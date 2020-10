Coronavirus: EU-Land plant Pflichttest für komplette Bevölkerung - Eklat um drastischen Plan

Die Corona-Fallzahlen steigen nicht nur in Deutschland rasant an. Auch unsere Nachbarländer bekommen die Ausmaße der Pandemie zu spüren.

Die Corona-Infektionen steigen in ganz Europa dramatisch an.

steigen in ganz dramatisch an. Die zweite Welle verursacht Ausgangssperren und Teil-Lockdowns.

verursacht Ausgangssperren und Teil-Lockdowns. In Deutschlands Nachbarländer wie Frankreich, Niederlande und Polen spitzt sich die Lage wegen Covid-19 zu.

wie Frankreich, Niederlande und Polen spitzt sich die Lage wegen zu. Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 20. Oktober, 17.44 Uhr: In der Slowakei hat die Regierung ein drastisches Vorgehen angekündigt. Ein Plan sieht, mit Corona-Massentests nahezu die gesamte Bevölkerung zu testen. Wer sich dem entzieht, muss sich in Quarantäne begeben.

So sollen an den kommenden drei Wochenenden immer von Freitag bis Sonntag alle Slowakinnen und Slowaken im Alter von zehn Jahren und älter einem Antigen-Schnelltest unterzogen werden. In den Medien des Landes sorgte der Testzwang für Irritation und Rätselraten.

Corona in Europa: Slowakeis Regierungschef plant Massentest - ohne vorherige Absprache

Mit seinem Vorhaben einer umfassenden „Volkstestung“ war der populistisch-konservative Regierungschef Igor Matovic am Wochenende an die Öffentlichkeit gegangen, allerdings hatte er seine Koalitionspartner nicht darüber informiert.

Update vom 20. Oktober, 16.19 Uhr: Auch in den Niederlanden haben die Gesundheitsbehörden alarmierende Zahlen verzeichnet. So wurden 8182 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet und somit 170 mehr als am Tag zuvor, wie aus einer Mitteilung des Instituts für Gesundheit und Umwelt RIVM am Dienstag hervorgeht.

Corona-Lage in Europa spitzt sich zu - Belgien schwer betroffen

Update vom 20. Oktober, 16.02 Uhr: Die Corona-Infektionszahlen in Belgien schnellen weiter in die Höhe und erreichen nun fast 8.500 neue Fälle pro Tag. Damit sind es deutlich mehr als im viel größeren Deutschland, wo das Robert-Koch-Institut am Dienstag 6.868 neue Corona-Fälle meldete. In der vergangenen Woche registrierte das staatliche Gesundheitsinstitut Sciensano im Durchschnitt täglich 8.422 neue Ansteckungen. Das bedeutet ein Plus von 69 Prozent im Vergleich zur Vorwoche.

Wie die Nachrichtenagentur Belga meldete, lagen am Dienstag 2.774 Patienten mit Covid-19 in den belgischen Kliniken, davon 446 auf einer Intensivstation. Täglich kommen im Schnitt knapp 267 Patienten neu in eine Klinik, 95 Prozent mehr als in den sieben Tagen zuvor. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion steigt ebenfalls, wenn auch nicht so stark: Täglich sterben rechnerisch 32 Menschen in Belgien an oder mit dem Virus, 15 Prozent mehr im Vergleich zur Vorwoche. In Belgien gab es bislang 10.443 Corona-Todesfälle seit Beginn der Pandemie.

Belgien gehört zu den am schwersten von der #Corona-Pandemie betroffenen Ländern Europas. Zur Eindämmung gilt unter anderem seit Montagabend eine nächtliche Ausgangssperre. pic.twitter.com/OPWShXq3nD — ZDF heute (@ZDFheute) October 20, 2020

Corona in Europa: Portugal diskutiert über Warn-App-Pflicht

Angesichts von massivem Widerstand im Land hat Portugals Regierung eine Parlamentsabstimmung über eine Pflicht zum Herunterladen der Corona-Warn-App vertagt. „Bei dieser Maßnahme gab es viele Zweifel und Ablehnung“, sagte Ministerpräsident Antonio Costa am Montagabend in einem Interview mit dem Fernsehsender TVI. Daher habe er den Parlamentspräsidenten gebeten, „die Abstimmung von der Agenda zu streichen“.

Gänzlich verzichten will der sozialistische Regierungschef auf das Vorhaben aber vorerst nicht. Es sei „gut, eine tiefergehende Diskussion zu führen, damit alle Zweifel beseitigt werden und die Portugiesen die App weiter herunterladen“, sagte Costa. Es handele sich schließlich um ein Programm, das „sicher ist und Anonymität sicherstellt“. Bislang wurde die Warn-App „Stay Away Covid“ von rund zwei Millionen der zehn Millionen Einwohner Portugals heruntergeladen. Diese Zahl ist nach Einschätzung der Regierung nicht hoch genug, damit die App wirksam zur Eindämmung der Corona-Pandemie beitragen kann.

