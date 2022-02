Corona-Impfpflicht im Gesundheitswesen: In Hamburg drohen Personalmangel und Kündigungen

Mit der Impfpflicht im Gesundheits- und Pflegewesen kommen neue Probleme auf Hamburg zu. (Symbolfoto) © Sebastian Willnow/dpa

Die Impfflicht für medizinisches Personal kommt und stellt Hamburg vor Probleme. Das müssen Ungeimpfte im Gesundheitswesen erwarten. Auch Kündigungen kann es geben.

Hamburg – Die Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen tritt am 15. März in Kraft. Pflegepersonal und Mitarbeiter von medizinischen Einrichtungen ohne Impfschutz müssen ab dann einen vollständigen Immunschutz vorweisen, um weiterhin ihrem Beruf nachgehen zu können.

Warum diese Impfpflicht im Gesundheitswesen für Hamburg einige Probleme bereiten könnte, verrät 24hamburg.de hier.

Es sind zwar laut der Sozialbehörde bis März fast 100 Prozent der Beschäftigten im Hamburger Gesundheitswesen geimpft, trotzdem gibt es immer noch einige, die noch keinen Impfschutz haben, und als Folge bei einer Impfflicht als Arbeitskräfte ausfallen würden. Sollte außerdem beschlossen werden, dass man für einen vollständigen Impfschutz auch die Booster-Impfung benötigt, wäre die Zahl der nicht vollständig geimpften Angestellten noch höher. In der stationären Pflege sind in Hamburg aktuell 63 Prozent des Personals geboostert. Für das Gesundheitswesen, das ohnehin an Personalmangel leidet, wäre das ein großes Problem.

Pflegepersonal und medizinische Angestellte, die am 15. März nicht geimpft sind, werden vom Arbeitgeber an die Sozialbehörde gemeldet und bekommen aller Voraussicht nach ein Betretungsverbot für den Arbeitsplatz. Das käme einer Zwangsbeurlaubung ohne Bezahlung gleich. Laut Arbeitsrechtlern könnten einige Arbeitgeber – je nach Dauer des Ausfalls – das zum Anlass nehmen, Kündigungen auszusprechen. Eine rechtliche Grundlage gibt es dafür noch nicht. Solche Fälle müssen von Arbeitsgerichten im Einzelnen geprüft werden.