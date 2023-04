Biontech, Moderna und mehr: So haben sich die Impfstoffe auf die Pandemie ausgewirkt

Von: Nadja Zinsmeister

Die WHO hat die Auswirkungen der verschiedenen Corona-Impfstoffe in den letzen zwei Jahren in Europa berechnet. Nun liegen die Ergebnisse vor.

München - Die verschiedenen Corona-Impfstoffe haben allein in Europa und Ländern der ehemaligen Sowjetunion seit 2020 zahlreiche Leben gerettet. Die Zahl wird auf mehr als eine Million geschätzt, wie aus einem am Montag veröffentlichten Bericht der Weltgesundheitsorganisation WHO hervorgeht.

WHO: Impfstoffe haben mehr als eine Million Menschen gerettet

Die Zahl wurde auf Basis von Todeszahlen und verabreichten Impfdosen in insgesamt 26 Ländern berechnet. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie vor rund drei Jahren starben in der WHO-Region Europa dem Bericht zufolge mehr als zwei Millionen Menschen nachweislich an Covid-19. Die Region Europa der WHO umfasst dabei 53 Länder, dazu gehören neben den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums auch Russland und mehrere Länder des Kaukasus und Zentralasiens.

Hinsichtlich der verabreichten Impfdosen wurde unterdessen die Wirksamkeit getestet. Diese wurde je nach vorherrschender Corona-Variante unterschiedlich gewichtet, indirekte Auswirkungen der Impfungen seien nicht berücksichtigt worden.

Corona-Impfungen laut WHO besonders während Omikron-Welle von Bedeutung

In ihrem Bericht kommt die WHO zu dem Ergebnis, dass 96 Prozent der Menschen, die durch die Impfstoffe gerettet wurden, älter als 60 Jahre waren. Außerdem war die Zahl der durch Impfungen geretteten Leben besonders während der Omikron-Welle hoch. Allein in dieser Zeit werden die geretteten Personen demnach auf knapp 570.000 geschätzt.

Infolge des positiven Ergebnis des Berichts rief der zuständige Bereichsleiter der WHO für Europa, Richard Pebody, ungeimpfte Menschen zum Schutz durch eine Impfung auf. „Wir sehen durch unsere Forschung, welch große Zahl an Leben durch die Covid-19-Vakzine in ganz Europa in der Pandemie gerettet wurden“, sagte Pebody einer Mitteilung zufolge. Wer nach einer Impfung unter anhaltenden Beschwerden leidet, kann sich in Bayern bei einer neuen Hotline für Corona-Geimpfte melden.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist die Sonderorganisation der Vereinten Nationen für die öffentliche Gesundheit. Sie umfasst insgesamt 194 Mitgliedsstaaten, ihr Hauptsitz ist in Genf. (nz mit dpa-Material)