Corona in Göttingen: Bilanz der ersten Woche Kontaktverbot - Wandel im Verhalten erkennbar

Auch in Göttingen sorgt Corona für Einschränkungen im Alltag. Nach rund einer Woche Kontaktverboten und Ausgangsbeschränkungen zog die Polizei nun Bilanz.

In Stadt und Landkreis Göttingen gibt es bisher insgesamt 127 Corona -Fälle (Stand 27.03.2020, 10.15 Uhr).

gibt es bisher insgesamt 127 -Fälle (Stand 27.03.2020, 10.15 Uhr). Davon gibt es 45 Corona -Fälle in der Stadt Göttingen und 81 Corona -Fälle im Landkreis.

-Fälle in der Stadt und 81 -Fälle im Landkreis. Das Kinder- und Jugendtelefon in Göttingen kann derzeit für Entlastung sorgen.

Update vom Samstag, 28.03.2020, 17.43 Uhr: Die Polizei Südniedersachsen zog nach rund einer Woche Kontaktverboten und Ausgangsbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie eine erste Bilanz und die fällt in der Polizeidirektion Göttingen weitgehend positiv aus.

Bislang wurden 48 Ordnungswidrigkeitenverfahren und 13 Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen die „Allgemeinverfügung des Sozialministeriums“ eingeleitet. In etwa 850 Fällen mussten die Beamten mit Hinweise auf die Kontaktbeschränkungen oder Platzverweise geben. Ein spürbarer Wandel im Verhalten sei erkennbar, sagte Göttingens Polizeipräsident Uwe Lührig.



Corona in Göttingen: Zahl der Infizierten wieder gestiegen

Update von Samstag, 28.03.2020, 11.05 Uhr: In Göttingen landen die ersten Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz vor Gericht. Ladenbesitzer, Teenager sind angeklagt. In Zeiten von Corona kann sogar ein Nieser gefährliche Körperverletzung sein.

Update von Freitag, 27.03.2020, 17.45 Uhr: Die Zahl der Corona-Infizierten in Göttingen steigt. Die neuen Zahlen teilte das Gesundheitsamt Göttingen mit.

Inzwischen sind es insgesamt 127 bestätigte Corona-Fälle, bei denen der Test auf das neuartige Virus Sars-CoV-2 positiv war. Davon gibt es 45 Fälle in der Stadt Göttingen und 81 im Landkreis.

Coronavirus in Göttingen: "Nummer gegen Kummer" berät Jugendliche in der Krise

Update von Freitag, 27.03.2020, 16.23 Uhr: Das Kinder- und Jugendtelefon „Nummer gegen Kummer“ in Göttingen unter der kostenfreien Rufnummer 0800/111 0 333 kann während Corona ein guter Weg für junge Leute sein*, sich bei Sorgen und Problemen zu entlasten. Kinder und Jugendliche sind auf Begegnungen mit Freunden angewiesen und die sind aufgrund von Corona nicht mehr möglich.

Am Kinder- und Jugendtelefon Göttingen beraten derzeit 20 Ehrenamtliche montags bis freitags die Anrufer. An den Samstagen übernehmen vier Jugendliche den Telefondienst. Zwei ehrenamtliche Beraterinnen kümmern sich um eingehende Mails.

Corona in Göttingen: Erste Verfahren wegen Verstößen gegen Infektionsschutzgesetz

Update von Freitag, 27.03.2020, 14.45 Uhr: Die meisten Bürger in Göttingen halten sich an die Anordnungen zum Schutz vor dem Coronavirus* - aber nicht alle. Deshalb hat die Staatsanwaltschaft Göttingen jetzt die ersten Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

Unter anderem richtet sich ein Ermittlungsverfahren gleich gegen mehrere Jugendliche und Erwachsene, die sich zum Fußballspiel auf einem Sportplatz im Landkreis Northeim getroffen haben sollen. Alarmierte Polizisten hätten die Veranstaltung mit insgesamt sieben Personen aufgelöst und entsprechende Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz aufgrund von Corona aufgenommen.

Coronavirus-Pandemie in Göttingen: Steak-House-Restaurant startet Social-Media-Challenge

Update von Freitag, 27.03.2020, 11.39 Uhr: Das Steak-House-Restaurant Timberjacks startet in Göttingen aufgrund der Corona-Pandemie eine Social-Media-Challenge*. In Zeiten von Corona müssen viele Restaurants schließen.

