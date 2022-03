Deutschland „unterdurchschnittlich“: Epidemiologe kritisiert Maßnahmen - und sieht Versagen bei seiner Zunft

Von: Max Darga

Teilen

Über zwei Jahre hat das Coronavirus nun die Welt im Griff. Ein Epidemiologe spricht über seine Eindrücke und wie sich Deutschland geschlagen hat.

Berlin - Zum Jahreswechsel am Ende des Jahres 2019 hätte wohl niemand damit gerechnet, dass das in China ausgebrochene, damals noch als neuartig bezeichnete Coronavirus die Welt so lange belagern wird. Zwei Jahre später richten viele Länder den Blick nach vorne, lockern Maßnahmen und es scheint, als würde sich die Lage bessern. Eine Entscheidung, die von vielen Seiten kritisiert wird, von vielen anderen aber begrüßt wird.

Der Epidemiologe Gérard Krause, ehemals beim RKI angestellt und seit 2011 Leiter der Abteilung Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig, sieht die aktuelle Lage mit gemischten Gefühlen. Ob der Weg, den Deutschland am 20. März einschlägt, der richtige ist, vermag auch er noch nicht zu sagen. Im Interview mit dem Spiegel spricht Krause aber über das, was er in den vergangenen zwei Jahren wahrgenommen hat - wie sich Deutschland geschlagen hat und wo es sich unbedingt verbessern muss.

Corona-Pandemie vorbei? Epidemiologe sieht Problem beim Begriff

Krause selbst missfällt die Frage, ob die Pandemie denn nun oder in absehbarer Zeit vorbei sei. Seiner Ansicht nach habe die Zunft der Epidemiologen in diesem Punkt versagt: „Wir haben zwar den Beginn einer Pandemie klar definiert – aber nicht das Ende.“ Es sei wichtig zu betonen, dass der Begriff Pandemie nicht zwangsläufig auch eine große Bedrohung mit sich bringen muss, wenn sie ausgerufen wird. So beschreibe eine Pandemie lediglich den Umstand, dass sich ein neuer Erreger weltweit ausbreitet.

Das Problem, das der Epidemiologe aus Berlin sieht, ist die fehlende Definition eines Endes. Wie wird damit umgegangen, wenn ein neuer Erreger nicht mehr weggeht? Hier sieht er Bedarf einer Klarstellung der „gesundheitlichen Notlage“. Diese müsse klar abgegrenzt werden - wo fängt sie an und wo hört sie auf? Diese Fragen sollten „zum Mittelpunkt der Diskussion“ werden. Aktuell breitet sich in Deutschland der wohl ansteckendere Omikron-Subtyp BA.2 aus. Wie sich dieser auf das Infektionsgeschehen auswirken wird, sorgt derzeit für Diskussionen.

Epidemiologe begrüßt Fallen mancher Maßnahmen - stellt aber schwere Frage

Einen Freedom Day wie etwa in Dänemark Anfang Februar findet er schwierig. Zu schnell könnte sich die Lage wieder ändern und die Maßnahmen müssten neu angepasst werden. Dass in Deutschland die Maßnahmen zum 20. März fallen sollen, findet Krause grundsätzlich in Ordnung und gerechtfertigt - aber nur „solange es keine Anzeichen für einen starken Anstieg der Krankheitslast gibt“.

Vorsicht sei aber dabei geboten, welche Maßnahmen zuerst reduziert werden. Um die Frage, welche dieser Maßnahmen denn genau zu reduzieren sind, werde unter seinen Kollegen noch diskutiert. Die Frage sei nicht einfach wissenschaftlich zu beantworten. Kürzlich sprach sich der deutsche Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gegen einen sofortigen Wegfall aller Maßnahmen am 20. März aus.

Deutsche Corona-Maßnahmen wurden von Bevölkerung befolgt, aber waren sie sinnvoll?

Grundsätzlich sei es ein Privileg, in Deutschland zu leben - auch in der Corona-Pandemie. Auch sei die Bevölkerung beim Befolgen der verordneten Maßnahmen sehr diszipliniert gewesen, meint Krause. Der große Wert, an dem er seine Ansicht, ob Maßnahmen nun Wirkung gezeigt haben oder nicht, sei die Übersterblichkeit. Hier schneidet Deutschland schlecht ab, erklärt der Epidemiologe.

