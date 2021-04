Steigende Corona-Zahlen, Notbremse, neue Impf-Regeln: Pressekonferenz mit RKI und Spahn JETZT live

Neue Bundes-Maßnahmen ab heute

Die kürzlich beschlossene Corona-Notbremse wirft viele neue Fragen auf, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gibt diesbezüglich am Freitag eine Pressekonferenz.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gibt am Freitag ab 10 Uhr in einer Pressekonferenz.

Spahn wird wohl über die jüngst beschlossene Corona-Notbremse* informieren.

Auch Vertreter des Robert-Koch-Instituts* sowie des Paul-Ehrlich-Instituts werden an der Presserunde teilnehmen.

Dieser News-Ticker zur Corona-Pandemie in Deutschland wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 23. April, 9.30 Uhr: Ab 10 Uhr informieren heute Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), RKI-Vizepräsident Lars Schaade und der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), Klaus Cichutek, über die aktuelle Corona-Lage in Deutschland. Wir begleiten die Bundespressekonferenz in unserem News-Ticker.

Die derzeitige Situation in der dritten Welle der Pandemie bleibt weiterhin angespannt. An diesem Freitag tritt das neue Infektionsschutzgesetz offiziell in Kraft, in Kreisen und Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 in den vergangenen drei Tagen soll die Bundes-Notbremse ab Samstag automatisch greifen. Am Freitagmorgen meldete das RKI 27.543 Corona-Neuinfektionen und 265 neue Todesfälle. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 164,0 - im Vergleich zum Vortag erneut ein leichter Anstieg (161,1).

Die Corona-Impfkampagne in Deutschland schreitet ebenfalls voran. Nach anfänglichen Schwierigkeiten werden inzwischen durchschnittlich rund 550.000 Dosen täglich verimpft. Bereits gestern kündigte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) an, dass die Impfpriorisierung im Juni komplett aufgehoben werden könnte. Darüber sprach Spahn am Donnerstag in einem 30-minütigen Live-Interview bei Instagram mit Deutschlands jüngstem Impfzentrums-Chef*, Liam Klages.

Corona in Deutschland: Pressekonferenz mit Jens Spahn - Erläuterung der Corona-Notbremse

Erstmeldung vom 22. April: Berlin - Die kürzlich beschlossene bundesweite Corona-Notbremse tritt bald in Kraft. Nach dem Beschluss des Bundestags ließ der Bundesrat die Änderung des Infektionsschutzgesetzes passieren. Am Freitag wird sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in einer Pressekonferenz an die Bevölkerung wenden und einen Überblick über die aktuelle Corona*-Lage geben.

+ Jens Spahn wird am Freitagvormittag bei der Pressekonferenz ein Update geben. © Jürgen Heinrich/imago-images

Jens Spahn ist großer Befürworter der neuen Notbremse, auch wenn diese von vielen Seiten kritisiert wird. Der Gesundheitsminister wird die künftige Vorgehensweise wohl genauer erläutern. „Seit Anfang März sind die Instrumente ja alle benannt, aufgeschrieben, eigentlich vereinbart und geeint, inklusive der Ausgangsbeschränkungen“, meinte er in der Sondersitzung des Bundesrats am Donnerstag und nahm damit die Länder in die Pflicht.

„Obwohl Bund und Länder dasselbe wollen, ist bei vielen der Eindruck entstanden, wir würden nicht am selben Strang ziehen in den letzten Wochen“, sagte der CDU*-Politiker. Das neue Gesetz solle dem Eindruck, das einheitliche Handeln sei verloren gegangen, entgegenwirken.

Corona in Deutschland: Gesundheitsminister Spahn will Impf-Priorisierung ab Juni aufheben

Der aktuellen Stand der Impfungen gegen das Coronavirus wird am Freitagvormittag ebenso weit oben auf der Liste stehen. Auch hier hatte Spahn erst mit einer Aussage für Aufsehen gesorgt. Er gehe davon aus, dass die Priorisierung beim Impfen in wenigen Wochen aufgehoben werden kann. Ungefähr die Hälfte der über 60-Jährigen sei mindestens einmal geimpft, meinte Spahn im Bundesrat. Darum gehe er „Stand heute davon aus, dass wir im Juni die Priorisierung werden aufgeben können“. Bis jetzt wurden in Deutschland 6,9 Prozent der Bevölkerung bereits beide Impfdosen verabreicht (Stand 22. April).

Ebenfalls an der Pressrunde teilnehmen werden Prof. Dr. Lars Schaade, Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts sowie Dr. Klaus Cichutek, dem Präsidenten Paul-Ehrlich-Instituts. Die Experten werden sich ebenfalls zu den derzeitigen Umständen äußern. (ajr)

