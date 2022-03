Corona in Deutschland: Inzidenz schießt wieder nach oben - Zig Millionen weiterhin ungeimpft

Von: Bedrettin Bölükbasi

Ein Mann wird bei einer Impfaktion gegen Corona geimpft. © Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Mit Blick auf Corona in Deutschland meldet das RKI einen erneuten Anstieg von Fallzahlen und Inzidenz. Daneben sind weiterhin Millionen Menschen ungeimpft.

München - Besonders aufgrund des leichteren Krankheitsverlaufs der Omikron-Variante machte sich in den letzten Wochen großer Optimismus in Deutschland mit Bezug auf die Corona-Pandemie breit. Trotz Fallzahlen in Rekordhöhe wurden Krankenhäuser nicht überlastet, denn insbesondere geimpfte Infizierte konnten zu Hause genesen.

Nachdem auch der Höhepunkt der Omikron-Welle überstanden war, wurden beim Corona-Gipfel zwischen Bund und Ländern vom 16. Februar weitgehende Lockerungen beschlossen. Die jüngsten Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) zeigen allerdings: Ist man nicht vorsichtig, so kann sich die optimistische Situation schnell wenden. In den letzten Tagen verzeichnete das Institut einen erneuten Anstieg der Fallzahlen und der Inzidenz.

Corona in Deutschland: Erneut über eine Million Fälle pro Woche - Zahl von Krankenhauspatienten steigt

Heute (10. März) registrierte das RKI mit 262.752 Infektionen so viele Corona-Fälle wie nie zuvor in Deutschland. Im aktuellen Wochenbericht hieß es, auch in der 9. Kalenderwoche von 2022 wurden erneut über eine Million Corona-Fälle an das RKI übermittelt: „Während die Fallzahlen im Februar leicht gesunken sind, kommt es derzeit wieder zu einem Anstieg der übermittelten Fälle.“ Auch bei der Inzidenz meldete das RKI wieder einen Anstieg im Vergleich zur vorigen Woche: „Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz stieg zwischen Kalenderwoche 8 und Kalenderwoche 9 um 2 % an.“ In 10 von 16 Bundesländern habe man einen Anstieg beobachtet.

Die Zahl von Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, konnte dem RKI zufolge den Rückgang der letzten Woche jetzt nicht mehr fortführen. Diese Zahl und sei nur bei unter 14-Jährigen gesunken. In allen anderen Altersgruppen jedoch habe sie entweder stagniert oder wieder zugenommen, erklärte das RKI im aktuellen Wochenbericht.

Corona in Deutschland: Inzidenz steigt in fast allen Altersgruppen - Zahl der Intensiv-Patienten sinkt leicht

Die Altersgruppe der unter 14-Jährigen war laut RKI gleichzeitig die einzige Altersgruppe, in der die 7-Tage-Inzidenz leicht abnahm. Bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 5- bis 24 Jahren liegt die Inzidenz mit 2.000 auf dem höchsten Niveau im Vergleich zu anderen Altersgruppen. Dicht gefolgt wird diese Altersgruppe von den 0- bis 4-Jährigen und den 25- bis 44-Jährigen mit Inzidenzen von jeweils um die 1.800.

Erfreuliche Nachrichten meldete das RKI zu Neuaufnahmen in Kliniken wegen Corona. Zwar sei die Zahl der Neuaufnahmen laut den vorhandenen Daten in den letzten Wochen während der Omikron-Welle gestiegen. Insgesamt sei dies allerdings „moderat, und deutlich schwächer im Verhältnis zur Höhe der Fallzahlen und Neuinfektionen als während der ersten vier COVID-19-Wellen“, so das RKI. Der Grund hierfür sei „die gegen schwere Krankheitsverläufe sehr gut wirksame Impfung“ sowie eine „geringere Krankheitsschwere bei Infektionen durch die Omikron-Variante“.

Auch bei der Belegung der Intensivbetten konnte das RKI eine positive Entwicklung beobachten. „Die Belastung der ITS-Bettenkapazität ist mit 2.117 auf einer Intensivstation behandelten Personen mit COVID-19-Diagnose im Vergleich zur Vorwoche leicht gesunken“, berichtete das Institut.

Corona in Deutschland: Fast 10 Millionen Menschen ungeimpft - Gefährdung weiterhin „sehr hoch“

Der RKI-Wochenbericht lieferte auch detaillierte Angaben zur aktuellen Impfsituation in Deutschland: „Bis zum 08.03.2022 waren etwas mehr als 76 % der Bevölkerung mindestens einmal und etwas weniger als 76 % vollständig geimpft; fast 58 % der Bevölkerung erhielten bereits eine Auffrischimpfung.“ Die Zahl der Ungeimpften bewegt sich jedoch weiterhin auf einem hohen Niveau. So sind dem RKI zufolge nahezu 10 Millionen Menschen trotz des Impfangebots immer noch ungeimpft.

Alle verfügbaren Impfstoffe, so das RKI, würden „nach derzeitigem Erkenntnisstand bei vollständiger Impfung und insbesondere nach Auffrischimpfung die allermeisten geimpften Personen wirksam vor einer schweren Erkrankung“ schützen. Zutreffend sei dies ebenfalls für die aktuell dominierende Omikron-Variante.

Insgesamt sei die Gefährdung für die deutsche Bevölkerung durch Corona weiterhin „sehr hoch“, warnte das Institut - dabei am höchsten für die Ungeimpften. Für Genesene und doppelt Geimpfte sei sie hingegen lediglich hoch, für Personen mit Booster-Impfung nur noch moderat. (bb)