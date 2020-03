Corona-Lage in Italien immer verherrender - jetzt greift die deutsche Luftwaffe mit einem Spezial-Airbus ein

In Italien hat das Coronavirus zu einer verheerenden Lage geführt. Die Zahl der Todesfälle und der Infizierten steigt. Die Entwicklungen im News-Ticker.

Die Coronavirus*-Pandemie hat Italien besonders getroffen.

Die Zahlen der offiziellen Todesfälle infolge der Lungenkrankheit Covid-19 steigt weiter an.

steigt weiter an. Seit dem 9. März gilt die Ausgangssperre* in Italien .

. Hier finden Sie die grundlegenden Fakten zum Coronavirus und die Corona-News aus Deutschland. Außerdem finden Sie hier aktuelle Fallzahlen in Deutschland als Karte. Derzeit gibt es die folgenden Empfehlungen zu Corona-Schutzmaßnahmen.



Update 16.30 Uhr: Die Situation in Italien wird immer verheerender. Am Freitag meldete das EU-Mitglied fast 1.000 Todesfälle, die auf dasCoronavirus Sars-CoV-2 zurückzuführen sind. Die Krankenhäuser sind maßlos überfüllt, das medizinische Personal kommt Tag für Tag ans Limit.

Tweet: Luftwaffe-Airbus bringt italienische Patienten nach Deutschland

Bereits in der vergangenen Woche hatten italienische Militärjets italienische Patienten nach Deutschland gebracht - zur geringfügigen Entlastung der überfüllten Intensivstationen. An diesem Samstag war die deutsche Luftwaffe das erste Mal an der Rettungsmission beteiligt.

Corona in Italien: Sechs Intensivpatienten aus Bergamo in Deutschland

Konkret: Der Airbus A310 MedEvac, die fliegende Intensivstation der Luftwaffe, flog am Samstag von Köln nach Bergamo, um Patienten zur Intensivbehandlung nach Nordrhein-Westfalen zu bringen.

+ Köln: Der Airbus A310 MedEvac, die fliegende Intensivstation der Bundeswehr, ist aus Bergamo zurückgekehrt. © dpa / Kevin Schrief

Die Maschine kehrte am Mittag mit sechs schwer erkrankten Italienern an Bord nach Köln zurück, wie ein Sprecher der Luftwaffe der Deutschen Presse-Agentur sagte.

„In Zeiten größter Not ist es selbstverständlich, dass wir unseren Freunden zur Seite stehen“, sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) zu dem Einsatz. „Deshalb holen wir mit unserer fliegenden Intensivstation der Luftwaffe jetzt Schwerstkranke aus Italien zur Behandlung nach Deutschland. Das ist ein wichtiges Zeichen der Solidarität. Europa muss zusammenhalten.“

Der MedEvac-Airbus ist ein spektakuläres Flugzeug der Bundeswehr. An Bord sind bis zu sechs Plätze für intensivmedizinische Behandlung. Zudem gibt es 38 weitere Liegeplätze, wobei für 16 Patienten eine verstärkte medizinische Überwachung mit Monitoren möglich ist. Damit können 44 Patienten liegend transportiert werden.

+ Die verantwortliche Ärztin, Oberstabsärztin Susanne C., steht im Airbus A310 MedEvac, der fliegenden Intensivstation der Bundeswehr. © dpa / Kevin Schrief

Die medizinische Besatzung kann bis zu 25 Menschen zählen. Die Luftwaffe hält auf dem Flughafen Köln-Wahn immer einen MedEvac-Airbus in 24-Stunden-Bereitschaft. In den kommenden Tagen sind weitere Flüge ins schwer von der Coronavirus-Pandemie betroffene Norditalien geplant.

