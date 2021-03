Corona in Deutschland: Beginnt die dritte Welle? RKI meldet erneut steigende Infektionszahlen

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen sinkt weiterhin nicht. Die Zahl der Todesfälle lässt jedoch hoffen. Aktuelles zum Thema Corona in Deutschland in unserem News-Ticker.

Coronavirus-Pandemie in Deutschland* : Ab dem 8. März gelten Lockerungen im harten Corona-Lockdown*.

: Ab dem 8. März gelten Lockerungen im harten Corona-Lockdown*. Das RKI meldet am Montagmorgen mehr als 5000 Neuinfektionen, aber die wenigsten Toten seit Monaten (siehe Update vom 8. März, 6.08 Uhr).

In Niedersachsen kommt es zu einer Corona-Regel-Panne - weswegen noch mehr gelockert wird (siehe Erstmeldung).

Dieser News-Ticker zur Covid-19-Krise in Deutschland wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 9. März, 6.35 Uhr: Die Zahl der offiziell in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Personen erhöht sich am Dienstag um 4252 Neuinfektionen. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 255 weitere Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen des RKI vom Dienstag hervor. Damit erhöht sich die Zahl der Neuinfektionen im Vergleich zur vorherigen Woche erneut. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 3943 Neuinfektionen und 358 neue Todesfälle verzeichnet. Viele Experten befürchten bereits, dass die Trendumkehr eine dritte Welle einläuten könnte.



Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am

Dienstagmorgen bundesweit bei 67,5 - und damit etwas niedriger als am Vortag (68,0). Vor vier Wochen, am 9. Februar, hatte die Inzidenz noch bei 72,8 gelegen. Die Zahl der neuen Ansteckungen in Deutschland war im Januar und Februar über Wochen deutlich zurückgegangen. Zuletzt stagnierte sie allerdings, was auch an der Verbreitung ansteckenderer Varianten liegen könnte.



Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Montagabend bei 1,03 (Vortag 1,06). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 103 weitere Menschen anstecken.

Update vom 8. März, 20.01 Uhr: Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Montagabend bei 1,03 (Vortag 1,06). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 103 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Corona in Deutschland: Schnelltests bald auch bei dm und Rossmann erhältlich

Update vom 8. März, 16.10 Uhr: Nach den Discountern Aldi und Lidl peilen auch die Drogeriemarktketten dm und Rossmann den Start des Verkaufs von Corona-Selbsttests an. Sofern die Lieferungen wie geplant kämen, „können wir den Corona-Schnelltest voraussichtlich im Laufe der Woche in unseren Verkaufsstellen anbieten“, teilte Rossmann am Montag mit. Von dm hieß es ebenfalls, man gehe davon aus, im Laufe dieser Woche starten zu können.



Ursprünglich hatten beide Ketten den Verkaufsbeginn am Dienstag in Aussicht gestellt, dies aber an notwendige Lieferungen

gekoppelt - diese kamen offenbar nicht so schnell wie erhofft. Die Edeka-Supermärkte wollen die Tests „in Kürze“ anbieten.



Bei Aldi war es bereits am Samstag losgegangen, die Packungen waren schnell ausverkauft. Eine Sprecherin von Aldi Süd erklärte am Montag, es sei weitere Ware unterwegs und es werde noch in dieser Woche Nachschub kommen. „Aufgrund der nach wie vor hohen Nachfrage kann es auch dann sein, dass die Tests zügig ausverkauft sind“, so die Sprecherin. An der Kasse werde jeder Kunde weiterhin nur eine Packung bekommen. Eine Packung enthält fünf Tests.



Beim Discounter-Konkurrenten Lidl startete am Wochenende der Online-Verkauf der Tests, auch hier war die Nachfrage groß und die Webseite war zwischenzeitlich nicht erreichbar. Am Montag hieß es auf der Seite nur, die Packungen seien „demnächst bestellbar“.

Corona in Deutschland: Mindestens drei Prozent der Bevölkerung bereits geimpft

Update vom 8. März, 15.30 Uhr: Während sich die Infektionszahlen in Deutschland in den vergangenen Wochen stabilisiert haben, verläuft die Impfkampagne noch immer eher schleppend. Mindestens drei Prozent der Bevölkerung wurden bislang vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Rund 2,5 Millionen Menschen haben bereits die zweite Dosis Impfstoff erhalten, wie aus den Daten des Robert Koch-Instituts hervorgeht. Insgesamt 6,2 Prozent (ca. 5,2 Millionen) haben demnach mindestens eine Dosis erhalten.



