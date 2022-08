Corona-„Irrtum“? Lauterbach schließt neue epidemische Lage nicht aus – Buschmann verurteilt „Panikmache“

Von: Stefanie Fischhaber

Im Oktober rücken wieder strengere Maßnahmen zum Pandemieschutz näher. Gesundheitsminister Lauterbach stimmte die Deutschen auf einen schwierigen Corona-Herbst ein.

Berlin – In den vergangenen Wochen schien die Normalität der Zeit vor dem Coronavirus wieder zurückzukehren: Die Maskenpflicht galt nur noch in Bussen, Bahnen oder Pflegeheimen und auch die Testpflicht fiel weitestgehend weg. Doch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) warnt nun davor, die Pandemie auf die leichte Schulter zu nehmen. Die Ausrufung einer „epidemischen Lage“ im Winter schloss er nicht aus.

Corona-Herbst: Lauterbach schließt „epidemische Lage“ nicht aus

„Wir müssen auf alles gefasst sein“, sagte Lauterbach der Welt am Sonntag. „Ich hoffe, dass es nicht zu einem gravierenden Variantenwechsel kommt - wenn er ausbleibt, dann werden wir nicht in so eine epidemische Lage kommen“, sagte der Minister.

Sicher sei das aber nicht. „Viele Menschen glauben fälschlicherweise, dass sich im Laufe einer Pandemie immer nur die leichteren Varianten durchsetzen. Das ist ein Irrtum“, führte Lauterbach aus. Es gebe keinen sogenannten Selektionsvorteil für leichtere Varianten. Schon jetzt gebe es in Deutschland zwischen 100 und 150 Corona-Tote pro Tag, sagte der SPD-Politiker. „Meine Sorge ist, dass diese Zahl noch steigen könnte.“ Deutschland benötige für den Notfall Mittel und Maßnahmen gegen die Pandemie.

Lauterbach stellt düstere Prognose für den Herbst - Justizminister Buschmann kritisiert Panikmache

Für die kommenden Monate stellte der SPD-Politiker eine düstere Prognose: „Der Corona-Herbst wird kein Zuckerschlecken“, sagte er. Die BA.5-Variante des Coronavirus werde zumindest am Anfang einen Anstieg der Fallzahlen bringen - vor allem dann, wenn es kälter werde und die Menschen sich mehr in Innenräumen aufhielten. „Es wird dann zu Ausfällen in den Betrieben und der kritischen Infrastruktur kommen“, warnte der Minister.

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) warf Lauterbach angesichts seiner Prognosen Panikmache in der Corona-Politik vor. „Von Panikmache halte ich gar nichts. Für solche Virusvarianten gibt es derzeit nirgendwo Anzeichen“, sagte er der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Für eine Reaktivierung der epidemischen Lage müsste zudem der Bundestag zustimmen. „Dafür gibt es keine Mehrheit in der Koalition. Denn die Freien Demokraten haben gesagt, es müsste sich schon regelrecht die Hölle unter uns auftun, ehe wir dem zustimmen.“

Corona-Maßnahme in der Kritik: Lauterbach verteidigt Maskenpflicht an Schulen

Lauterbach wehrte sich gegen die Kritik an der geplanten Maskenpflicht für Schüler ab der fünften Klasse. „Mit meiner Aufgabe als Gesundheitsminister ist es nicht zu vereinbaren, dass Kinder massenhaft erkranken. Die Durchseuchung einer ganzen Generation ist unverantwortlich“, sagte er. Es gehe um Millionen von Kindern. „Noch wissen wir nicht, was diese Infektion, wenn sie wiederholt auftritt, mit dem Immunsystem der Kinder macht.“

Im Herbst rücken für die Bürgerinnen und Bürger wieder schärfere Vorgaben zum Pandemieschutz näher. Das Bundeskabinett hatte einen Entwurf auf den Weg gebracht, der vom 1. Oktober bis 7. April 2023 weitergehende Regeln zu Masken und Tests vorsieht. Die Länder sollen sie verhängen und bei kritischer Lage ausweiten können. Bundesweit soll eine FFP2-Maskenpflicht in Flugzeugen und Fernzügen, Pflegeheimen und Kliniken, sowie eine Maskenpflicht an Schulen gelten. (dpa/AFP/sf)