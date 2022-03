Corona-Studie: Wie die Blutgruppe den Verlauf der Krankheit bestimmt

Von: Dennis Liedschulte

Britische Wissenschaftler haben jetzt in einer Studie erforscht, wie die Blutgruppe eines Menschen den Verlauf einer Corona-Erkrankung beeinflusst.

München - Schon seit Beginn der Corona-Pandemie hat es erste Vermutungen gegeben. Die Blutgruppe eines Menschen könnte Auswirkungen auf den Verlauf einer Erkrankung haben.

Corona-Studie zu schweren Verläufen: Das hat die Blutgruppe damit zu tun

Jetzt haben Forscher vom King‘s College London und der Medizinischen Universität Wien neuer Erkenntnisse. Wie oe24.at berichtet, das sich auf Informationen des Fachjournals PLOS Genetics bezieht, ist es einem Team rund um die Wissenschaftler Alish Palmos (London) und Vincent Millischer (Wien) gelungen, kausale Beziehungen zwischen genetischen Risikofaktoren und gesundheitlichen Auswirkungen herzustellen (mehr News aus dem Welt-Ressort bei Merkur.de).

Die Blutgruppe hat einen Einfluss auf den Verlauf der Corona-Infektion. © Oskar Eyb/IMAGO

Es sei eine Methode mit Namen „Mendelsche Randomisierung“ genutzt worden, um circa 3000 Proteine aus dem Blut zu analysieren. Vicent Millischer wird zitiert: „Das ist möglich, weil genetische Varianten, die von Eltern vererbt werden, bei der Empfängnis an das Kind zugewiesen werden, ähnlich wie bei deiner randomisierten kontrollierten Studie, bei der Personen Gruppen zugewiesen werden.“

Die Studie ermögliche laut oe24.at eine Bewertung der kausalen Zusammenhänge von hohen Blutproteinspiegeln zum Schweregrad der Covid-19-Erkrankung (mehr News zu Corona im Live-Ticker von Merkur.de). Es seien zwei Schweregrade berücksichtigt worden: Krankenhausaufenthalt oder Notwendigkeit zur Beatmung, die einen Tod nicht ausschließt.

Studie zu Proteinen in Blut: Einige sorgen für einen schweren Verlauf - andere schützen

Fünf Blutproteine seien kausal in den Zusammenhang mit einer Krankenhauseinweisung, einer Beatmung oder gar einem Todesfall gesetzt worden - GCNT4, CD207, RAB14, C1GALT1C1, ABO. Ein Protein sei nur mit einem erhöhten Risiko einer Einweisung ins Krankenhaus verbunden - FAAH2.

Acht Proteine im Blut würden kausal vor einem schweren Corona-Krankheitsverlauf schützen - SELL, SELE, PECAM-1, LCTL, SFTPD, KEL, ATP2A3, ICAM-1.

Coronavirus: Blutgruppe spielt eine entscheidende Rolle in Zusammenhang mit schweren Verläufen

Was ist das Resultat dieser Studie? Die Forscher aus London und Wien gehen davon aus, dass die Blutgruppe eine entscheidende Rolle spielt, in welcher Form die Menschen am Coronavirus erkranken. Allerdings sei kein direkter Zusammenhang zwischen bestimmten Blutgruppen und dem Risiko einer schweren Corona-Erkrankung zu erkennen gewesen.

Diese in der Studie 14 genannten Proteine seien wichtige Ansatzpunkte für eine weitere Forschung, um die Krankheit im Allgemeinen besser zu verstehen. Die Proteine würden auch Ansätze aufzeigen, um die richtigen Medikamente bei einer Behandlung einzusetzen.