Daher hat sich die Restaurant-Kette Timberjacks in Göttingen und Kassel eine Challenge überlegt, bei der auf Instagram besondere Momente mit den Restaurants geteilt werden können. Auch andere Gastronomen und Restaurants werden dazu aufgerufen.

Update von Freitag, 27.03.2020, 10.30 Uhr: Zwei Schulen in Göttingen starten trotz Corona eine Aktion*: „Ostern im Schuhkarton“ gehört schon seit Jahren zum festen Programm der Voigtschule in Göttingen. Auch die Neue IGS (Integrierte Gesamtschule) ist dabei.

Die Schüler aus beiden Einrichtungen packen auch in diesem Jahr zahlreiche Osterpakete für Menschen, die von der Tafel Göttingen unterstützt werden. Gerade in Zeiten von Corona sollen Bedürftige unterstützt werden.

Coronavirus in Göttingen: Ski-Lehrer aus Göttingen in Quarantäne

Update von Freitag, 27.03.2020, 9.45 Uhr: Felix Rohde aus Göttingen infizierte sich mit Corona*, während er als Ski-Lehrer in Ischgl arbeitete. Seitdem ist er in Quarantäne in einem Haus in Kappl.

Der 18-Jährige hatte Beschwerden wie Husten, Schnupfen, leichte Kopfschmerzen und Atembeschwerden. Jetzt sei er aber symptomfrei. Er geht davon aus, dass ihn ein Kollege, der nebenbei in einer Bar arbeitet, angesteckt hat.

Corona in Göttingen: Keine Altpapiersammlung

Update von Freitag, 27.03.2020, 6.45 Uhr: Aufgrund der derzeitigen Corona-Situation werden die Ortsfeuerwehren in Göttingen im April kein Altpapier einsammeln. Dies teilte das Gesundheitsamt Göttingen mit. Sobald sich die Lage verbessert, wird die Altpapiersammlung wieder aufgenommen.

Corona in Göttingen: Landrat in Quarantäne

Auf Empfehlung des Gesundheitsamtes ist der Landrat in Göttingen Bernhard Reuter (SPD) aufgrund der Corona-Pandemie seit Mittwoch in freiwilliger häuslicher Quarantäne*. Der Verwaltungschef war Teilnehmer einer Sitzung, bei der für kurze Zeit eine inzwischen positiv auf Corona getestete Person anwesend war.

Über diesen Befund wurde der Landrat vom Gesundheitsamt Göttingen informiert, sagte ein Sprecher der Kreisverwaltung. Bei dieser Gelegenheit erfolgte der Hinweis, der Landrat solle auf eine Infektion mit dem Erreger Sars-CoV-2 getestet werden.

Coronavirus in Göttingen: Landrat hat keine Symptome

Es handelt sich dabei um eine Vorsichtsmaßnahme. Landrat Reuter gehört angesichts seines Alters (65) zur Risikogruppe. Dem Landrat geht es gut, Symptome spürt er nicht.

Auf das Umfeld in der Kreisverwaltung hat die Nachricht des Gesundheitsamtes keine Auswirkungen. Hygienevorgaben und Abstandsregeln aufgrund Corona werden laut Kreisverwaltung Göttingen im Kreishaus konsequent umgesetzt.

Für Infos zum #Corona-Virus: Die Niedersächsische Landesregierung stellt ab sofort von montags bis freitags von 8 Uhr bis 22 Uhr eine neue, zentrale #Hotline zur Verfügung. Sie ist unter der Telefonnummer +49 (0) 511 120 6000 erreichbar. @NdsLandesReg — radio ffn (@radioffn) March 26, 2020

Coronavirus-Pandemie in Göttingen: So verteilen sich die Sars-CoV-2-Infizierten

Inzwischen verteilt sich die Corona-Infektion mit dem Erreger Sars-CoV-2 auch in Göttingen. Am Donnerstag, 26.03.2020, veröffentlichte das Gesundheitsamt folgende Zahlen:

Stadt Göttingen: 37

Landkreis Göttingen: 78

Coronavirus in Göttingen: Bestätigte Fälle

*hna.de und fr.de* sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa