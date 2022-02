„Wäre irreführend“: Immer mehr Corona-Zufallsfunde in Kliniken - Drosten warnt schon

Von: Franziska Schwarz

Virologe Christian Drosten sieht echte Corona-Fälle die Lage in Deutschland weiter bestimmen. © Stefan Boness/Ipon/Imago

Ärzte finden den Corona-Erreger zunehmend auch bei Patienten, die wegen anderer Beschwerden eingewiesen werden. Kritik an der Datenlage wird laut.

Hamburg/Berlin - Omikron ist besonders infektiös. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) erwartet daher mehr Corona-Zufallsbefunde. Sind sie weniger bedenklich, weil „nebenbei“ entdeckt? Christian Drosten würde in der Frage differenzieren.

Der Virologe von der Berliner Charité argumentierte laut dpa in einer Stellungnahme, die Zufallsfunde in Kliniken würden nun erstmalig relevant werden und müssten in die Bewertung des Lagebilds mit einfließen - mehr aber auch nicht. „Entscheidend ist, dass die Fälle ‚wegen Covid‘ auch unter Omikron noch weit in der Überzahl sind und das Lagebild weiter dominieren.“

Zu berücksichtigen sei zudem, dass unter den Zufallsfunden auch jene Fälle eingerechnet würden, bei denen die Infektion zur Verschlechterung einer Grunderkrankung führen könnte, schreibt Drosten. Das könne man auch in der gegenwärtigen Omikron-Welle beobachten.

Drosten zu Omikron-Zufallsfunden: Besonders aufwendige Behandlung

Es bestehe das Risiko, dass bei Menschen mit relevanten Vorerkrankungen sich zunächst nicht unbedingt die klassischen Corona-Symptome bemerkbar machten, sondern eine Verschlechterung des Allgemeinzustands. „Es wäre aber irreführend, in diesen Fällen von einem bedeutungslosen Zufallsbefund von Sars-CoV-2 auszugehen“, betont der Virologe. Grund für die Verschlechterung sei schließlich die Infektion. Behandlungen würden oft vor diesem Hintergrund besonders aufwendig.

Die dpa-Korrespondentin Gisela Gross berichtete zu dem Thema aus dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). „Es wird bisher nicht getrennt erhoben, ob ein Patient mit oder wegen Sars-CoV-2 behandelt wird“, sagte ihr der UKE-Intensivmedizin Direktor Stefan Kluge (der auch im Divi-Präsidium ist). Mangelnde Differenzierung könnte die Interpretation der Lage in den nächsten Wochen erschweren, warnen Kritiker.

Andere Stimmen halten die Unterscheidung für nicht so wichtig, da sie für die Klinik-Belastung keinen Unterschied mache. Dass manche zufällig gefundene Infizierte in der Statistik landen, war auch bisher schon möglich.

Corona-Test durch Zufall positiv: Vor allem Normalstationen betroffen

Wie groß der Anteil an zufällig positiv getesteten Patienten bundesweit bereits ist und noch werden könnte, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen. Kluge sieht vor allem Normalstationen betroffen. Erhebungen im Ausland seien dort auf Anteile von über 50 Prozent der Fälle gekommen. Auf Intensivstationen seien es wohl deutlich weniger.

Die Klinik-Lage wird bisher so erfasst: Im Divi-Intensivregister ist die Zahl der Patienten mit Corona-Infektion auf Intensivstationen tagesaktuell abrufbar. Werde bei Aufnahme jedoch deutlich, dass sie in keinem Zusammenhang mit der Covid-19-Diagnose stehe, etwa bei einem Verkehrsunfall, bestehe keine Meldepflicht.

Patientenschützern sind Corona-Fallzahlen allein nicht genug

Einige Experten monieren, dass gerade mit der Omikron-Welle und milderen Verläufen bessere Daten zur Lage auf Normalstationen nötig wären. Denn gerade Aspekte wie Krankheitslast und -schwere sollte aus ihrer Sicht mehr Bedeutung bei der Lagebewertung zukommen.

Die reinen Fallzahlen hingegen büßten an Bedeutung ein. Die Belastung lasse sich mit den vorhandenen Daten nicht abschätzen, sagte etwa der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch. Es sei unverständlich, dass es auch nach zwei Jahren Pandemie keine tagesaktuellen Lagebilder gebe, die zum Beispiel auch die Bettenkapazitäten und die Belegung der jeweiligen Stationen abbilden. Auch Brysch erwartet wegen der Omikron-Mutation mehr Zufallsbefunde.

Corona-Daten-Problem ist Lauterbach-Ministerium bewusst

Lässt sich bei der Erfassung der Patientendaten nun noch nachsteuern? Fachleute sehen den Stand Deutschlands bei der Digitalisierung als Grundproblem. „Wir bräuchten eine Automatisierung“, sagte Kluge. Bisher würden Covid-19-Intensivfälle jeden Tag händisch ins System eingegeben. Und es würden Faxe verschickt.

Das Daten-Problem ist dem Bundesgesundheitsministerium unter Karl Lauterbach (SPD) laut dpa-Korrespondentin Gross bewusst. An einer Lösung werde gearbeitet. Kluge zeigte sich unterdessen skeptisch, ob Nachbesserungen zeitnah gelingen können und ob der Zusatzaufwand gerechtfertigt wäre. Egal wie viele Zufallsbefunde: „Die Belastung ist einfach da.“ (frs mit Material der dpa)