Begonnen hatten die bundesweiten Impfungen - nach ersten Impfungen in Sachsen-Anhalt - offiziell am 27. Dezember. Im Fokus standen zunächst ältere Menschen in Heimen. Aktuell werde bei gut 203.000 Impfungen pro Tag im Schnitt alle 0,4 Sekunden eine Impfung durchgeführt, hieß es am Montag auf dem Impfdashboard des Bundesgesundheitsministeriums.



Bei den meisten Geimpften handelt es sich laut RKI-Statistik um alte Menschen, Personal in Krankenhäusern und Altenheimen sowie Pflegeheimbewohner.

Corona: Kritische Situation auf Kreuzfahrtschiff in Deutschland - 1.000 Arbeiter sitzen fest

Update vom 8. März, 12.30 Uhr: Das Coronavirus breitet sich weiter aus, trotz Pandemie-Lockerungen ab dem heutigen Montag bleibt die Gefahr einer dritten Welle bestehen. Eine durchaus kritische Situation mit dem Virus könnte es nun unter anderem auf einem Kreuzfahrtschiff gegeben haben. Wie ein Sprecher der Bremer Senatorin für Gesundheit am Montag erklärte, wurden weitere Infektionen auf dem Meyer-Kreuzfahrtschiff „Odyssey of the Seas“ registriert. Nun sitzen rund 1.000 Arbeiter und Besatzungsmitglieder auf dem Luxusliner in Bremerhaven fest.

Die Infizierten würden nun von Bord gebracht und in einem Hotel isoliert. Bereits in der vergangenen Woche hatte die Papenburger Meyer-Werft, bei der das Schiff gebaut wurde, zwei Corona-Infektionen bestätigt. Die nun infizierten Personen waren laut der Gesundheitsbehörde als Kontaktpersonen der ersten beiden Fälle eingestuft und umgehend in Einzel-Kabinen isoliert worden. „Wir rechnen nicht mit weiteren Fällen“, sagte der Sprecher. Um ganz sicher zu gehen, gebe es für das Schiff zunächst aber noch keine Freigabe. Nach Angaben der Meyer-Werft werden alle Arbeiter an Bord täglich auf das Coronavirus getestet.

Corona in Deutschland: Kostenlose Schnelltests ab Montag - Experte befürchtet keinen „großen Run“

Update vom 8. März, 8.37 Uhr: Ab diesem Montag soll es kostenlose Schnelltests geben. „Einen großen Run erwarte ich erstmal nicht“, sagt Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des deutschen Städte- und Gemeindebundes im ZDF-„Morgenmagazin“. Erst, wenn es Vorteile mit den Tests geben würde. Denn, das Testergebnis halte nur für sechs Stunden vor. Der CDU-Politiker kritisiert, dass immer von einer digitalen Strategie gesprochen werde, aber eine einheitliche App zum Melden von positiven Corona-Tests mit einer Schnittstelle zum Gesundheitsamt fehlen würden.

Angesichts der bundesweiten Lockerungen der Corona-Regeln am Montag hat der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, mehr Tempo beim Angebot kostenloser Schnelltests gefordert. „Wir müssen besser, schneller, unbürokratischer, auch mutiger werden“, sagte Landsberg am Montag im ZDF-“Morgenmagazin“. Er hätte sich eine frühere Schnellteststrategie gewünscht, aber nun müsse nach vorn geschaut werden.

Landsberg forderte zudem, dass Bund und Länder mehr auf die Erfahrungen in den Kommunen vor Ort hören sollten. Er höre auch viel Unmut von Bürgermeistern, weil die Menschen ihren Frust nicht in Berlin, sondern vor Ort zeigten. Die seit Montag geltenden Lockerungen bezeichnete Landsberg als „richtig“.

Corona in Deutschland: Inzidenz über 100 - hier gibt es keine Corona-Lockerungen

Update vom 8. März, 8.19 Uhr: Über der „Notbremse“ - also einer 7-Tage-Inzidenz über 100 - liegen in Deutschland 66 Regionen, wie aus dem RKI-Dashboard hervorgeht.

