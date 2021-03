Corona: Nach Tod einer Krankenschwester in Österreich - EMA sieht keinen Zusammenhang mit AstraZeneca-Impfung

Nach dem Tod einer Krankenschwester in Österreich wenige Tage nach der Corona-Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff gibt die EMA nun eine erste Entwarnung.

Amsterdam - In Österreich ist eine Krankenschwester des Landeklinikums Zwettl (Niederösterreich) im Alter von 49 Jahren in „Folge schwerer Gerinnungsstörungen gestorben“. Das teilte das österreichische Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) am vergangenen Sonntag mit. Zehn Tage vor ihrem Tod hatte die Frau eine Erstimpfung mit dem Corona-Impfstoff von AstraZeneca erhalten.

Eine weitere Krankenschwester (35) des Landesklinikums Zwettl entwickelte wenige Tage nach ihrer Corona-Impfung mit einer Dosis aus derselben Charge (ABV5300) eine Lungenembolie. Die Frau „ist auf dem Weg der Besserung“, wie das BASG am Sonntag mitteilte. Österreich stoppte daraufhin dennoch vorsichtshalber die Corona-Impfung mit der betroffenen AstraZeneca-Charge. Am Universitätsklinikum LKH Graz gab es einen weiteren Fall einer Lungenembolie bei einer Krankenschwester (51). Der Zusammenhang mit einer wenige Tage zuvor verabreichten AstraZeneca-Impfung blieb zunächst offen.

Corona: EMA sieht keinen Zusammenhang zwischen AstraZeneca-Impfung und Tod der Krankenschwester

Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) gab am Mittwoch nun eine erste Entwarnung. Es gebe derzeit keine Hinweise darauf, dass die oben genannten Fälle durch die Corona-Impfung mit dem Vakzin von AstraZeneca verursacht wurden. „Die Charge ABV5300 wurde an 17 EU-Länder geliefert und umfasst eine Million Dosen des Impfstoffs. Einige EU-Länder haben diese Charge ebenfalls als Vorsichtsmaßnahme ausgesetzt, während eine umfassende Untersuchung läuft. Obwohl ein Qualitätsmangel zum jetzigen Zeitpunkt als unwahrscheinlich angesehen wird, wird die Qualität der Charge untersucht“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Der Sicherheitsausschuss PRAC der EMA untersuche die Fälle im Zusammenhang mit der Charge ABV5300, ebenso wie alle anderen Fälle von „thromboembolischen Ereignissen und anderen Erkrankungen im Zusammenhang mit Blutgerinnseln, die nach der Impfung gemeldet wurden“, erklärte die Behörde. „Die bisher vorliegenden Informationen deuten darauf hin, dass die Zahl der thromboembolischen Ereignisse bei geimpften Personen nicht höher ist als in der Allgemeinbevölkerung“, so die EMA weiter.

Corona-Impfstoff von AstraZeneca: Labor-Untersuchungen zeigen „keine analytischen Auffälligkeiten“

Bereits zuvor sah das BASG „keinen kausalen Zusammenhang“ zwischen der Corona-Impfung mit AstraZeneca und den aufgetretenen Fällen. Christa Wirthumer-Hoche, Leiterin der Medizinmarktaufsicht der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), erklärte gegenüber dem ORF, dass im betroffenen Landesklinikum Zwettl genaue Kontrollen durchgeführt wurden.

+ Corona in Österreich: Zehn Tage nach der Corona-Impfung im Landesklinikum Zwettl stirbt eine Krankenschwester - eine Kollegin muss mit einer Lungenembolie behandelt werden. © Ernst Weingartner/imago

„Dort wurde untersucht, wie das Produkt gelagert war, wie es dann verabreicht wurde, die Spritzen und die Ausstattung. Und da wurde ein absolut positives Gutachten erstellt, dass alles da in Ordnung war“, so Wirthumer-Hoche. Bei einer Untersuchung der betroffenen Impfstoff-Charge im offiziellen Kontrolllabor habe es ebenfalls „keine analytischen Auffälligkeiten“ gegeben, erklärte die Leiterin der Medizinmarktaufsicht weiter.

Bereits nach dem ersten Bekanntwerden der Fälle teilte das Unternehmen AstraZeneca der österreichischen Nachrichtenagentur APA mit: „Wir wünschen uns im Interesse all jener, die sehnlich auf eine Impfung warten, eine möglichst rasche Untersuchung, um Klarheit zu haben, wie es zu diesem bedauernswerten Ereignis kommen konnte.“ Das Unternehmen stehe im engen Kontakt mit der AGES und unterstütze die Untersuchung „voll und ganz“. (ph)