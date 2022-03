Corona-Impfstoff von Moderna: Deutschland-Chef spricht über Kinder-Impfungen und Kombi-Vakzin gegen Grippe

Von: Patrick Huljina

Wird es einen Omikron-Impfstoff von Moderna geben? Der Deutschland-Chef des US-Impfstoffherstellers erklärt die Fortschritte und spricht über eine langfristige Vision.

München - Beim Impfen gegen das Coronavirus geht es in Deutschland aktuell nur langsam voran. In der vergangenen Woche wurden täglich um die 100.000 Dosen verabreicht – Tendenz eher sinkend. Am Sonntag (6. März) waren es nur knapp 15.000 Corona-Impfungen bundesweit, wie aus den Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Hinter dem Präparat von Biontech/Pfizer wurde hierzulande das Corona-Vakzin von Moderna bislang am zweithäufigsten verimpft. Gerald Wiegand, Country Director Germany des US-Impfstoffherstellers, gab nun einen Ausblick auf Kinder-Impfungen, einen Omikron-Impfstoff sowie die Vision eines Kombi-Impfstoffs gegen mehrere Krankheiten.

Corona-Impfstoff Moderna: EMA gibt grünes Licht für Kinder-Impfung – Stiko entscheidet für Deutschland

„Wenn die Zulassung der Europäischen Kommission kommt, kann man mit dem aktuellen Impfstoff sofort arbeiten“, erklärte Wiegand in einem Gespräch mit Focus Online. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA gab Ende Februar grünes Licht für die Grund-Impfung von Kindern im Alter von sechs bis elf Jahren mit dem Moderna-Vakzin. Die EU-Kommission muss nun noch eine endgültige Entscheidung treffen.

Die Entscheidung über eine Empfehlung der Kinder-Impfung treffen letztlich die EU-Mitgliedsstaaten selbst. In Deutschland hängt der Start davon ab, ob die Ständige Impfkommission (Stiko) eine entsprechende Empfehlung abgibt. Aktuell empfiehlt die Stiko eine Impfung mit dem Moderna-Vakzin Spikevax nur für Personen ab 30 Jahren. „Unter 30-Jährige und Schwangere sollen stattdessen mit dem Impfstoff Comirnaty von Biontech/Pfizer geimpft werden“, heißt es dazu auf der Homepage des Bundesministeriums für Gesundheit. Der Grund: in sehr seltenen Fällen besteht das Risiko, wenige Tage nach der Impfung eine Myokarditis oder Perikarditis zu entwickeln – also eine Herzmuskel- beziehungsweise Herzbeutelentzündung.

Der Moderna-Impfstoff wird von der Stiko derzeit für Personen ab 30 Jahren empfohlen.

Moderna-Ziel: „Passendes Impfangebot für die Herbst-Winter-Saison“

Modernas Deutschland-Chef Wiegand erklärte allerdings mit Blick auf die Corona-Impfung von Kindern im Alter zwischen sechs und elf Jahren: „Unsere Studiendaten zeigen ein sehr erfreuliches Nutzen-Risiko-Verhältnis für diese Altersgruppe.“ Der Schutz sei vergleichbar mit dem bei jungen Erwachsenen. Bei den Nebenwirkungen verhalte es sich ähnlich. „Aber die Myokarditis ist eine sehr seltene Nebenwirkung, die sehr gut behandelbar ist“, erklärte Wiegand dem Focus. Aus seiner Sicht beeinträchtige sie insgesamt das Nutzen-Risiko-Profil nicht. Zudem sei die Gefahr einer Herzmuskelentzündung bei einer Covid-19-Erkrankung ebenfalls gegeben und sogar höher.

Mit Blick auf die Omikron-Welle, deren Höhepunkt in Deutschland überschritten scheint, erklärte Wiegand: „Wir entwickeln mehr als nur einen Omikron-Impfstoff.“ Derzeit sei bei Moderna noch nicht entschieden, ob es einen Omikron-Impfstoff oder „direkt einen bivalenten Impfstoff“ geben werde. Bi- oder trivalente Impfstoffe könnten gezielt mehrere Corona-Varianten angreifen. Das Ziel sei es, „einen Impfstoff gegen viele Varianten zu haben“, so Wiegand. Moderna wolle ab dem Spätsommer den Menschen „das passende Impfangebot für die Herbst-Winter-Saison machen“.

Moderna: Kombi-Impfstoff gegen Corona, Grippe und RSV als langfristige Vision

Laut Einschätzung des Experten entwickelt sich das Krankheitsbild nach Corona-Infektionen derzeit so, „dass wahrscheinlich eine saisonale Impfung Sinn ergeben wird“. Ähnlich, wie es derzeit bei der Grippeimpfung ist. „Mit den immer wieder angepassten Impfangeboten werden wir den bestmöglichen Schutz fortführen können – sowohl für den Einzelnen als auch die ganze Gesellschaft“, erklärte Wiegand Focus Online.

Langfristig habe man bei Moderna eine noch größere Vision, erklärte der Deutschland-Chef. Man arbeite an einem einzelnen Impfstoff gegen verschiedene Atemwegserkrankungen. „Unsere Vision ist, dass wir die Covid-Impfung mit der gegen Grippe und RSV kombinieren können“, sagte Wiegand. „Damit könnten wir die drei Viren, die saisonal die Atemwege angreifen, bekämpfen“, so die Hoffnung, die in dem Kombi-Impfstoff ruht. (ph)