In Bayern werden die drei höchsten Werte verzeichnet:

Stadt Hof (Bayern) mit 327,3

Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge (Bayern) mit 306,9

Landkreis Kulmbach mit 258,5

Corona in Deutschland: RKI meldet 5011 Neuinfektionen - Zahl der Toten auf Jahrestiefstand

Update vom 8. März, 6.08 Uhr: Endlich gibt es nach monatelangem Stillstand Lockerungen, zumindest in den meisten Bundesländern. In einigen Ländern deutet sich jedoch eine Tendenz an, die Experten unruhig werden lässt. In den vergangenen 24 Stunden sind 5.011 Corona-Neuinfektionen und 34 weitere Todesfälle an das Robert Koch-Institut (RKI) gemeldet worden. Die Zahl der Todesfälle entspricht einem neuen Tiefstand im Jahr 2021.

Bei der Zahl der Neuinfektionen sind das etwa 280 mehr als am Montag vor einer Woche. Bei den Todesfällen ist es ein neuer Tiefstand im Jahr 2021. Wichtiger Hinweis: Die Zahlen beziehen sich auf Meldungen an das RKI - nicht auf das Sterbedatum. Und nach dem Wochenende kann es erfahrungsgemäß immer zu Nachmeldungen kommen.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt am Montagmorgen bei 68,0 (Vortag: 66,1). Das sogenannte 7-Tage-R gibt das RKI in seinem Lagebericht von Sonntagabend mit 1,06 (Vortag: 1,06) an. Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 106 weitere Menschen anstecken. Der Wert spiegelt das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt das 7-Tage-R für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Update vom 7. März, 22.15 Uhr: Im harten Coronavirus-Lockdown in Deutschland treten ab 8. März Lockerungen der Corona-Regeln* in Kraft - doch das gilt nicht für jeden Landkreis und jede Stadt. Denn: Die „Corona-Notbremse“ greift vielerorts - zwei Bundesländer sind sehr betroffen.

Coronavirus-Pandemie in Deutschland: Ab Montag gilt die sogenannte Notbremse

Erstmeldung vom 7. März: München/Hannover - Die Corona-Notbremse*. Es ist das neueste Vokabular in der Coronavirus-Pandemie in Deutschland.

Das Covid-19-Schutzinstrument gilt, wenn die Neuansteckungen mit dem heimtückischen Coronavirus* in einem Landkreis, einer kreisfreien Stadt und/oder einer definierten Region die Marke 100 bei 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen überschreiten. Wenn also die 7-Tage-Indzidenz*, noch so ein Krisen-Vokabular, höher als 100 ist.

Coronavirus-Pandemie in Deutschland: Formfehler in Niedersachsen sorgt wohl für mehr Lockerungen

Doch: In Niedersachsen kam es schon am Tag vor der Gültigkeit der neuen Corona-Regeln (ab 8. März) zur nächsten Panne in der Pandemie. Denn die Verordnung im nordwestlichen Bundesland enthält wohl einen Formfehler. Das schreibt das Nachrichtenportal ntv.de und verweist auf einen entsprechenden Bericht der Neuen Deister-Zeitung.

Demnach dürfen die sogenannten körpernahen Dienstleistungen auch bei einer 7-Tage-Inzidenz über 100 öffnen. Also zum Beispiel Kosmetiker oder Tattoo-Studios. Dies ist laut Bund-Länder-Gipfel in der Notbremse eigentlich nicht vorgesehen. Notwendig sei zumindest das Vorzeigen eines negativen Corona*-Tests.

+ imago0107713427h.jpg © Anton Novoderezhkin via www.imago-images.de

Coronavirus-Pandemie in Deutschland: Regel-Panne bei der Corona-Notbremse in Niedersachsen

Mehr noch: Wie die Staatskanzlei in Hannover laut dem Medienbericht erklärte, dürfen in Niedersachsen demnach auch Fahr- und Flugschulen sowie Büchereien unabhängig von der Inzidenz wieder öffnen. Eine Notbremse, die nicht funktioniert?

Zum Start der Lockerungen wird es spektakulär in Deutschland. Schon jetzt klagen viele Bürgerinnen und Bürger, dass sie im Corona-Regel-Dschungel überhaupt nicht mehr durchblicken.

Verfolgen Sie alle Entwicklungen zur Corona-Pandemie in Deutschland hier im News-Ticker. (pm) *Merkur.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks