Lauterbach warnt „ältere Menschen“ eindringlich - und hat kritische Botschaft an Söder

Von: Patrick Mayer

Karl Lauterbach rät älteren Menschen in Deutschland dringend zur Booster-Impfung gegen das Coronavirus. Bayerns Markus Söder kritisiert er für eine frühere Aussage.

München/Berlin - Die Zahlen sind in der Coronavirus-Pandemie in Deutschland hoch. So stieg die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut (RKI) an diesem Samstag (19. März) auf 1735,0 - es war ein neuer Höchstwert. Einmal mehr. Die Gesundheitsämter quer durch die Bundesrepublik meldeten dem RKI binnen eines Tages 260.239 Corona-Neuinfektionen.

Corona in Deutschland: Karl Lauterbach wirbt eindringlich für Booster-Impfungen

Mehrere Bundesländer haben geplante Lockerungen nun verschoben, Deutschlands Nachbar Österreich verschärft wegen der hohen Ansteckungszahlen sogar wieder seine Maßnahmen. In diesem Kontext nehmen die Impfungen gegen das Coronavirus deutschlandweit* dennoch ab. Das war erneut Anlass für Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), insbesondere älteren Menschen dringend die Booster-Impfungen nahezulegen.

„Ältere Menschen, die jetzt noch nicht geboostert sind, sollten das sofort tun. Risiko, trotz 2 Impfungen intensivmedizinisch versorgt werden zu müssen, ist bei hoher Fallzahl jetzt nicht gering. Nach 3. Impfung sind auch Ältere fast komplett geschützt“, erklärte der Gesundheitsminister aus Berlin an diesem Samstag mittels eines Postings bei Twitter. Damit nicht genug.

Karl Lauterbach: Gesundheitsminister kritisiert Hendrik Wüst (CDU) und Markus Söder (CSU)

Der Ressortchef aus der Hauptstadt hatte auch eine Botschaft an die Ministerpräsidenten in Düsseldorf und in München. So kritisierte Lauterbach sowohl NRW-Landeschef Hendrik Wüst (CDU) als auch Bayerns Markus Söder (CSU)* deutlich „(Die)Ministerpräsidenten Wüst und Söder beklagen den Wegfall der Schutzmassnahmen. Dabei hatten sie den Wegfall ALLER Massnahmen bei der letzten MPK ab Montag selbst beschlossen. Ohne das von mir vorgelegte Gesetz wäre es ab Montag GENAU dazu zu kommen“, schrieb Lauterbach ebenfalls bei Twitter.

Nachdem Söder in den vergangenen Wochen wiederholt gefordert hatte, zu lockern, verlängerte der Freistaat Bayern zuletzt die Corona-Schutzmaßnahmen bis zum 2. April. Unter anderem bleibt die Maskenpflicht bestehen, und bei Großveranstaltungen gelten weiter beschränkte Zuschauer-Kapazitäten - zum Beispiel in Fußball-Stadien. (pm)