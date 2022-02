Novavax in Deutschland: Verteilung kann starten - doch erstes Land verpasst Hoffnungen schon einen Dämpfer

Von: Yasina Hipp

Eine Dosis des Nuvaxovid-Impfstoffs von US-Hersteller Novavax. © imago/Martin Wagner

Zu Beginn dieser Woche (21.02.) kommen die ersten Novavax-Lieferungen in Deutschland an. Wann die ersten Dosen verimpft werden, bleibt den Ländern überlassen.

Berlin - Noch am Vorabend bestätigt eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums: „Wir rechnen ab Montag (21.02.) mit der ersten Lieferung“. Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte wenige Tage zuvor die Lieferung von 1,4 Millionen Dosen des Impfstoffs Nuvaxovid des amerikanischen Herstellers Novavax bestätigt.

Derzeit sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) 75,1 Prozent der deutschen Bevölkerung zweifach geimpft, 56,2 Prozent haben bereits ihre Auffrischungsimpfung erhalten. Mit Novavax sollen nun auch diejenigen erreicht werden, die sich bisher eher skeptisch gegenüber den mRNA-Vakzinen von Biontech und Moderna gezeigt haben. Aber wie läuft der Impfstart mit Novavax genau ab?

Novavax-Impfstoff: Anfang März sollen die ersten Dosen verimpft werden

Sobald die Lieferungen in Deutschland angekommen sind, solle laut dem Bundesgesundheitsministerium Anfang März die ersten Nuvaxovid-Spritzen gegen das Coronavirus vergeben werden. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt den Impfstoff für Menschen ab 18 Jahren, mit zwei Dosen im Abstand von mindestens drei Wochen. Insgesamt sollen im Jahr 2022 bis zu 34 Millionen Impfstoffdosen Deutschland erreichen.

In Rheinland-Pfalz ist schon seit gut einem Monat eine Registrierung für einen Impftermin mit Nuvaxovid möglich. Nach Informationen der Bild haben etwa 14.500 Menschen (Stand 15.02.2022) die Registrierung genutzt. In Mecklenburg-Vorpommern ist die Registrierung seit dem 9. Februar offen, laut dpa heißt es aus dem dortigen Sozialressort jedoch: „Die Registrierungen bleiben leider hinter den Erwartungen zurück.“

Novavax-Impfstoff: Bevorzugt für bestimmte Personengruppe

Laut den Gesundheitsministern der Länder soll Nuvaxovid zunächst bevorzugt an bisher nicht geimpfte Beschäftigte in der Pflege und in Kliniken verimpft werden. Für diese Personengruppe gilt ab Mitte März die Impfpflicht. Der Impfstoff des amerikanischen Herstellers beruht auf einer klassischen Technologie und gilt als gut verträglich. Er beinhaltet virusähnliche Partikel, die das Spike-Protein des Coronavirus enthalten und sorgt dadurch für eine Antwort des Immunsystems. Wie gut das Mittel allerdings gegen Omikron schütze, ist bisher noch nicht bekannt. (dpa)