Geschafft. Die 6 Intensivpatienten aus Bergamo sind mit unserem #A310 in Köln gelandet. Sie werden weiter transportiert in Kliniken nach Köln, Bonn und Bochum. Zusammen mit @SanDstBw sind weitere Flüge in den nächsten Tagen geplant. #COVID19 #StrongerTogether @GermaniaItalia pic.twitter.com/MoNnhD25lw — Team_Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) March 28, 2020

Corona-Lage in Italien immer tragischer: Conte mahnt zu europäischer Solidarität

Update 15.16 Uhr: Italien und Frankreich mahnen jetzt zur europäischen Solidarität - und greifen damit indirekt die Bundeskanzlerin an. Deutschland stemmt sich nämlich seit Jahren gegen die Vergemeinschaftung von Schulden - genau das fordern aber jetzt neun EU-Länder rund um Italien und Frankreich in einem Schreiben an EU-Ratspräsident Charles Michel. ItaliensMinisterpräsident Conte sieht in der aktuellen Krise eine Krise, die alle Länder gemeinsam betrifft und daher auch eines gemeinsamen Plans zum Wiederaufbau der Wirtschaft bedürfe.

Unterdessen sind die Patienten, die aus Italien nach NRW ausgeflogen werden, in Köln gelandet.

Update vom 28. März, 8.01 Uhr: Die Corona-Krise lähmt Italien weiterhin. Inzwischen müssen Patienten schon nach Deutschland ausgeflogen werden. Bitter: Nach den USA hat jetzt auch Italien China bei der Zahl der bestätigten Corona-Infektionen überholt. 86 468 Erkrankungen wurden laut Johns Hopkins University bei unseren europäischen Nachbarn gemeldet, davon 9134 Tote. China liegt demnach bei 81 946 Infektionen und 3299 Todesopfern.

+ Schlimme Bilder: Italienische Armeesoldaten mit Mundschutz warten darauf, dass die Särge aus der Gegend von Bergamo aus dem Militärfahrzeug in ein Gebäude des Friedhofs von Cinisello Balsamo getragen werden. © picture alliance/dpa / Claudio Furlan

Update vom 27. März, 23.10 Uhr: Papst Franziskus hat in Rom in einer einmaligen Aktion den Sondersegen „Urbi et Orbi“ gesprochen - vor dem menschenleeren Petersplatz, auf den normalerweise gut und gerne 100.000 Gläubige passen.

„Tiefe Finsternis hat sich auf unsere Plätze, Straßen und Städte gelegt. Sie hat sich unseres Lebens bemächtigt und alles mit einer ohrenbetäubenden Stille und einer trostlosen Leere erfüllt, die alles im Vorbeigehen lähmt“, sagte der Pontifex an diesem Freitagabend.

Corona in Italien: Am Coronavirus infizierten Juventus-Turin-Star geht es besser

Update vom 27. März, 20.20 Uhr: Auch der Fußball und die Serie A sind in Italien wegen des Coronavirus lahmgelegt.

Der positiv auf das Coronavirus getestete Fußballstar Paulo Dybala befindet sich nach akuten Symptomen auf dem Weg der Besserung. „Ich kann mich wieder bewegen, gehen und ein wenig trainieren“, sagte der 26-Jährige im Interview mit dem TV-Kanal seines Vereins Juventus Turin: „Vor einigen Tagen fühlte ich eine gewisse Schwere, jetzt geht es wesentlich besser.“

Noch zu Beginn der Woche habe er „nach fünf Minuten eine große Müdigkeit gespürt. Die Muskeln schmerzten mir“, sagte der Argentinier. Auch seiner Freundin Oriana Sabatini, die sich ebenfalls mit dem Virus infiziert habe, gehe es besser.

Auch im Piemont, dessen Hauptstadt Turin ist, gibt es mittlerweile viele Corona-Fälle.

Update vom 27. März, 18.30 Uhr: Weitere Corona-News: Deutschen Forschern ist ein echter Durchbruch im Kampf gegen das Coronavirus gelungen* - so sei das Vermehrungs-Enzym entschlüsselt.

