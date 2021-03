Corona-Patienten mit Migrationshintergrund: Was steckt hinter den umstrittenen Zahlen?

Einige Krankenhäuser berichten über vergleichsweise hohe Zahlen von Menschen mit Migrationshintergrund unter den Corona-Patienten. Die Gründe dafür sind vielfältiger als man denkt.

München - Woran liegt es, dass auf den Covid*-Stationen einiger Krankenhäuser in Deutschland überproportional viele Patienten mit Migrationshintergrund behandelt werden? Die Frage kursiert seitdem die Bild-Zeitung vergangene Woche über auffällig hohe Zahlen von Menschen mit Migrationshintergrund in den Intensivstationen berichtete.

„Ich habe das genauso gehört. Aber es ist ein Tabu. Ich habe versucht, auf bestimmte Menschen zuzugehen. Wir müssen über Imame auf diese Religionsgruppe eingehen. Das Ganze hat für Berlin riesige Auswirkungen. Das ist ein echtes Problem“, wird RKI-Chef Lothar Wieler* in der Bild zitiert. Die Aussage wurde zwar später vom Robert-Koch-Institut* relativiert: Seine Äußerungen seien nicht richtig widergegeben worden, teilte das RKI mit. Außerdem bezögen sich die Zahlen auf Berichte von Ärzten dreier Intensivstationen in drei Großstädten.

Auch die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) widersprach, dass 90 Prozent der Corona-Patienten einen Migrationshintergrund hätten, wie in der Zeitung zu lesen war. Ihm seien keine Datenquelle bekannt, die deutschlandweit Merkmale wie „Migrationshintergrund“ erfassen würden, sagte der medizinisch-wissenschaftliche Leiter des DIVI-Intensivregisters, Christian Karagiannidis.

Corona-Patienten mit Migrationshintergrund - Das sind die Risikofaktoren

Die Debatte riss jedoch nicht ab. Man merke zunehmend, dass Menschen mit Migrationshintergrund stärker betroffen seien, sagte etwa die Berliner Integrationsbeauftragte Katarina Niewiedzial.

Die Gründe dafür sind vielfältig - und haben unter anderem mit der konkreten Arbeits- und Wohnsituation zu tun, erklärt der Kölner Sozialpsychologe Musa Deli. „Vergleichsweise viele Migranten arbeiten in der produzierenden Industrie, wo die Arbeitsbedingungen schlecht sind. Da kann keiner Homeoffice machen. Sie müssen in Schichten arbeiten, auch nachts, oder haben Umgang mit gefährlichen Stoffen“, sagte Deli Spiegel Online. Das habe insbesondere für die erste Gastarbeitergeneration gegolten. Sie bilde nun aufgrund ihres Alters eine Risikogruppe. „Viele haben Vorerkrankungen. Das macht sie jetzt sehr verletzlich.“

Hinzu kämen beengte Wohnverhältnisse, in denen sich Corona schnell verbreiten kann. „In etlichen türkischen Haushalten leben mehrere Generationen zusammen. Die Großeltern können nicht einfach isoliert werden. Wohin sollten sie gehen? Der Zusammenhalt in der Familie ist zudem sehr wichtig“, sagt der Experte.

Corona-Erkrankungen - Welche Rolle spielen die sprachlichen Schwierigkeiten

Sprachliche Schwierigkeiten spielten ebenfalls eine Rolle. „Die Behörden gehen davon aus, dass sich die Leute schon irgendwie über die deutschen Lokalmedien oder das deutsche Fernsehen informieren werden. Das tun aber viele, vor allem unter den Älteren, nicht. Sie schauen die Kanäle ihrer Heimatländer – in ihrer Muttersprache“, berichtet der Sozialpsychologe. Die mehrsprachigen Flyer in den Behörden helfen da nur bedingt. In der ersten Gastarbeitergeneration gäbe es viele Analphabeten. „Manche können zwar lesen und schreiben, verstehen aber Inhalte nicht, die zu kompliziert aufgeschrieben sind. Die Kommunikationsstrategie der deutschen Ämter zielt vollkommen am Medienverhalten vieler Migrantinnen und Migranten vorbei.“

Um diesem Problem entgegenzuwirken, schlägt der Gesundheitsexperte unter anderem eine WhatsApp*-Offensive vor. „Wie wäre es denn mit Videos in der Herkunftssprache oder Audiodateien, die man per WhatsApp verschicken kann? Mit einfach formulierten Botschaften. Dafür muss niemand lesen können.“

Corona-Erkrankungen - Großhochzeiten als Infektionstreiber?

Nach Delis Einschätzung gehörten Großhochzeiten ebenfalls zu den potentiellen Infektionstreibern. „Ich höre immer wieder, dass heimlich Feiern stattfinden“, erklärt der Sozialpsychologe. Das sei in der jetzigen Zeit „eine Katastrophe.“ Bei manchen sehr religiösen Musliminnen und Muslimen gäbe es „einen gewissen Fatalismus. Sie glauben, ihr Schicksal sei ohnehin von Gott vorgegeben, weshalb sie die Schutzmaßnahmen nicht ganz so ernst nehmen.“

Der soziale Druck, eine große Hochzeit für ihre Kinder auszurichten, sei für manche Eltern sehr hoch. „Sie sehen es als ihre religiöse Pflicht an. Im kleinen Rahmen zu feiern, finden sie problematisch. Viele Bekannte und Freunde wären beleidigt, wenn sie nicht eingeladen würden“. Außerdem komme über eine Hochzeitsfeier mit vielen Gästen das Startkapital für ein Paar zusammen, um sich ein gemeinsames Leben aufzubauen. In konservativen Familien können die Paare auch erst dann zusammenziehen, wenn sie verheiratet sind. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