Die nationale Datenschutzkommissionn CNPD hat diverse Bedenken hinsichtlich einer Pflicht zum Herunterladen der App. Es bestünden Probleme hinsichtlich des „Respekts der Privatsphäre“ sowie „in ethischer Hinsicht“, sagte CNPD-Sprecherin Clara Guerra der Nachrichtenagentur AFP. Der portugiesische Ärzteverband hatte erklärt, es gebe „keinen soliden wissenschaftlichen Beweis“ für eine Eindämmung der Corona-Pandemie durch die App.

Corona in Europa: Italien bittet Influencer um Hilfe - Irland geht in einen zweiten Lockdown

Update vom 20. Oktober, 15.36 Uhr: In Italien droht der ersten Region nun eine Ausgangssperre. Die Regierung bittet für die Einhaltung der Corona-Maßnahmen Influencer zur Hilfe. Mit Irland ist hat nun das erste Land in Europa in einen zweiten Lockdown beschlossen.

Update vom 20. Oktober, 12.51 Uhr: Die Zahlen der Coronavirus-Pandemie in Österreich steigen besorgniserregend. Ab Freitag gelten neue Corona-Regeln im Nachbarland. Kanzler Kurz warnt eindringlich.

Update vom 19. Oktober, 22.06 Uhr: Im Kampf gegen massiv steigende Corona-Zahlen führt Tschechien wieder eine Maskenpflicht im Freien ein. Sie gelte von Mittwoch an innerhalb des bebauten Gebiets von Städten und Gemeinden, gab Gesundheitsminister Roman Prymula nach einer Kabinettssitzung am Montag bekannt. Ausnahmen gelten unter anderem, wenn ein Abstand von mehr als zwei Metern eingehalten werden kann, sowie beim Sport. In Innenräumen ist die Mund-Nasen-Bedeckung ohnehin Pflicht - neuerdings auch im Auto, wenn familienfremde Personen mitfahren.

Corona in Portugal: Marke von 100.000 bestätigten Infektionen überschritten

Portugal hat die Marke von 100.000 bestätigten Corona-Infektionen überschritten. Binnen 24 Stunden seien 1949 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus registriert worden, teilte die Gesundheitsbehörde DGS am Montag in Lissabon mit. Das sind 966 Fälle mehr als am Vortag. Erst am Freitag war mit 2608 neuen Fällen die bisher höchste Tageszahl gemeldet worden. Die Gesamtzahl der bislang nachgewiesenen Infektionen in dem Land mit 10,3 Millionen Einwohnern belief sich am Montag den amtlichen Angaben zufolge auf 101.860. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 stieg um 17 auf 2198.

Corona in Europa: Slowenien führt nächtliche Ausgangssperre ein

Wegen der rasch steigenden Zahl von Infektionen mit dem Coronavirus führt Slowenien ab diesem Dienstag eine nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 06 Uhr früh ein. Dies gab Innenminister Ales Hojs am Montag in Ljubljana bekannt. Hojs begründete die Maßnahme damit, dass Untersuchungen zufolge der Großteil der Corona-Übertragungen bei privaten Zusammenkünften in den Abend- und Nachtstunden erfolge.

Bereits am Montag hatte das EU-Land einen 30-tägigen Pandemie-Notstand ausgerufen. Dieser hatte zunächst keine unmittelbare Konsequenzen, bildete aber die Grundlage für die nun von der Regierung verhängte nächtliche Ausgangssperre. Auch lokale Behörden können nun eigene Einschränkungen anordnen, um die Ausbreitung der Pandemie zu bremsen. Außerdem sind nunmehr Fahrten zwischen den zwölf Regionen des Landes nicht mehr erlaubt, außer es liegen triftige Gründe wie der Weg zur Arbeit vor.

Corona in Frankreich: Frau von Präsident Macron in Quarantäne

Update vom 19. Oktober, 20.23 Uhr: Frankreichs Präsidentengattin Brigitte Macron hatte Kontakt mit einem Corona-Infizierten und wird deshalb nicht an der nationalen Gedenkfeier für den ermordeten Lehrer Samuel Paty an diesem Mittwoch teilnehmen. Das bestätigten Kreise des Amts von Staatschef Emmanuel Macron am Montag.

