Corona in Hamburg: Kein Interesse an neuem Impfstoff – kaum jemand will Novavax

Der große Run auf den Novavax-Impfstoff bleibt in Hamburg aus. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Der Impfstoff von Novavax war die Hoffnung für Skeptiker. Damit sollten auch Impfgegner überzeugt werden. In Hamburg ist das Vakzin jetzt aber ein Ladenhüter.

Hamburg – Der Impfstoff von Novavax kommt in Hamburg gar nicht an. Seit Samstag, 26. Februar, gibt es Impftermine für das neue Vakzin. Von 33.000 Dosen konnten bisher aber nur 200 an Hansestädter verabreicht werden.

Der Novavax-Impfstoff sollte eigentlich Impfgegner und Skeptiker überzeugen, sich doch noch für eine Corona-Impfung bereitzuerklären. Im Gegensatz zu den mRNA-Impfstoffen von Biontech oder Moderna, bei denen der Bauplan zu Erkennung und Zerstörung des Corona-Virus in die Körperzellen getragen wird, handelt es sich bei Novavax um einen künstlichen „Totimpfstoff“. Dabei wird kein echter, sondern ein im Labor erzeugter toter Covid-Erreger verabreicht, der dem Immunsystem beibringen soll, das Virus zu erkennen und zu zerstören.

Allerdings haben die Hamburger wenig Interesse an Novavax. Generell steigt die Zahl der Impfungen immer langsamer an, was einerseits daran liegt, dass bereits viele Menschen geimpft sind, andererseits an den verbleibenden Skeptikern und Verweigerern. Bisher sind 1,5 Millionen Menschen in Hamburg geimpft.