Corona in Deutschland: RKI-Zahlen schießen in die Höhe - Wieler wird deutlich - „Die dritte Welle hat begonnen“

Corona bestimmt weiter das Leben in Deutschland. Die aktuellen Infektionszahlen sind ein echter Dämpfer. Alle wichtigen Informationen finden Sie hier in unserem News-Ticker.

Die Lage in der Corona-Pandemie* in Deutschland ist weiter angespannt. Die 7-Tage-Inzidenz ist in einem Bundesland in die Höhe geschnellt.

RKI-Chef Wieler warnt: „In Deutschland hat die dritte Welle schon begonnen“

Berlin - Ist es nur ein Ausreißer? Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland sind an diesem Donnerstag (11. März) enorm hoch. Das Robert-Koch-Institut* (RKI) verzeichnet 14.356 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden. Vor einer Woche waren es nach den RKI-Daten 2.444 weniger - 11.912 neue Corona-Fälle. Zudem wurden 321 Todesfälle gemeldet (Vorwoche: 359).

Die 7-Tage-Inzidenz* ist auf 69,1 (Vortag: 65,4) gestiegen. In Thüringen liegt der Wochenwert allerdings bei 138,3. Unter 50 liegen nur Rheinland-Pfalz (48,5) und Schleswig-Holstein (46,6).

Den 7-Tage-R-Wert* schätzt das RKI laut dem Lagebericht vom Mittwochabend auf 0,96 (Vortag: 0,97). Der Wert spiegelt das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen wider. Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 96 weitere Menschen anstecken.

In den letzten Wochen warnten verschiedene Experten vor einer dritten Corona-Welle*. Corona-Mutationen tauchten auf der ganzen Welt auf. Mit ihnen stieg die Zahl der Neuinfektionen rasant an. In Deutschland nimmt die britische Corona-Mutation B.1.1.7* deutlich zu. „Es ist mit einer weiteren Erhöhung des Anteils auf über 50% der Virusvariante B.1.1.7 zu rechnen, wie dies in den letzten Wochen bereits aus anderen europäischen Ländern berichtet wurde“, teilt das RKI in seinem aktuellen Covid-19-Lagebericht mit.

„Das ist besorgniserregend, weil B.1.1.7 nach bisherigen Erkenntnissen ansteckender ist und vermutlich etwas schwere Krankheitsverläufe verursacht als andere Varianten“, so das RKI.

RKI-Chef Wieler: „In Deutschland hat die dritte Welle schon begonnen“

„Wir haben ganz klare Anzeichen dafür: In Deutschland hat die dritte Welle schon begonnen“, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler im Gespräch mit der UN-Journalistenvereinigung (ACANU) in Genf. „Ich bin sehr besorgt.“ Die strikte Anwendung von Schutzmaßnahmen wie Maske tragen und Abstand halten sei trotz Impfungen weiter dringend nötig.

Corona in Deutschland - Wettlauf gegen das mutierende Virus

Die Impfkampagne sei ein Wettlauf gegen das mutierende Virus. Die Ziellinie sei aber in Sicht: Wenn es keine Unterbrechungen wegen Produktionsausfällen oder aus anderen Gründen gebe, könnten bis Herbst 80 Prozent der Bevölkerung immun gegen das Virus seien. „Wenn das der Fall ist, können alle Maßnahmen aufgehoben werden“, sagte Wieler. Er geht davon aus, dass nach den ersten Impfrunden Auffrischungen nötig sind - in welchen Abständen, sei bislang unklar.

Besorgniserregende Coronavirus Variante (variants of concern - kurz VOCs) Mutmaßliche Eigenschaft Britische Variante B.1.1.7. Erhöhte Übertragbarkeit/ schwere Krankheitsverläufe/ bislang kein Hinweis auf - substantiell verringerte Wirksamkeit der zugelassenen Impfstoffe Südafrika-Variante B.1.351 Reduzierte Wirksamkeit der Immunantwort nach Infektion/ Impfung Manaus (Brasilien)-Variante B.1.1.28 Linie P.1 Hinweis auf mögliche Wiederansteckung /

Exakt vor einem Jahr am 11. März 2020 stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Infektionen mit dem damals neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 als Pandemie ein. Zu dem Zeitpunkt waren weltweit 118 000 Infektionen gemeldet und knapp 4300 Menschen nach einer Infektion gestorben. Ein Jahr später sind es nach der WHO-Statistik fast 120 Millionen gemeldete Infektionen weltweit und gut 2,6 Millionen Todesfälle.