Brigitte Macron will self-isolate after French First Lady came into contact with a person who has Covid https://t.co/4NmV9ofmwr pic.twitter.com/rqYnzttLzX — Daily Mail Online (@MailOnline) October 19, 2020

Laut ergänzenden Informationen der französischen Nachrichtenagentur AFP begibt sich die Frau des Staatspräsidenten für sieben Tage in Isolation. Die „Première Dame“ hat demnach keine Symptome. Die frühere Lehrerin sei am vergangenen Donnerstag mit einem Menschen zusammengekommen, der am Montag positiv getestet wurde und Symptome einer Covid-19-Erkrankung zeige.

Corona in England: Kliniken im Nordwesten des Landes erreichen teilweise Kapazitätsgrenzen

Im britischen Großraum Manchester können einem Medienbericht zufolge die ersten Kliniken keine Covid-19-Patienten mehr aufnehmen. Zwölf Krankenhäuser seien bereits voll, zitierte der Guardian aus einem internen Dokument des staatlichen Gesundheitsdienstes National Health Service (NHS). Bürgermeister Andy Burnham forderte am Montag erneut von Premier Boris Johnson mehr finanzielle Unterstützung für die Menschen und Firmen in der Region.

Der Nordwesten Englands gehört zu den besonders stark von der Corona-Krise betroffenen Regionen im Vereinigten Königreich. Auch in Liverpool stießen einige Kliniken bereits an ihre Kapazitätsgrenzen: Dort ist dem Guardian zufolge viel Klinikpersonal erkrankt und in Isolation. Britische Kliniken gelten als chronisch unterfinanziert. Schon bei größeren Grippewellen stehen sie oft vor dem Kollaps.

Corona: Während erster Welle 168.000 Todesfälle mehr als üblich in der EU

Update vom 19. Oktober, 18.04 Uhr: Während der ersten Corona-Welle sind in der Europäischen Union von März bis Juni 168.000 Todesfälle mehr als üblich verzeichnet worden, allein rund 10.000 davon in Deutschland. Diese Zahlen legte die EU-Statistikbehörde Eurostat am Montag in Luxemburg vor. Der Höchstwert wurde in der 14. Kalenderwoche vom 30. März bis 5. April registriert: 36.000 zusätzliche Todesfälle.

Erfasst wurden alle Sterbefälle aus 26 EU-Staaten, also nicht nur Menschen, die an oder mit dem Coronavirus gestorben sind. Eurostat vergleicht die Daten der Kalenderwochen 10 bis 26 mit den Durchschnittswerten der jeweils selben Zeit 2016 bis 2019. Eine Statistik der Todesursachen werde es erst in etwa zwei Jahren geben, sagte eine Eurostat-Sprecherin. Erst dann dürfte auch klar sein, warum in Deutschland bereits von März bis Juni 10.000 zusätzliche Sterbefälle erfasst sind, die offizielle Zahl aller Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion aber bis jetzt erst mit 9789 angegeben wird.

Die höchsten zusätzlichen Sterbezahlen von März bis Juni verzeichnet Eurostat für Spanien mit 48.000. Dahinter folgen Italien mit 46.000 und Frankreich mit 30.000. Das norditalienische Bergamo, das extrem hohe Corona-Infektionszahlen hatte, verzeichnete allein in der zwölften Kalenderwoche vom 16. bis 23. März 895 Prozent mehr Todesfälle als im Durchschnitt der vorangegangenen Jahre.

Coronavirus: Tschechische Armee beginnt mit Aufbau von provisorischem Krankenhaus in Prag

Die tschechische Armee hat mit dem Aufbau eines provisorischen Krankenhauses in den Prager Messehallen begonnen. Am Montag traf ein erster Konvoi mit 29 Fahrzeugen und rund 165 Tonnen medizinischen Materials aus dem Sanitätsstützpunkt in Hradec Kralove (Königgrätz) in der Hauptstadt ein. Die ganze Woche über sollen weitere Transporte folgen, wie das Verteidigungsministerium in Prag mitteilte. Das Hilfskrankenhaus mit einer Kapazität von 500 Betten soll als Reserve dienen, falls das Gesundheitssystem mit Covid-19-Patienten überlastet wird. Das Feldkrankenhaus der tschechische Armee verfügt unter anderem über einen Operationssaal, eine Intensivstation, eine Apotheke, ein Labor und Röntgengeräte.

Coronavirus: Riesige Probleme in ganz Europa

Erstmeldung vom 19. Oktober: Berlin - Die Bundesregierung hat mit verschärften Maßnahmen auf die stark steigenden Corona-Fallzahlen reagiert. So dürfen sich nur noch zwei Haushalte gleichzeitig treffen, zudem müssen Restaurants schon um 23 Uhr schließen. Ob sich diese Anordnungen auf das Infektionsgeschehen positiv auswirken, wird sich zeigen.