In München richten dagegen mehr als 200 Gastronomen wegen der Corona-Krise einen Hilferuf* an Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD).

Corona-Krise in Italien: Mehr Tote als an jedem anderen Tag

Update vom 27. März, 18.10 Uhr: Trauriger Höhepunkt der Corona-Krise in Italien - bislang.

Die Italiener haben an nur einem Tag fast 1.000 Tote im Zuge der Corona-Pandemie gemeldet - so viele wie an keinem Tag zuvor. Wie es von offizieller Seite heißt, sei nicht abschließend geklärt, ob die Toten mit oder an Covid-19 gestorben sind.

80 Prozent der Toten seien über 70 Jahre alt gewesen, erklärte der Präsident des nationalen Gesundheitsinstitutes (ISS), Silvio Brusaferro. 50 Prozent der Verstorbenen hätten zudem mindestens drei oder mehr Vorerkrankungen gehabt.

+ Trauriger Konvoi: Militärlastwagen, die Särge von Verstorbenen transportieren, fahren auf der Autobahn in der Nähe von Bergamo, einem der am schlimmsten von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Gebiete. © picture alliance/dpa / Luca Bruno

Die Zahl der Toten wegen der Corona-Pandemie stieg damit vorläufig um 969 auf bislang 9134, Stand früher Freitagabend, 27. März. Wie der Zivilschutz in Rom weiter mitteilte, wuchs die Gesamtzahl der Infizierten um fast 6000 auf 86 498. Nur in den USA wurden mittlerweile weltweit mehr Infizierte gezählt.

Die Kurve der Neuinfektionen flache nach Aussagen des obersten Gesundheitsinstituts etwas ab - sie habe allerdings noch nicht ihren Höhepunkt erreicht.

Update vom 27. März, 16.30 Uhr: Während Epidemiologe Adriano Decarli sich mit einer neuen Theorie zum Ausbruch des Coronavirus in Italien äußerte, wachsen die Zweifel an den offiziellen Zahlen aktuell ganz gewaltig.

Immer mehr Politiker und Behördenvertreter melden sich in Norditalien zu Wort. Sie halten die offiziellen Todes- und Infektionszahlen für viel zu niedrig.

Corona in Italien: Zweifel an den offiziellen Fallzahlen werden immer lauter

So wurden beispielsweise in Nembro bei Bergamo, das schwer von dem Coronavirus Sars-CoV-2 betroffen ist, bislang nur31 Todesfälle gemeldet. Dies schrieben Bürgermeister Claudio Cancelli und ein Behördenmitarbeiter am Donnerstag in der italienischen Zeitung „Corriere della Sera“.

Etwas an dieser Zahl habe sie nicht überzeugt, schrieben die Männer. „Deshalb haben wir und die Statistiken zu den durchschnittlichen Sterbefällen in der Gemeinde aus den Vorjahren in der Zeit von Januar bis März angeschaut“, heißt es weiter.

+ Italienische Ärzte kämpfen Tag und Nacht um Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind. © dpa / Claudio Furlan

"Die Zahl der Sterbefälle müsste unter normalen Umständen bei ungefähr 35 liegen. In diesem Jahr haben wir aber 158 (Sterbefälle) verzeichnet, also 123 mehr als im Durchschnitt." Folglich könnte die aktuell gemeldeten 31 Todesfälle nicht mit der Realität übereinstimmen.

Corona in Italien: Bürgermeister der Stadt Brescia zweifelt die offiziellen Zahlen an

Ähnliche Ungereimtheiten solle es auch in anderen Orten der Region geben. Auch der Bürgermeister der Stadt Brescia, die stark von dem Coronavirus betroffen ist, hatte die Zahlen angezweifelt.

So seien die Infektions- und Todesfälle viel höher als offiziell angegeben. Grund dafür sei, dass viele Kranke sich zu Hause befinden und man gar nicht wisse, wie es ihnen geht, so der Bürgermeister Emilio Del Bono.

