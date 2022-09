Corona: Stiko aktualisiert Impfempfehlung - und stellt klar, wer keine weitere Spritze benötigt

Von: Patrick Freiwah

Teilen

Impfspritze mit Wirkstoff: Sollten sich deutsche Bürger im Herbst 2022 einem Booster aussetzen? © Fotostand / K. Schmitt / Imago

Die Stiko veröffentlicht eine neue Empfehlung im Hinblick auf den Booster der Corona-Impfung. Welche Personen sollten sich ein weiteres Mal immunisieren lassen?

Berlin/München - Pünktlich zum Beginn der kalten Jahreszeiten steht, für viele Bürger in Deutschland die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer vierten Impfung gegen Coronavirus im Raum. Auf die Frage, wer sich nun tatsächlich einen (neuerlichen) Booster gegen Corona verabreichen lassen sollte, hat die ständige Impfkommission des Robert-Koch-Instituts eine überarbeitete Antwort veröffentlicht.

Die bisher gültige Impfempfehlung der RKI-Expertengruppe bleibt in erster Linie bestehen. Jedoch gibt es eine Neuerung, nachdem neue Impfmittel gegen die Omikron-Variante verfügbar sind: Für Booster-Impfungen sollen von nun an vorzugsweise die an Omikron angepassten Präparate verwendet werden. Seien diese jedoch nicht verfügbar, würden auch die bisherigen Präparate einen besseren Schutz gegen eine Ansteckung mit Corona gewährleisten.

Corona-Impfung: Stiko passt Empfehlung an - Omikron-Booster nur ab 60 sinnvoll

An den bisherigen Kriterien für die Gabe von erster und zweiter Auffrischimpfung soll sich zunächst nichts ändern, wie der Wissenschaftler Christian Bogdan vom Universitätsklinikum Erlangen gegenüber der dpa erklärt. Das bedeutet, dass zum Beispiel eine Viertimpfung nach Auffassung der Stiko weiterhin nur für bestimmte Gruppen als nötig erachtet wird. Über dieses Thema hat kürzlich auch der Virologe Klaus Stöhr im Interview mit Merkur.de gesprochen.

Ein weiterer Booster ist für alle anderen Menschen also den jetzigen Erkenntnissen nach nicht nötig: Immungesunde Menschen unter 60 mit den empfohlenen drei Impfungen bräuchten keinen vierten Pieks, führt Bogdan aus. Eine durchgemachte Infektion sei ebenfalls wie eine Impfung zu bewerten.

Ein dreimal geimpfter immungesunder Mensch unter 60 Jahren braucht jetzt keine vierte Impfung.

Ganz eliminieren lasse sich Sars-COV-2 aus Deutschland zwar nicht. Das Impfziel sei jedoch, schwere Erkrankungen, Krankenhausbehandlungen und Tod infolge von Corona-Infektionen zu verhindern. Worum es nicht gehe, seien niedrige Inzidenzen und harmlose Infektionen zu unterbinden. Mittlerweile sei eine Situation erreicht, in der „eine sehr gute Basisimmunität in der Bevölkerung“ existiere. Ein weiterer wichtiger Punkt: die Auslastung in den Intensivstationen der Republik unter Kontrolle zu halten.

Neue Omikron-Impfstoffe - Stiko über Datenlage bezüglich Menschen „nicht glücklich“

Jedoch stellt sich auch die Frage, inwieweit man lieber auf die auf Omikron optimierten Impfstoffe zurückgreifen sollte? „Eine Impfung gegen den Omikron-Subtyp BA.1 führt auch zur verbesserten Antikörperantwort gegen die Subtypen BA.4 und BA.5“, erklärt Christian Bogdan, Leiter des Mikrobiologischen Instituts am Universitätsklinikum Erlangen.

Allerdings gibt es hierbei einen Haken. Bogdan erklärt als Gremiumsmitglied der Stiko, dass die Datenlage der neuen Omikron-Impfmittel relativ dünn sei. Insbesondere ist seinen Angaben zufolge das neuere BA.4/BA.5-Präparat betroffen - die Stiko sei „nicht besonders glücklich“, dass hierzu noch keine Daten aus Studien an Menschen vorliegen.

Corona-Booster wegen Omikron: Datenlage für BA.1-Impfstoff gesicherter

Für die Zulassung der neuen Corona-Omikron-Impfstoffe stützten sich die Behörden im Kern auf Daten aus Versuchen an Mäusen, aber etwa auch auf Erkenntnisse zu den vorherigen Impfmitteln. Fachleute sprechen beim BA.1-Impfstoff im Vergleich zu dem etwas später erscheinenden BA.4/BA.5 von der besseren Datenlage, weil es hier eben doch Erkenntnisse aus Untersuchungen am Menschen gibt.

Wie Stiko-Mitglied Jörg Meerpohl (Direktor des Instituts für Evidenz in der Medizin vom Uniklinikum Freiburg) ausführt, hätten verschiedene Puzzlesteine verknüpft werden müssen - und „Analogieschlüsse“ gezogen. Aber man müsse mit dem leben, was man habe. Sein wissenschaftlicher Kollege Bogdan betont, dass angesichts der umfangreichen Erfahrung mit den bisherigen Covid-19-Impfstoffen nicht zu erwarten sei, dass man in ein Problem hineinlaufen werde.

Mit der überarbeiteten Stiko-Empfehlung ändert sich jedoch nicht das Grundprinzip: Eine Grundimmunisierung sowie eine Auffrischungsimpfung wird allen Personen ab zwölf Jahren empfohlen. (PF mit Material der dpa)