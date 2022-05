Virologin Melanie Brinkmann schlug früh Corona-Alarm und erntete Hass dafür: „Wir werden deine Kinder holen“

Von: Stella Henrich

Melanie Brinkmann spricht Klartext in den Medien, kommentiert immer wieder die aktuelle Corona-Lage. Doch mit so viel Hass auf ihre deutlichen Worte hatte die Wissenschaftlerin nicht gerechnet.

München - Der Weg in die Öffentlichkeit kam schlagartig für Melanie Brinkmann. Plötzlich war das Interesse an ihrem virologischen Fachwissen zum Thema Corona groß. Die enorme Aufmerksamkeit erreichte sie vor allem durch ihre TV-Auftritte in Talk-Shows in den vergangenen Monaten während der Pandemie. So auch im Sommer 2020 als sie sich zu Markus Lanz in die Runde von Talk-Gästen setzte und über Impfstoffe gegen Corona, Herdenimmunität und die Mumbai-Studie sprach.

Die Menschen waren damals noch sehr verunsichert. „Ich wollte helfen, das Geschehen einzuordnen und die Pandemie in den Griff zu bekommen“, resümiert Brinkmann jetzt im Spiegel. Dass sie der Schritt in die Öffentlichkeit allerdings in unruhiges Fahrwasser bringen könnte, „darüber habe ich mir damals keine Gedanken gemacht“, sagt die Forscherin heute.

Corona-Pandemie: Forscherin wird als Panikmacherin abgestempelt

Im Sommer 2020 bekam die 48-Jährige das erste Mal Gegenwind. Damals hatte Deutschland die erste Corona-Welle mit vergleichsweise weniger Toten hinter sich gelassen. Die Inzidenzen waren niedrig, viele Menschen waren voller Hoffnung, dachten bereits: Das war es jetzt, die Gefahr ist vorbei. Da war kein Platz mehr für schlechte Nachrichten.

Zu diesem Zeitpunkt dämpfte Virologin Brinkmann diese Hoffnung. In einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel im Juni 2020 sagte sie, dass es momentan zwar ruhig sei, das Infektionsgeschehen zum Herbst hin jedoch wieder mit hoher Wahrscheinlichkeit an Fahrt aufnehmen würde. Die Antwort der Leser ließ nicht auf sich warten. Sie sei eine „Panikmacherin“.

Melanie Brinkmann, 46, ist Virologin am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. © imago

Corona-Pandemie: Wissenschaftlerin wird massiv angegriffen

Zum ersten Mal bedroht fühlte sich Virologin Brinkmann, nachdem die Bild Zeitung über sie berichtete und einen Artikel mit der Überschrift „Die radikalste Stimme in Merkels Team“ mit einem Foto von ihr veröffentlichte. Daraufhin sei sie massiv angegriffen worden, sowohl auf Twitter als auch per E-Mail. In einer Zeit, in der sich inzwischen viele Experten öffentlich geäußert hatten.

Brinkmann ging es damals um die Optimierung der Kontaktverfolgung; sie wollte auch die Testfrequenz erhöhen und sprach das mit verständlichen Worten aus. In der Talkshow von Maybrit Illner sagte sie den Satz „Der Infektionsdynamik ist die Impfung eben egal“, und sorgte damit für Aufsehen. Brinkmann unterstrich damit ihre These, dass Boostern in den meisten Fällen vor schweren Verläufen schützt, aber nicht vor der Infektion.

Ich hebe alle Mails auf - sie sind Zeugnis dieser Zeit.“

Corona Äußerungen: Forscherin erhält Hasskommentare

Was anschließend passierte, überschreitet jegliche Grenzen des guten Geschmacks. Sie musste sich Kommentare wie „Brinkmann-Bitch“ anhören, sie solle sich in ein Drecksloch verkriechen, aus dem sie gekommen sei. Nicht nur sie, auch ihre Kinder wurden bedroht. „Wir werden deine Kinder holen.“ Ein weiterer wollte eine Guillotine für sie und ihre Familie bauen. Als dann jemand dazu aufrief, sie als Hexe zu verbrennen, war für die Wissenschaftler die rote Grenze erreicht. Sie wollte nicht mehr in die Öffentlichkeit, um ihre Seele zu schützen.

Mittlerweile haben sie rund 4000 Mail erreicht. Sie hat einen Ordner mit „Fanpost“ angelegt, nicht alle seien unverschämt und voller Hass. Sie sammelt auch freundliche Mails mit klugen Fragen. Und sie will alle Mails aufheben, denn „sie sind ein Zeugnis dieser Zeit“, so Brinkmann.