Corona: Schlimme Lage in Italien - liegt der Grund neun Jahre zurück? Neue Theorie zum Ausbruch

Erstmeldung vom 27. März: In Italien bleibt die Lage aufgrund des Coronavirus weiter verheerend. Zuletzt war zwar von einem leichten Rückgang bei Neuinfektionen die Rede, doch die Zahlen steigen wieder an.

In Italien sind mehr als 80.000 Menschen mit der Krankheit infiziert. Der John-Hopkins-Universität zufolge (Stand: 27. März) sind 8.215 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben.

Während die Zweifel an den Fallzahlen in Italien steigen, gelangt nun auch eine neue Theorie zum Ausbruch des Coronavirus* an die Öffentlichkeit.

Corona: Trat das Virus bereits im letzten Quartal 2019 in Italien auf?

Wie Adriano Decarli, Epidemiologe von der Universität Mailand gegenüber der Nachrichtenagentur „Reuters“ sagte, soll es im dritten Quartal des Jahres 2019 eine deutlich höhere Zahl von Grippeerkrankungen und Lungenentzündungen in der Lombardei gegeben haben.

Decarli nannte keine exakten Zahlen, wies aber darauf hin, dass es Hunderte Fälle mehr als üblich gewesen seien. „Wir wollen wissen, ob das Virus Ende 2019 bereits in Italien war, und - wenn ja - warum es über einen relativ langen Zeitraum unentdeckt blieb“, so der Epidemiologe.

Sollte die Theorie tatsächlich stimmen, müssten alle bisherigen Zahlen zu Infizierten und Todesfällen* sprichwörtlich über den Haufen geworfen werden, wie focus.de berichtet. Auch die Frage nach „Patient Null“* bleibt damit weiterhin ungeklärt. Unterdessen ging ein herzzerreißendes Video aus Italiens Sperrzonen um die Welt.

Corona in Italien: Ist die EU der Grund für die verheerende Lage?

Unterdessen gehen Krankenhäuser und medizinisches Personal in Corona -Zeiten* an ihr Limit. Die Kliniken sind überfüllt. Immer mehr Menschen infizieren sich mit dem Virus. Welche Rolle spielt dabei die EU?

Fakt ist: 2011 erfasst Italien eine drastische Kürzungswelle - auferlegt von der Europäischen Zentralbank (EZB) - welche auch das Gesundheitssystem betraf. Die EZB erklärte in einem Schreiben, dass der Schutz vor steigenden Zinsen auf italienische Staatsanleihen nur unter der Bedingung harter Einschnitte gewährt würde. Die Folge: die italienische Regierung führte die Einschnitte durch und die Anzahl von Krankenhäusern im Land sank um 15 Prozent, wie auch freitag.de in einem Bericht erwähnt. 15 Prozent, die dem italienischen Gesundheitssystem aktuell fehlen.

Coronavirus: Werden Ausgabenkürzungen die Gesundheitssysteme betreffend nun zum Verhängnis?

Bereits in der Krise der Eurozone, die auf den Finanzcrash von 2007 und 2008 folgte, versetzten die EZB und die EU-Kommission sprichwörtlich Berge, um Banken und Finanzakteure zu retten. Öffentliche Ausgaben für soziale Belange wurden jedoch weitestgehend unberücksichtigt gelassen, was besonders die Gesundheitssysteme zu spüren bekamen.

Wird es Europa nun zum Verhängnis, dass Ausgaben gekürzt wurden und die Bemühungen darauf hinausliefen, den Anstieg der Gesundheitsausgaben zu dämpfen?

Auch in Spanien spitzt sich die Lage unterdessen zu: 600 Tote innerhalb von 24 Stunden. Experten äußern schlimme Vermutung. In China fürchten sie die zweite Welle.

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Rubriklistenbild: © dpa / Kevin Schrief