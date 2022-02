Corona-Chaos: Trucks blockieren vielerorts wichtige Wege – Hunderte Autos befahren Pariser Prachtstraße

Teilen

Szene von denTrucker-Protesten in Kanada. © Ed Jones/AFP

Für nicht gegen Corona geimpfte Lkw-Fahrer gelten in Übersee neue Regeln. Der Protest ist massiv. Ähnliche Szenen spielen sich auch in einem EU-Land ab.

Ottawa - Die Proteste gegen die Corona-Regeln endeten in einer Räumung: In Kanada ist die Polizei entschieden gegen verbotene Protestkonvois vorgegangen. Nach knapp einwöchiger Blockade räumte sie am Sonntag die wichtige Ambassador-Brücke zwischen der Provinz Ontario und der US-Metropole Detroit.

Ähnlich Szenen in Frankreich: In Paris nahmen die Einsatzkräfte am Samstag fast hundert Menschen fest und verhinderten weitgehend eine Blockade durch die selbsternannten „Freiheitskonvois“.

Die Ambassador-Brücke ist eine wichtige Verkehrsader und wird täglich von mehr als 40.000 Berufspendlern und Touristen genutzt. Jeden Tag passieren Lastwagen mit Waren im Wert von 323 Millionen Dollar (283 Millionen Euro) die Brücke - mehr als ein Viertel des Warenverkehrs zwischen den USA und Kanada. Das Weiße Haus unter US-Präsident Joe Biden lobte die „entschlossenen Strafverfolgungsmaßnahmen“ Kanadas.

Kanadas Hauptstadt seit Wochen voller Trucks

Andere Grenzübergänge blieben jedoch von Maßnahmengegner blockiert. Zahlreiche weitere Demonstranten strömten zudem in Kanadas Hauptstadt Ottawa, wo die Straßen seit über zwei Wochen durch hunderte Lastwagen verstopft sind.

Die Aktionen der Lkw-Fahrer hatten aus Protest gegen die Impfpflicht bei Grenzübertritten begonnen, die Mitte Januar von Kanada und den USA eingeführt worden war. Ungeimpfte kanadische Lkw-Fahrer müssen demnach bei der Rückkehr aus den USA in eine 14-tägige Quarantäne, US-Fahrer ohne Corona-Impfung dürfen gar nicht ins Land.

Proteste gegen Corona-Maßnahmen in Paris

Die Trucker-Proteste haben weltweit Gegner der Corona-Maßnahmen inspiriert. In Frankreich waren in den vergangenen Tagen tausende Demonstranten aus allen Landesteilen mit Autos, Wohnmobilen und Lieferwagen an den Pariser Stadtrand gefahren, um sich einem Protestkonvoi anzuschließen.

Unter den Teilnehmern fanden sich Impfpass-Gegner, Anhänger der „Gelbwesten“-Bewegung, aber auch Menschen, die generell gegen die Regierung protestieren. Die Polizei mobilisierte 7500 Einsatzkräfte, um Blockaden zu verhindern.

Maßnahmengegner stürmen Champs-Elysées

Am Samstag gelang es Demonstranten, zu Fuß und mit mehr als hundert Fahrzeugen auf die Champs-Elysées zu fahren. Die Polizei löste die unerlaubte Demonstration mit Tränengas auf, nahm 97 Menschen fest und verhängte 513 Verwarnungen. An genehmigten Kundgebungen gegen die Corona-Maßnahmen beteiligten sich am Samstag laut Innenministerium landesweit 32.100 Menschen, davon fast 7600 in Paris.

Das Demonstrationsrecht und die Meinungsfreiheit seien verfassungsmäßig garantiert, erklärte Premierminister Jean Castex. „Andere zu blockieren oder am Kommen und Gehen zu hindern, sind es nicht.“ (frs/AFP)