„Ich bitte Sie: Verzichten Sie auf jede Reise, die nicht wirklich zwingend notwendig ist, auf jede Feier, die nicht wirklich zwingend notwendig ist. Bitte bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause, an Ihrem Wohnort“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Samstag in ihrem Videopodcast. Die Situation ist sehr ernst. Einen Tag zuvor hatte das Robert-Koch-Institut mit 7830 neuen Covid-19-Fällen den bis dato höchsten Wert an Neuinfektionen innerhalb eines Tages in Deutschland bekannt gegeben. Doch in Deutschlands neun Nachbarländern ist alles noch viel schlimmer.

Wir sind in einer ernsten Phase der #Corona-Pandemie. Kanzlerin #Merkel appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, ihre Kontakte deutlich zu verringern – und auf nicht notwendige Reisen und Feiern zu verzichten. pic.twitter.com/b4VmlsXS6a — Steffen Seibert (@RegSprecher) October 17, 2020

Coronavirus: Niederlande „befindet sich im Vorlauf einer Katastrophe“ - Belgien und Frankreich im Teil-Lockdown

Die Niederlande hatte zuletzt genauso viele Neuinfektionen wie Deutschland zu verzeichnen. Der Unterschied: Das Land hat mit 17 Millionen Einwohnern etwa genauso viele wie das angrenzende Bundesland Nordrhein-Westfalen. „Wir befinden uns im Vorlauf einer Katastrophe“, sagte der Amsterdamer Virologe Hans Zaaijer der niederländischen Zeitung De Telegraaf. Dazu trägt auch die geringe Zahl von Intensivbetten bei. Rund 1150 gibt es in den Niederlanden. Nordrhein-Westfalen hat mit 6000 rund fünfmal so viele. Als Konsequenz hat die niederländische Regierung einen Teil-Lockdown angeordnet. Kneipen, Cafés und Restaurants mussten schließen, ab 20 Uhr darf kein Alkohol verkauft werden, zu Hause dürfen die Niederländer pro Tag nicht mehr als drei Gäste empfangen.

In Belgien ist die Lage ähnlich dramatisch. Die Neuinfektionen innerhalb eines Tages liegen ebenfalls auf dem Niveau von Deutschland. Allerdings hat Belgien mit rund elf Millionen Einwohnern noch einmal deutlich weniger als die Niederlande. Wegen des extremen Anstiegs müssen in Belgien alle Restaurants für vier Wochen schließen. Ab 20 Uhr darf kein Alkohol verkauft werden, von Mitternacht bis 5 Uhr gilt eine landesweite Ausgangssperre.

Eine Ausgangssperre von 21 Uhr bis sechs Uhr gilt seit Samstag auch in Frankreich. Allerdings nur in den Großstädten wie Paris. Insgesamt betrifft sie rund 20 Millionen der insgesamt 67 Millionen Einwohner Frankreichs. Die Corona-Neuinfektionen haben mit 32.000 zuletzt für einen neuen Rekord gesorgt.

Tschechiens Präsident zur Corona-Pandemie: „Einzige Waffe ist ein kleines Stück Stoff“

Auch die östlichen Nachbarländer von Deutschland, die lange Zeit mit hohen Neuinfektionen verschont blieben, sind stark von der zweiten Welle betroffen. Polen hat zwar mit 38 Millionen Einwohnern nur etwa halb so viele wie Deutschland, aber mehr Infektionen innerhalb 24 Stunden. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki teilte am Sonntag mit, dass er seine Quarantäne beendet habe, nachdem einer seiner Personenschützer positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Die Folge der hohen Fallzahlen: Schwimmbäder und Fitnessclubs müssen schließen. Restaurants dürfen von 21 bis 6 Uhr keine Gäste bewirten, dafür aber Essen zum Mitnehmen anbieten. Die Schulen bleiben geschlossen. Stattdessen gibt es Fernunterricht.

Auch Tschechien hat es besonders hart getroffen. Der elf Millionen Einwohner kleine Staat hatte innerhalb eines Tages 11.000 Neuinfektionen zu verzeichnen. Seit Mittwoch sind deshalb Bars und Restaurants geschlossen, im öffentlichen Raum gilt Alkoholverbot, der Unterricht an Schulen und Hochschulen findet digital statt. Am Freitagabend rief Präsident Milos Zeeman die Bürger in einer Fernsehansprache zu mehr Disziplin beim Maskentragen auf. „Uns steht nur eine Waffe zur Verfügung, solange es keine Impfung gibt“, mahnte er. „Und diese Waffe ist ein kleines Stück Stoff.“

Auch die übrigen vier Nachbarländer verzeichnen derzeit höhere Neuinfektionsraten als Deutschland. Die geringste Rate gibt es in Dänemark mit knapp 50 Neuinfektionen. In Österreich sind es über 90, in der Schweiz und Luxemburg rund 140.