Lesen Sie auch Omikron jetzt? Warum sich der eigene Schutz weiterhin lohnt Das Infektionsrisiko ist durch Omikron gerade extrem hoch. Gleichzeitig verursacht die neue Variante im Schnitt mildere Verläufe als Delta. Ein guter Zeitpunkt, um auf die Corona-Regeln zu pfeifen? Omikron jetzt? Warum sich der eigene Schutz weiterhin lohnt RKI nimmt neben Infektionszahl Krankheitslast in den Fokus Die Omikron-Variante hat Deutschland längst im Griff - und zunehmend größer scheint die Dunkelziffer der Corona-Ansteckungen zu werden. Im Blickpunkt des RKI stehen aber nicht nur die Neuinfektionen. RKI nimmt neben Infektionszahl Krankheitslast in den Fokus

Deutschland sei auf Platz 45 der Liste der Länder mit der geringsten Übersterblichkeit in der Corona-Pandemie des Economist, ordnet der Spiegel ein. In Anbetracht dessen, wie zielgerichtet die Maßnahmen waren, sei Deutschland unterdurchschnittlich unterwegs, meint Krause. Die Entscheidung, Maßnahmen für die gesamte Bevölkerung einzusetzen, während andere Länder einen größeren Fokus auf vulnerable Gruppen in der Altersgruppe Ü65 legten, sei ein Faktor. Das habe er mehrfach angebracht: „Ich habe mir den Mund fusselig geredet, aber ich bin da nicht richtig durchgedrungen.“

Schwedischer Sonderweg während Corona - Epidemiologe: „Die Rechnung kommt erst am Schluss“

Ein Fan des schwedischen Sonderwegs in der Corona-Pandemie ist Krause nach eigenen Angaben nicht, auch wenn er anscheinend diesen Eindruck erweckt haben könnte. Während der ersten Welle mahnte er noch: „Die Rechnung kommt erst am Schluss.“ Dann verstärkte Schweden seine Maßnahmen und richtete die Aufmerksamkeit auf die vulnerablen Gruppen - insbesondere in Bezug auf die Impfung dieser Gruppen.

Das Ergebnis, erklärt Krause, ist nach heutigem Stand eine Übersterblichkeit, die im skandinavischen Raum höher liegt als in anderen Ländern. Im Vergleich mit Deutschland sei die Übersterblichkeit in Schweden aber immer noch geringer. Seine Anerkennung spricht er für die Corona-Strategie Israels aus. Dort seien schnell wichtige Entscheidungen getroffen worden, wie etwa die Booster-Impfung, aber auch das Zurücknehmen mancher Maßnahmen.

Bei vielen Maßnahmen spricht sich Krause auch dafür aus, dass deren psychischen Folgen nicht unausgesprochen bleiben dürfen. Sie müssten unbedingt berücksichtigt werden. Gerade diese Folgen träten mit zeitlicher Verzögerung auf und ließen sich nur schwer auf einzelne Ursachen zurückführen. „Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir vieles nicht so einfach quantifizieren und gegeneinander aufrechnen können, auch heute noch nicht, obwohl wir natürlich inzwischen deutlich mehr Erkenntnisse haben als am Anfang.“

Epidemiologe über deutsches Corona-Management: „Brauchen dringend ein besseres System“

Auf die Frage, wo Deutschland sich dringend bessern muss, um in Zukunft sinnvoller und zielgerichteter auf derartige Notlagen reagieren zu können, antwortet Krause: „Wir brauchen dringend ein besseres System der Pandemieüberwachung, um jederzeit einen genauen Überblick über das Infektionsgeschehen zu haben.“ Digital sollten die Daten erhoben werden. Alter, Ort, Art der Erkrankung und wer wegen welcher Krankheit in die Klinik kommt und vielleicht sogar auf die Intensivstation muss - diese Daten müssen nach Krauses Meinung so schnell wie möglich erfasst werden und in Echtzeit verfügbar gemacht werden.

Bislang wurden derartige Daten stufenweise mit teils großen Verzögerungen nach Berlin gemeldet. Um dies umsetzen zu können, müsse das Infektionsschutzgesetz erneuert werden, erklärt Krause. Auch der Umstand, dass Kliniken und Arztpraxen sowie Gesundheitsämter wegen unterschiedlicher IT-Systeme nicht richtig miteinander kommunizieren können, sei untragbar, wenn eine Pandemie zielgerichtet bekämpft werden soll. Die Modernisierung des Pandemie-Managements müsse absolute Priorität bekommen, so der Epidemiologe. (mda)