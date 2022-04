Studien: Warum manche Menschen sich nicht mit Corona anstecken

Von: Bettina Menzel

Teilen

Die Omikron-Variante verursacht im Vergleich zu Delta in der Regel einen milderen Verlauf. Doch manche Menschen stecken sich überhaupt nicht mit Corona an - woran liegt das? © Maya Claussen / Westend61 / Imago

Während manche Menschen bereits mehrfach Corona hatten, stecken sich andere nicht an. Doch woran liegt das?

London - Über zwei Jahre hält uns die Corona-Pandemie bereits in Atem. Die Johns Hopkins Universität zählt weltweit mittlerweile über 500 Millionen Fälle und mehr als sechs Millionen Corona-Tote. Doch es gibt auch Menschen, die sich in all der Zeit noch nie mit dem Coronavirus ansteckten. Wie kann das sein? Britische Forscher haben das in zwei Studien genauer untersucht.

Corona-Studie: Britische Forscher finden heraus, weshalb manche Menschen sich nicht anstecken

Einige Menschen seien resistent gegen Corona. Das fanden britische Forscher in einer Studie heraus, die im November 2021 in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurde. Demnach spielen die T-Zellen eine wichtige Rolle. Dabei handelt es sich um weiße Blutkörperchen, die einen Teil des erworbenen Immunsystems darstellen und körperfremde Strukturen erkennen können. Das Forscherteam um Leo Swadling untersuchte 58 Klinikmitarbeiter, die aufgrund ihrer Arbeit ein hohes Infektionsrisiko hatten, sich aber dennoch nicht ansteckten. 20 der Studienteilnehmer wiesen erhöhte Level von T-Zellen auf, bei 19 davon entdeckten die Forscher zudem ein Immunprotein namens IFI27.

Das Protein könnte aus Sicht der Forscher auf einen vergangenen Kontakt mit dem Sars-Cov-2 hindeuten. Sie stellten die Theorie auf, dass die Infektion zwar zunächst erfolgte, dann aber aufgrund der Immunreaktion des Körpers abgebrochen wurde. Grund dafür könnte die schnelle Bekämpfung des Virus durch T-Zellen sein, sodass sich das Virus im Körper der Probanden nicht vermehren konnte. Durch den Infektionsabbruch erfolgte keine Ansteckung mit dem Sars-Cov-2-Virus. Der Nachweis von T-Zellen könnte jedoch auch auf eine andere Corona-Erkrankung als Sars-Cov-2 zurückgehen, etwa eine saisonale Erkältung.

Corona: Weitere Studie bestätigt Bedeutung der T-Zellen - und weist auf Wirksamkeit der Kreuzimmunität hin

Forscher des Imperial College London nahmen das Thema der Corona-Resistenz nochmals genauer unter die Lupe. Sie bestätigten in einer im Januar 2022 in Nature publizierten Studie die Bedeutung der T-Zellen, die auch die vorherige Studie schon vermutete. Zusätzlich konnten sie Evidenz für die Wirksamkeit der Kreuzimmunität finden. „Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass kreuzreaktive Gedächtnis-T-Zellen Personen ohne vorherigen Kontakt mit SARS-CoV-2 vor einer solchen Infektion schützen“, so die Wissenschaftler in der Zusammenfassung.

Die Forscher untersuchten 52 Personen, die nachweislich Kontakt zu SARS-CoV-2-infizierten Personen gehabt hatten, wobei sich nur die Hälfte der Probanden infiziert hatte. In Blutproben der Studienteilnehmer testete das Forscherteam um Rhia Kundu dann, ob die T-Zellen von herkömmlichen Coronavirus-Infektionen, etwa Erkältungen, auch auf SARS-CoV-2 reagierten. Jene Personen, die nicht an Corona erkrankt waren, wiesen eine deutlich höhere Konzentration an kreuzreaktiven T-Zellen auf.

„Unsere Studie liefert den bisher deutlichsten Beweis dafür, dass T-Zellen, die durch Erkältungs-Coronaviren hervorgerufen werden, eine schützende Funktion gegen eine SARS-CoV-2-Infektion besitzen“, sagte der Seniorautor der Studie Ajit Lalvani. „Diese T-Zellen bieten Schutz, indem sie Proteine im Inneren des Virus angreifen und nicht das Spike-Protein auf der Virusoberfläche.“ Wer sich also noch nie mit Corona ansteckte, hat den beiden Studien zufolge sehr wahrscheinlich ein hohes Level an kreuzreaktiven T-Zellen. Diese „Kämpfer“ des Immunsystems sorgen auch dafür, dass das Risiko schwerer Verläufe sinkt, wenn sich Menschen doch anstecken. Die Erkenntnisse der Studie sind daher wichtig für die Weiterentwicklung von Corona-Impfstoffen.