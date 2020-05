Corona-Krise: Forscher aus Göttingen prophezeit neue Angst wegen Lockerungen 

Angstforscher Borwin Bandelow forscht in Göttingen zu Angst in der Corona-Krise. Er sieht die Lockerungen nicht als Gefahr. Es könne aber zu neuer Angst kommen.

Göttingen – Werden die Lockerungen in der Corona-Krise zur Gefahr? Werden die Menschen nun leichtsinnig und strömen in Massen in Geschäfte und Restaurants? Nein, glaubt der Angstforscher Borwin Bandelow aus Göttingen (Niedersachsen). „Es wird weiterhin sehr gesittet und diszipliniert zugehen“, sagt der Psychologe aus Göttingen.

Die weiterhin geltenden Auflagen hielten den Genussfaktor in Grenzen, so Bandelow. „Wenn ich in ein Restaurant gehe und der Kellner bedient mich mit Mundschutz und Handschuhen, dann bleibt bei mir das mulmige Gefühl, dass der Koch vielleicht doch Corona hat. Das stelle ich mir ziemlich spaßfrei vor.“

Corona-Lockerungen: Angstforscher aus Göttingen sieht Lockerungen nicht als Gefahr

Borwin Bandelow prophezeite, die neu gewonnene Freiheit durch die Lockerungen werde viele Menschen eher verunsichern und vielleicht sogar wieder in größere Angst versetzen. Manch einer habe es genossen, „von einer Übermutti oder einem Übervati behütet“ zu werden.

„Die Menschen wollen eine klare Aussage wie ‘Alle bleiben zu Hause’ oder ‘Alles ist geschlossen’“, sagt der Psychiater und Psychotherapeut aus Göttingen. „Jetzt gibt die Politik die Verantwortung wieder an die Bürger zurück und jeder muss wieder auf sich selbst aufpassen.“ Die meisten würden deshalb lieber weiterhin Vorsicht in der Corona-Krise walten lassen.

Corona in Göttingen: Lockerungen können aber zu neuer Angst führen

Die neue Angst durch Lockerungen in der Corona-Krise werde aber nicht erneut in Panik umschlagen wie zu Beginn der Pandemie, als sie zu unvernünftigen Verhaltensweisen wie dem Hamstern von Toilettenpapier geführt habe, sagt Borwin Bandelow aus Göttingen. Nach etwa vier Wochen mache sich in jeder Krise eine realistische Risikoeinschätzung in der Bevölkerung breit.

+ Lockerungen in der Corona-Krise: Angstforscher Borwin Bandelow aus Göttingen warnt vor einer neuen Panik in der Bevölkerung. © Swen Pförtner/UMG/Archiv Aktuell könne man von etwa 22.000 bestätigten Corona-Infizierten ausgehen, und wenn die errechnete Dunkelziffer stimme, wären das nicht mehr als 220.000 Menschen, die ansteckend sind. „Da ist die Gefahr doch relativ gering, dass ich mich mit Corona infiziere, wenn ich auf der Straße in einen anderen Menschen hineinlaufe.“

Corona in Göttingen: Auch vor Lockerungen nicht mehr Depressionen

Die von vielen befürchtete Zunahme von Depressionen, Angststörungen oder posttraumatischen Belastungsstörungen durch die Abstandsgebote in der Corona-Krise sei nicht eingetroffen, betonte der Ehrenvorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Angstforschung Borwin Bandelow aus Göttingen. „Die große Vereinsamung kam nicht auf.“

Die Menschen hätten im Gegenteil sogar mehr Zeit für Gespräche und gemeinsame Spaziergänge gefunden – wenn auch mit zwei Metern Abstand. Selbst in Altenheimen hätten die Angehörigen es trotz Besuchsverboten vor den Lockerungen geschafft, zur Oma Kontakt zu halten – am Gartenzaun, per Telefon oder Tablet.

