Corona-Inzidenz steigt den sechsten Tag in Folge: Experte kritisiert RKI-Angabe - „Science-Fiction“

Die Corona-Inzidenz steigt den sechsten Tag in Folge, erneut steigen die Neuinfektionen. Ein Experte hält eine hohe Impfquote für „Science-Fiction“. Der News-Ticker.

Die Corona*-Inzidenz steigt den sechsten Tag in Folge.

Ein Experte hält eine hohe Impfquote für „science fiction“ (Siehe Ursprungsmeldung).

Berlin - Es sollte ein entspannter Sommer werden, nun scheint sich die Corona*-Lage in Deutschland wieder in den Fokus rücken zu wollen. Bereits den sechsten Tag in Folge ist die bislang für Politik und Experten wichtige Sieben-Tage-Inzidenz gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts haben sich in den vergangenen 24 Stunden mehr Menschen neu mit dem Coronavirus* infiziert, als noch in der Woche zuvor.

Corona in Deutschland: RKI meldet sechsten Tag in Folge Anstieg der Neuinfektionen und der Inzidenz

Wie das RKI am frühen Montagmorgen berichtet, liegt die Inzidenz nun bei 6,4 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner. Am Vortag wurde sie noch mit 6,2 angegeben. Demnach haben die Gesundheitsämter in Deutschland innerhalb der vergangenen 24 Stunden 324 Neuinfektionen registriert. Vor einer Woche wurde die Zahl der Neuinfektionen noch mit einem Wert von 212 angegeben. Deutschlandweit wurde den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden zwei Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche war es ein Toter gewesen.

Während die Corona-Zahlen wieder zögerlich ansteigen, setzen viele Experten ihre Hoffnungen in eine möglichst hohe Impfquote. Doch der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, hält eine Impfquote von 90 Prozent für illusorisch und auch die vom Robert Koch-Institut angestrebten 85 Prozent für wenig realistisch. „Wir müssen uns klarmachen, dass Impfquoten von 90 Prozent science fiction sind. Wir werden die niemals erreichen“, sagte Gassen am Sonntagabend im Bild-Politiktalk „Die richtigen Fragen“.

Corona in Deutschland: Hohe Impfquote „science fiction“ - Experte malt ein ganz anderes Szenario

Eine hohe Impfquote würde er „bei jenseits der 70 Prozent ansiedeln.“ Man werde bei der Impfkampagne „an einen Punkt kommen, wo man gegen eine unsichtbare Wand läuft, weil Menschen sich nicht impfen lassen wollen, weil sie Corona ignorieren oder weil sie Impfungen misstrauen“, sagte Gassen.



Gassen verwies zudem auf fast vier Millionen von einer Corona-Erkrankung Genesenen. Bei einer Dunkelziffer von Faktor zwei

bis drei gebe es wahrscheinlich sogar zehn Millionen Genesene. Entscheidend sei für ihn: „Wird die vierte Welle eine Laborwelle, wo man nur noch positive Befunde und keine Kranken mehr hat?“ Dann könne man es sehr gelassen sehen, wenn die Infektionszahlen in wenigen Wochen wieder ansteigen.



Über 58 Prozent der Menschen in Deutschland haben mit Stand vom Samstag mindestens eine Impfdosis erhalten. Vollständig geimpft sind gut 42 Prozent. Die Zahl der Neuinfektionen stieg in den vergangenen Tagen auf niedrigem Niveau wieder leicht an.