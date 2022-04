Corona: Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland sinkt weiter - RKI meldet stark schwankende Werte

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist auch am Samstag weiter gesunken. Das vermeldet das Robert Koch-Institut. © Martin Schutt/dpa

Auch am Wochenende sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland weiter. Innerhalb von 24 Stunden hat das RKI 87.298 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert.

Berlin - Die Lage der Corona-Pandemie in Deutschland scheint sich weiterhin zu entspannen. Auch am Wochenende bestätigte sich der Trend von sinkenden Neuinfektionszahlen. Im Vergleich zum vergangenen Monat hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz mittlerweile mehr als halbiert. Experten beobachten jedoch eine sinkende Aussagekraft der Zahlen.

Coronavirus: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter - Infektionsentwicklung undurchsichtig

So gab das Robert Koch-Institut (RKI) den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 717,4 an (Vortag 758,5; Vorwoche: 821,7; Vormonat: 1663,0). Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionsentwicklung, auch weil die offiziellen Meldedaten vom Testverhalten der Bevölkerung abhängen. Das RKI analysiert deshalb regelmäßig - aber nicht tagesaktuell - weitere Parameter. So gingen die Experten in ihrem am Donnerstag erschienenen Wochenbericht unter anderem davon aus, dass die Kennzahlen zu Krankenhauseinweisungen weiter abgenommen haben.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 87 298 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages, wie aus Zahlen von Samstagmorgen hervorgeht, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.02 Uhr wiedergeben (Vorwoche: 135 079 registrierte Ansteckungen). Zwischen den einzelnen Wochentagen schwanken die Werte deutlich, da insbesondere am Wochenende einige Bundesländer nicht ans RKI melden.

Corona in Deutschland: RKI meldet 159 Todesfälle

Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 159 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 234 Todesfälle. Auch diese Zahl schwankt sehr von Tag zu Tag, da dem RKI am Wochenende nur wenige Daten dazu gemeldet werden.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 24 798 067 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Könnte der deutschen Bevölkerung trotz aktuell sinkender Infektionszahlen im Herbst ein erneuter Lockdown drohen? Eine Gruppe von Wissenschaftler der TU Berlin hat sich mit möglichen Szenarien auseinandergesetzt und eine Prognose aufgestellt. (dpa)