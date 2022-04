Neuem Corona-Impfstoff aus den USA winkt Zulassung – Vakzin vermehrt sich im Körper

Von: Kai Hartwig

Teilen

Eine Frau lässt sich gegen das Coronavirus impfen. Bekommt bald ein neuer Corona-Impfstoff die Zulassung? © Sven Hoppe/dpa

Zu den zugelassenen Corona-Impfstoffen könnte sich bald ein weiterer gesellen. Ein US-Vakzin geht dabei ganz neue Wege – und hat laut Hersteller einige Vorzüge.

San Diego – Im Kampf gegen die Corona-Pandemie haben sich Impfstoffe gegen das Virus als wichtiges Mittel erwiesen. Auf mRNA-Basis funktionieren die Vakzine von Moderna und Biontech/Pfizer. Bald könnte ein dritter Corona-Impfstoff, der diese Technologie nutzt, auf den Markt kommen.

Das aus San Diego (US-Bundesstaat Kalifornien) stammende Unternehmen Arcturus Therapeutics hat offenbar einen weiteren mRNA-basierten Corona-Impfstoff entwickelt. Das Vakzin mit dem Namen „ARCT-154“ hat laut Angaben des Pharmaunternehmens bereits eine Wirksamkeitsstudie erfolgreich hinter sich gebracht.

Corona-Impfstoff „ARCT-154“ (Arcturus Therapeutics) vermehrt sich im Körper des Geimpften

Demnach konnte der Corona-Impfstoff von Arcturus Therapeutics während der Phase-3-Studie eine Wirksamkeit von 95 Prozent gegen schwere Erkrankung oder tödlichen Verlauf erzielen. Zudem erreichte „ARCT-154“ eine Schutzwirkung von 55 Prozent vor Symptomen bei einer mit dem Coronavirus infizierten Person. Insgesamt 16.000 Probanden hatten in Vietnam an der Impfstoff-Studie teilgenommen. In dem Zeitraum dominierten dort die Corona-Varianten Delta und Omikron.

Eine Eigenschaft des neuen Vakzins ist indes bislang einzigartig. Nach Herstellerangaben vermehrt sich der Corona-Impfstoff nach Verabreichung im Körper des Geimpften. Dabei arbeitet „ARCT-154“ einerseits wie die mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna: Es lässt den Körper des Geimpften einen Bestandteil des Coronavirus produzieren.

Corona-Impfstoff „ARCT-154“: Geringere Dosis soll ausreichen, Lagerung bei Raumtemperatur

Doch darüber hinaus sorgt das Vakzin von Arcturus Therapeutics auch dafür, dass im Körper weitere Proteine entstehen. Diese wiederum regen Zellen an, die Bauanleitung für den Virusbestandteil zu vermehren. So soll das Coronavirus von der körpereigenen Abwehr durch das menschliche Immunsystem wirksamer entschlüsselt und bekämpft werden.

Aufgrund des Vermehrungsmechanismus des Corona-Impfstoffs „ARCT-154“ reicht bereits eine geringe Dosis bei der Impfung aus. Außerdem, so Arcturus Therapeutics, müsse für die Lagerung weniger Aufwand betrieben werden als bei Konkurrenzprodukten. Geliefert werde der Corona-Impfstoff in Pulverform, was eine Lagerung bei Raumtemperatur ermöglicht. Vor Verabreichung muss das Vakzin mit einer Flüssigkeit vermischt werden. Die Corona-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna müssen dagegen kühl gelagert werden.

Corona-Impfstoff „ARCT-154“: Hersteller Arcturus Therapeutics hat Notfallzulassung beantragt

Dadurch wird nach Angaben von Arcturus Therapeutics eine günstigere Produktion möglich. Und es wird eine geringere Gesamtmenge als bei den bisherigen Corona-Impfstoffen auf mRNA Basis benötigt. Während die mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer 30 Mikrogramm und von Moderna 100 Mikrogramm pro Corona-Impfung brauchten, kommt „ARCT-154“ laut Studie mit 5 Mikrogramm je Impfung aus.

Also Produktionsort für „ARCT-154“ ist Vietnam vorgesehen. Arcturus Therapeutics hat in dem asiatischen Land auch schon die Notfallzulassung für seinen Corona-Impfstoff beantragt. Auch eine weitere Studie, die die Booster-Wirkung des Vakzins nachweisen soll, ist bereits angedacht. Unterdessen hat ein neuer Kombi-Booster von Moderna in einer Studie überzeugen können. (kh)