Corona in Deutschland: Info aus Geheim-Schalte sickert durch - Politik mit düsterer Prognose

Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen dramatisch an. Die Politik rechnet bald mit 20.000 neuen Fällen pro Tag, wie nun durchsickerte. Kommen nun bald strengere, bundesweite Maßnahmen?

Die Corona-Fallzahlen in Deutschland steigen rasant an. Der R-Wert* lag am Freitag (23. Oktober) bei 1,2. Die zweite Welle * scheint nicht aufzuhalten.

* scheint nicht aufzuhalten. Wie nun bekannt wurde, erwartet die Politik sehr bald Zahlen jenseits der 20.000 Ansteckungen pro Tag.

München - 14.714 neue Infektionen mit dem Coronavirus wurden am Freitag in Deutschland vermeldet - Rekord. Doch das ist wohl noch längst nicht alles. Wie aus einem geheimen Video-Chat der Staatskanzleichefs der Bundesländer am Freitag durchsickerte, rechnet die Politik noch im Oktober oder Anfang November mit 20.000 Ansteckungen pro Tag in Deutschland.

Das berichtet die Bild. Dies würde einen zusätzlichen Anstieg von über 30 Prozent bedeuten. Schon bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 30. Oktober könnten dann schärfere Maßnahmen beschlossen werden. Welche dies sind, ist aktuell noch unklar. Schulen und Unternehmen sollen offen bleiben, daher müssten wohl andere Bereiche eingeschränkt werden.

Coronavirus Deutschland: Hotspot-Strategie nicht erfolgreich? Kommen nun bundesweite Maßnahmen?

Wie die Zeitung weiter berichtet, stellen die Länder die Hotspot-Strategie infrage. Bei dieser Strategie wird regional auf die Corona-Zahlen reagiert. Am 14. Oktober hatten sich die Ministerpräsidenten auf diese Strategie verständigt, seitdem nahmen die Corona-Zahlen fast überall dramatische Verläufe an. 198 Kreise haben den Inzidenz-Wert von 50 überschritten. Eine Nachverfolgung aller Fälle ist meist nicht mehr möglich, so auch in Berlin. In insgesamt 35 Kreisen landesweit liegt die 7-Tages-Inzidenz über 100, darunter auch Bezirke der Hauptstadt. Bei den Rekordkreisen liegt der Wert jenseits der 200.

Laut Schalte sind die Gesundheitsämter vieler Länder am Limit. Die Länder diskutieren demnach auch die Maßnahme, Kurzarbeiter zur Nachverfolgung der Kontakte einzusetzen. Auch die Möglichkeit, sich bei der Nachverfolgung auf Risikogruppen zu beschränken, steht im Raum.

Unklar ist demnach auch, was die Pandemie wirklich treibt. Ob der Haupt-Verbreitungsweg tatsächlich der über private Feiern ist, wie vom Robert-Koch-Institut* behauptet, stehe nicht fest. Die Ämter wissen in vielen Fällen schlicht nicht, wie sich das Virus verbreitete. (cg) *merkur.de ist Teil des Ippen-Netzwerks.

