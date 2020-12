Top-Virologe Streeck kritisiert Corona-Strategie - Diese Fehler nennt er beim Namen

Der Top-Virologe Henrik Streeck gilt seit Beginn der Corona-Pandemie als einer der führenden Experten. Der Chef-Virologe der Uniklinik Bonn spricht eine bittere Wahrheit aus.

München - Sein Wort hat Gewicht bei führenden Politikern, in TV-Talkshows ist er regelmäßig zu Gast: Professor Dr. Hendrik Streeck (43) zählt zu Deutschlands bekanntesten Virologen. Im Interview spricht Streeck unter anderem darüber, welche Lehren wir aus der Corona-Krise ziehen sollten.

Die Zahl der Neuinfektionen explodiert gerade – trotz des wochenlangen Teil-Lockdowns. Wie erklären Sie sich das?

Professor Dr. Hendrik Streeck: Wir haben in der Tat viel zu viele Neuinfektionen. Eigentlich sollten nach den herangezogenen Berechnungen die Lockdown-Maßnahmen den Anstieg stärker bremsen. Dass es nicht so ist, deutet zum einen auf eine hohe Dunkelziffer an Infizierten hin, zum anderen, dass die bisherigen Maßnahmen nicht unbedingt dort angesetzt haben, wo die meisten Übertragungen stattfinden.

Wo stecken sich denn die meisten Menschen an?

Streeck: Wir wissen es nicht wirklich, da tappen wir zu sehr im Dunkeln. Die Entwicklung zeigt aber auch, dass man durch die Schließung von Restaurants und Gaststätten allenfalls erreicht hat, den Anstieg der Neuinfektionen zu verlangsamen. Es ist aber dadurch nicht gelungen, das Infektionsgeschehen aufzuhalten.

Was muss jetzt geschehen, damit die Infektions- und Opferzahlen wieder sinken?

Streeck: Meine wichtigste Empfehlung lautet: Wir müssen die Risikogruppen endlich besser schützen. Das gilt insbesondere für Alten- und Pflegeheime. Hier leben die Menschen, um die es derzeit vor allem geht. Bei ihnen sind aktuell mehr als die Hälfte aller Covid-19-Todesfälle in Deutschland zu verzeichnen.

Aber die Politik behauptet, dass Sie den Schutz von Altenheimen auf dem Schirm hat.

Streeck: Das bisherige an Schutz reicht nicht aus. Die Zahlen des Robert-Koch-Instituts zeigen, dass wir das Infektionsgeschehen zwar bei den Jüngeren bremsen, nicht aber bei den Alten.

Wie kann man denn Senioren besser schützen?

Streeck: Wir dürfen sie nicht isolieren, müssen sie allerdings durch häufiges Testen auch von Pflegekräften und Besuchern sowie durch konsequentes Tragen von FFP2-Masken besser schützen.

An Weihnachten dürfte die Disziplin der Bevölkerung besonders auf die Probe gestellt werden. Können Sie Menschen verstehen, die sich bei ihren Plänen für die Feiertage nicht einschränken lassen wollen?

Streeck: Nein, denn das Virus macht über Weihnachten keine Pause. Es wird nicht sagen „ich komme nicht mit in die Kirche“ und es wird auch nicht sagen „ich bin nicht beim Weihnachtsfest zu Hause dabei“. Daher müssen wir die Schutzmaßnahmen an Weihnachten genauso ernst nehmen wie an allen anderen Tagen auch.

Wie werden Sie persönlich Weihnachten verbringen?

Streeck: Ich feiere mit meinem Ehemann, mit meinen Eltern und mit meinem Hund.

Werden Sie vorher alle – abgesehen von Ihrem Zamperl – einen Schnelltest machen?

Streeck: Ja. Das ist für mich aber auch leicht, da ich sozusagen an der Quelle sitze.

Interview: Andreas Beez

Mit einem Lockdown Light ab dem 2. November hat die Bundesregierung auf die steigenden Infektionszahlen reagiert. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) forderte eine Anpassung der Strategie. Auch Hendrik Streeck kritisierte damals die Entscheidung. Der Mini-Lockdown ist gescheitert. Nun gibt es einen Weihnachts-Lockdown. Ob es damit gelingt die zweite Welle zu stoppen, wird sich zeigen.