nun bekannt wurde, erwartet die Politik sehr bald Zahlen jenseits der 20.000 Ansteckungen pro Tag.

Update vom 25. Oktober, 14.17 Uhr: 401 Landkreise und kreisfreie Städte hat Deutschland. Dem aktuellen RKI-Lagebericht (als Pdf) vom Samstag zufolge gelten mehr als die Hälfte von ihnen nun als Corona-Hotspots: Die Sieben-Tage-Inzidenz überschreitet in ihnen aktuell die Marke von 50 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Der bundesweite Wert liegt demnach nun bei 68,4 - in den Bundesländern Berlin, Bremen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Bayern, und dem Saarland wird er zurzeit sogar überschritten.

„Zusätzlich kommt es in zahlreichen Landkreisen zu einer zunehmend diffusen Ausbreitung von Sars-CoV-2-Infektionen in der Bevölkerung, ohne dass Infektionsketten eindeutig nachvollziehbar sind“, schreibt das Robert-Koch-Institut (RKI).

Corona in Deutschland: Sogar am Sonntag Zahlen deutlich über 10.000 - Lauterbach mit Lockdown-Ultimatum

Update vom 25. Oktober, 8.26 Uhr: Die Corona-Prognose für Deutschland von SPD*-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach ist düster. Er bezieht sich im Gespräch mit der Bild-Redaktion dabei auf den aktuellen dringlichen Video-Appell von Kanzlerin Angela Merkel* (CDU*), wenn er sagt: „Wenn es uns in den kommenden zwei bis drei Wochen nicht gelingt, die persönlichen Kontakte zu beschränken, werden die Zahlen in wenigen Wochen so stark gestiegen sein, dass uns nur noch ein erneuter Lockdown bleibt.“

Widerspruch erhielt er in der Video-Schalte (hinter Bezahlschranke) allerdings von den anderen eingeladenen Gästen Ingrid Hartges, Dehoga-Hauptgeschäftsführerin, und Andreas Gassen, Kassenärzte-Chef. Lauterbach begründete seine Einschätzung damit, dass es bislang in Deutschland, „keine Studie über das Ansteckungsrisiko in Hotels und Restaurants“ gäbe. „In den vergangenen Tagen ist der Eindruck entstanden, die Pandemie werde im Wesentlichen von privaten Feiern und großen Festen befeuert. Das war wohl zeitweise so. Das ist aber nicht mehr so. Dafür ist das Virus wieder zu weit verbreitet, auch bei Älteren“, meint der Politiker.

+ Karl Lauterbach (SPD) warnt bei Nicht-Beachtung der Corona-Regeln vor einem zweiten Lockdown in Deutschland. © Jörg Carstensen/dpa

Update, 25. Oktober, 6.45 Uhr: Den offiziellen Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) zufolge, haben die Gesundheitsämter in Deutschland innerhalb eines Tages 11.176 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Zahl hat sich somit binnen einer Woche etwa verdoppelt. Am vergangenen Sonntag (18.10.) waren es 5587 Neuinfektionen gewesen.

Corona in Deutschland: Infektionen binnen einer Woche verdoppelt - R-Wert steigt

Damit liegt die Zahl heute deutlich niedriger als mit den für Freitag gemeldeten 14.714 Neuinfektionen. An Sonntagen sind die offiziell vermeldeten Zahlen allerdings immer niedriger. Zum Einen, weil an den Wochenenden weniger getestet wird, zum Anderen, weil nicht alle Gesundheitsämter an Sonntagen neue Zahlen vorlegen. Somit könnte, im Vergleich zum Sonntag, am Montag (26.10.) oder Dienstag wieder mit einem deutlichen Anstieg der Neuinfektions-Zahl zu rechnen sein.

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich somit in Deutschland offiziell 429.181 nachweislich mit dem Coronavirus infiziert (Stand. 25.10., 00.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich in den vergangenen 24 Stunden um 29 Personen und liegt somit bei 10.032. Auch der R-Wert, der das Infektionsgeschehen von vor etwa einer Woche abbildet, erhöhte sich laut RKI leicht von 1,23 auf 1,36. Statistisch gesehen stecken somit 10 Infizierte insgesamt rund 14 weitere Personen mit dem Virus an.

Corona in Deutschland: Info aus Geheim-Schalte sickert durch - Politik mit düsterer Prognose

Erstmeldung vom 24. Oktober: München - 14.714 neue Infektionen mit dem Coronavirus wurden am Freitag in Deutschland vermeldet - Rekord. Doch das ist wohl noch längst nicht alles. Wie aus einem geheimen Video-Chat der Staatskanzleichefs der Bundesländer am Freitag durchsickerte, rechnet die Politik noch im Oktober oder Anfang November mit 20.000 Ansteckungen pro Tag in Deutschland.

Das berichtet die Bild. Dies würde einen zusätzlichen Anstieg von über 30 Prozent bedeuten. Schon bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 30. Oktober könnten dann schärfere Maßnahmen beschlossen werden. Welche dies sind, ist aktuell noch unklar. Schulen und Unternehmen sollen offen bleiben, daher müssten wohl andere Bereiche eingeschränkt werden.

Coronavirus Deutschland: Hotspot-Strategie nicht erfolgreich? Kommen nun bundesweite Maßnahmen?

Wie die Zeitung weiter berichtet, stellen die Länder die Hotspot-Strategie infrage. Bei dieser Strategie wird regional auf die Corona-Zahlen reagiert. Am 14. Oktober hatten sich die Ministerpräsidenten auf diese Strategie verständigt, seitdem nahmen die Corona-Zahlen fast überall dramatische Verläufe an. 198 Kreise haben den Inzidenz-Wert von 50 überschritten. Eine Nachverfolgung aller Fälle ist meist nicht mehr möglich, so auch in Berlin. In insgesamt 35 Kreisen landesweit liegt die 7-Tages-Inzidenz über 100, darunter auch Bezirke der Hauptstadt. Bei den Rekordkreisen liegt der Wert jenseits der 200.

Laut Schalte sind die Gesundheitsämter vieler Länder am Limit. Die Länder diskutieren demnach auch die Maßnahme, Kurzarbeiter zur Nachverfolgung der Kontakte einzusetzen. Auch die Möglichkeit, sich bei der Nachverfolgung auf Risikogruppen zu beschränken, steht im Raum.

Unklar ist demnach auch, was die Pandemie wirklich treibt. Ob der Haupt-Verbreitungsweg tatsächlich der über private Feiern ist, wie vom Robert-Koch-Institut* behauptet, stehe nicht fest. Die Ämter wissen in vielen Fällen schlicht nicht, wie sich das Virus verbreitete. (cg) *merkur.de ist Teil des Ippen-Netzwerks.

