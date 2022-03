„Spring Booster“: England startet mit vierter Corona-Impfung

Von: Patrick Huljina

Teilen

„Wir machen uns bereit für die vierte Spritze, weil wir sie brauchen werden“, sagte der britische Premier Boris Johnson am Samstag. Die Corona-Zahlen sind hoch.

London - Großbritannien zählt zu den am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder weltweit. Mehr als 163.000 Menschen starben dort offiziellen Angaben zufolge nach einer Infektion mit dem Coronavirus. Durch die Ausbreitung der Omikron-Variante schnellt auch im Vereinigten Königreich die Zahl der Neuinfektionen wieder in die Höhe. In England ist derzeit rund jeder 20. Bewohner infiziert, in Schottland jeder 14. Auch die Krankenhauseinweisungen nehmen zu, die Zahl der Intensivpatienten bleibt jedoch niedrig. Ab diesem Montag (21. März) startet England nun mit der vierten Corona-Impfung.

England: „Spring Booster“-Angebot für über 75-Jährige

Über 75-Jährige können sich jetzt für eine weitere Booster-Impfung melden. Das Angebot für den „Frühlings-Booster“ („Spring Booster“) gilt laut der Nationalen Gesundheitsbehörde (NHS) auch für Bewohner von Altenheimen sowie über 12-Jährige mit Immunschwächen. Die vierte Dosis soll sechs Monate nach der dritten Impfung angeboten werden. Nach dieser Zeitspanne lässt nach Einschätzung von Experten die Immunität wieder nach. Insgesamt sind etwa fünf Millionen Menschen in England zu der vierten Corona-Impfung berechtigt. Rund 600.000 würden in der kommenden Woche eingeladen, einen Impftermin zu vereinbaren, teilte das NHS mit.

Der britische Gesundheitsminister Sajid Javid lobte das „phänomenale Impfprogramm“ seines Landes. Es habe „unzählige Leben gerettet und einen Verteidigungswall errichtet, der es uns erlaubt hat zu lernen, mit Covid zu leben.“ Nun werde den über 75-Jährigen und den am meisten gefährdeten Menschen ein „Frühlings-Booster“ angeboten, „um ihren Schutz gegen das Virus zu erhöhen“. Javid schloss nicht aus, dass über 50-Jährige im Herbst ebenfalls eine Auffrischungsimpfung erhalten könnten.

Boris Johnson: „Machen uns bereit für die vierte Spritze, weil wir sie brauchen werden“

Großbritanniens Premierminister Boris Johnson sagte am Samstag (19. März) auf der Frühjahrskonferenz seiner Konservativen Partei in Blackpool: „Wir machen uns bereit für die vierte Spritze, weil wir sie brauchen werden.“ In England gibt es aktuell keine Corona-Regeln mehr. Infizierte müssen sich nicht mehr isolieren.

Der britische Premierminister Boris Johnson kündigte an, man werde eine vierte Corona-Impfung brauchen. © Tolga Akmen/dpa

Vom 1. April an soll es auch keine kostenlosen Corona-Tests mehr geben. Javid sagte dem Sender LBC, vielmehr sollten Menschen sich für eine Booster-Impfung melden, wenn sie dazu aufgefordert werden. Bisher haben gut zwei Drittel der über 12-Jährigen in Großbritannien eine dritte Impfung erhalten. In Schottland und Wales war bereits früher mit dem „Spring Booster“ begonnen worden.

Lesen Sie auch „Putin meint es ernst“: Schweden zaudert beim Nato-Beitritt - Finnland könnte historische Verbindung brechen Drohungen des Kreml bereiten Finnland und Schweden Sorge. Die Nato würde die „Schnellspur“ für die Skandinavier öffnen - doch es geht um eine historische Entscheidung. „Putin meint es ernst“: Schweden zaudert beim Nato-Beitritt - Finnland könnte historische Verbindung brechen Mysteriöses Manöver auf dem Weg nach China: Flug von Außenminister Lawrow abrupt beendet Ein Flug von Russlands Außenminister Sergej Lawrow nach China wurde offenbar jäh beendet. Warum erfolgte der angebliche Kurswechsel - und welches Ziel hatte die Reise? Mysteriöses Manöver auf dem Weg nach China: Flug von Außenminister Lawrow abrupt beendet

In Deutschland empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) eine vierte Corona-Impfdosis für über 70-Jährige, für Bewohner von Altenheimen und Menschen mit Immunschwächekrankheiten ab fünf Jahren sowie für Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegebereich. Eine Studie bestätigte zuletzt einen nur „geringfügigen Nutzen“ der vierten Corona-Impfung bei jungen und gesunden Erwachsenen. Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) äußerte sich bereits skeptisch zu einer vierten Impfdosis für alle. (ph mit dpa und afp)