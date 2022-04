Corona-Regeln in Italien: „Green Pass“ entfällt bald - doch Maskenpflicht wird nun teils verlängert

Von: Richard Strobl

Eine Mitarbeiterin bereitet Tische im Außenbereich eines Cafes nahe der Spanischen Treppe vor. (Archiv) © Cecilia Fabiano/dpa

Italien wird die Maskenpflicht angesichts der Corona-Pandemie in einem Teil des öffentlichen Lebens verlängern. In Restaurants fällt sie aber wohl bald weg.

Rom - Italien ist in Sachen Corona-Politik und der Rücknahme von Schutzmaßnahmen teils zögerlicher als Deutschland. Nun hat die Regierung in Rom verkündet, dass die Maskenpflicht in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens noch einmal verlängert werden soll. In Restaurants aber soll sie beispielsweise bald fallen.

Corona-Regeln in Italien: Green-Pass entfällt im Mai - Maskenpflicht wird wohl teils verlängert

Bis mindestens zum 15. Juni will Italien die Maskenpflicht in Zügen, U-Bahnen, Bussen und für Besucher von Events in geschlossenen Räumen verlängern. Gesundheitsminister Roberto Speranza kündigte am Donnerstag an, dass bis dahin in öffentlichen Verkehrsmitteln wie auch in Kinos, Theatern oder Sporthallen Masken getragen werden müssen. Andernorts, etwa in Restaurants oder auf der Arbeitsstelle, dürfte die Maskenpflicht dagegen am 1. Mai wegfallen.

Dennoch mahnt die Regierung ihre Bürger auch dabei zu Sorgfalt und Vorsicht. „Die Pandemie ist noch nicht vorbei“, sagte Speranza. Italien registrierte am Donnerstag 69.204 Neuinfektionen mit dem Coronavirus.

Nachdem der Notstand Ende März ausgelaufen war, wird Ende April auch der sogenannte Greenpass - also der Nachweis von 2G oder 3G - komplett wegfallen. Besucher etwa von Restaurants, Bars, Kinos, Konzerten, Diskotheken oder Geschäften müssen dann kein Zertifikat mehr vorweisen. Einzig zum Betreten von Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen wird bis Jahresende der Greenpass verlangt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Italien liegt laut dem Dashboard von corona-in-zahlen.de aktuell bei 697,9. Vollständig geimpft sind in Italien fast 80 Prozent der Bevölkerung - die Boosterquote liegt bei 65,5 Prozent.